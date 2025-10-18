'बर्निंग ट्रेन'! भारतीय रेल्वेचा हादरवणारा अपघात. गरीब रथ आगीच्या भक्ष्यस्थानी

Garib Rath train Fire: असंख्य प्रवाशांना दर दिवशी रेल्वे प्रवासाची मुभा देणाऱ्या भारतीय रेल्वेमध्ये धनत्रयोदशीच्या दिवशी एक अप्रिय घटना घडली आणि या घटनेची भीतीदायक दृश्य पाहून प्रसंग किती भयावह होता हेसुद्धा लक्षात आलं. धनत्रयोदशीच्या दिवशी अर्थात 18 ऑक्टोबरला लुधियानाहून दिल्लीच्या दिशेनं जाणाऱ्या गरीब रथ रेल्वेमध्ये एक मोठा अपघात घडला जिथं रेल्वे क्रमांक 12204 अमृतसर-सहरसा च्या एका डब्यानं पेट घेतला.
प्राथमिक माहितीनुसार रेल्वेच्या 19 क्रमांकाच्या डब्याला शॉट सर्किटमुळं ही आग लागली. यावेळी रेल्वेनं अनेक व्यापारी प्रवास करत होते. आग लागल्याचं लक्षात येताच प्रवाशांमध्ये भीतीसह गोंधळाचं वातावरण पाहायला मिळालं. यावेळी तातडीनं ट्रेनच्या लोको पायलटनं समयसूचकता दाखवत आपात्कालीन ब्रेकचा वापर करत ही ट्रेन थांबवली आणि रेल्वे प्रशासनाला याची माहिती दिली. द्यानंतर प्रवासी तातडीनं सामानासह रेल्वेतून खाली उतरले, ज्यादरम्यान काही प्रवाशांना गंभीर इजासुद्धा झाली.
VIDEO | Sirhind, Punjab: A major train accident was averted near Sirhind railway station when a fire broke out in the Garib Rath Express travelling from Amritsar to Saharsa, just half a kilometre ahead of Ambala. The train was halted immediately after smoke was seen billowing… pic.twitter.com/vXwHoqTEJB
— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2025
रेल्वेच्या प्रवासादरम्यान शनिवारी सकाळी साधारण 7 वाजण्याच्या सुमारास सरहिंद स्थानक ओलांडल्यानंतर ही घटना घडली. जिथं एका प्रवाशाला बोगी क्रमांक 19 मध्ये धूर दिसला आणि त्यानं लगेचच प्रसंगावधान राखच चैन ओढल संकटाचे संकेत दिले. ज्यानंतर त्याची माहिती मिळताच तातडीनं पोलीस आणि रेल्वे प्रशासन घटनास्थळी पोहोचलं आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. दरम्यान या आगीमध्ये एक महिला गंभीरररित्या होरपळल्याचं म्हटलं जात आहे.
#WATCH | Train No. 12204 Amritsar-Saharsa departed safely for its destination. A fire broke out in one of the coaches at Sirhind station in Punjab this morning. No injuries were reported. The fire has been extinguished.
(Source: PIB Chandigarh) https://t.co/rI72Wq3VQ2 pic.twitter.com/hj0RUpmbbp
— ANI (@ANI) October 18, 2025
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी तातडीनं कारवाई करत या डब्यांमधील प्रवाशांना इतर आसनांवर पाठवलं आणि आगीवर नियंत्रण मिळवलं. साधारण एक दीड तासांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं आणि ही ट्रेन पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ झाली. यामध्ये कोणतीही जिवीत हानी झाल्याचं वृत्त नाही.