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  • /(9876 × 543 − 2468) ÷ 4 = ? चं उत्तर दिलं तरच...; IRCTC चा Captcha कोड पाहून घाम फुटला, लोक म्हणाले, हे सोडवण्यापेक्षा विमानाने जाऊ

'(9876 × 543 − 2468) ÷ 4 = ?' चं उत्तर दिलं तरच...; IRCTC चा Captcha कोड पाहून घाम फुटला, लोक म्हणाले, 'हे सोडवण्यापेक्षा विमानाने जाऊ'

सोशल मीडियावर सध्या भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाईटवरील हा स्क्रीनशॉट चर्चेचा विषय ठरत असून अनेकांनी हा फोटो पाहूनच रेल्वेचं बुकींग आहे की गणिताची परीक्षा असा प्रश्न विचारलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:12 PM IST
'(9876 × 543 − 2468) ÷ 4 = ?' चं उत्तर दिलं तरच...; IRCTC चा Captcha कोड पाहून घाम फुटला, लोक म्हणाले, 'हे सोडवण्यापेक्षा विमानाने जाऊ'
Image Credit: सध्या या कॅप्चाचीच सगळीकडे चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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