लाखो रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; दिवाळी बोनस म्हणून 70000 कोटींची रक्कम कोणाच्या वाट्याला?

Indian Railway : सणउत्सवांचा माहोल सुरू झाला असून, या दिवसांमध्ये लाखो रेल्वे कर्मचारी आता त्यांच्या हक्काच्या बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत. किंबहुना केंद्रानं त्यासाठीची तयारीही सुरू केली असून, सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनसची घोषणा करू शकतं. एका महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा बोनस आणि इतर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
इथं एक बाब लक्षात घेण्याजोगी, ती म्हणजे सरकारकडून कायमच बोनसची रक्कम नॉन गॅजेटेड रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. ही सुविधा महत्त्वाच्या दळणवळणाच्या साधनाचं जाळं आणि तत्परता, कार्यक्षमतेत योगदान देते.
मागील वर्षी सरकारकडून 11 लाख कर्मचाऱ्यांना केंद्रानं बोनस दिला होता. ज्यामुळं रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. यंदाच्या वर्षीसुद्धा केंद्राकडून असंच पाऊल उचललं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, या बोनस रकमेमुळं कर्मचाऱ्यांना सणावारांच्या दिवसांमध्ये मोठा आर्थिक हातभार लागणार आहे असं म्हणायला हकरत नाही. नुकतंच जीएसटी परिषदेकडून केंद्र शासनानं GST कर प्रणालीत कपात करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना आता नेमकं रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी केंद्र नेमकं किती रक्कम मंजूर करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 सप्टेंबर रोजी पार पडणाऱ्या बैठकीसंदर्भात सूत्रांच्या माहितीनुासर एका मोठ्या घोषणेची अपेक्षा ठेवता येऊ शरते. याशिवाय कॅबिनेटमधून शिपिंग सेक्टरसाठी तीन नव्या योजनांना मान्यता दिली जाऊ शकते. ज्यासाठी साधारण 70000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊ शकतो. याअंतर्गत 'शिपबिल्डींग फायनान्शिअल असिस्टन्स स्कीम'ला मंजुरी मिळू शकते, ज्यासाठी 25000 कोटी रुपये राखीव ठेवले जाऊ शकतात. तर, शिपबिल्डींग डेव्हलपमेंटसाठीसुद्धा केंद्र तयारी दाखवू शकतं ज्यासाठी 20000 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाऊ शकते.
2025 मध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनसची घोषणा कधी आणि कशी झाली?
24 सप्टेंबर 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) ची मंजुरी देण्यात आली. ही घोषणा दिवाळीपूर्वी केली गेली, ज्यामुळे कर्मचारी उत्साही झाले.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी किती बोनस मंजूर झाला आणि किती कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 78 दिवसांच्या पगाराच्या समतुल्यातील PLB बोनस मंजूर केला, याचा फायदा 11.72 लाख नॉन-गॅजेटेड रेल्वे कर्मचाऱ्यांना होईल, ज्यात ट्रॅक मेंटेनर्स, लोको पायलट्स, स्टेशन मास्तर आणि इतर ग्रुप C कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
बोनस कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल आणि त्याची गणना कशी होते?
बोनस फक्त नॉन-गॅजेटेड (ग्रुप C आणि D) रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मिळेल. यात RPF/RPSF कर्मचारी येत नाहीत. गणना ७व्या वेतन आयोगानुसार केली जाते.