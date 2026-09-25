'(9876 × 543 − 2468) ÷ 4 = ?' चं उत्तर दिलं तरच...; IRCTC चा Captcha कोड पाहून घाम फुटला, लोक म्हणाले, 'हे सोडवण्यापेक्षा विमानाने जाऊ'

तुम्हाला गणिताची भीती वाटत होती म्हणून तुम्ही गणिताशी थेट काही संबंधच नसलेलं क्षेत्रच निवडलं असेल आणि गणितापासून सुटका करुन घेतली असेल तर ही बातमी तुमचं टेन्शन वाढवणारी आहे. तुम्हाला गणिताची भीती असेल तर तुम्ही कदाचित आता रेल्वेचं ऑनलाइन तिकीटही बूक करु शकणार नाही की काय अशी शंका अनेकजण उपस्थित करत आहेत. अशी शंका उपस्थित करण्यासाठी कारण ठरत आहे एक कॅप्चा कोड...
खरंतर भारतीय रेल्वेची वेबसाइट अनेक प्रवासी पीएनआर स्टेटस किंवा तिकीट तपशील तपासण्यासाठी नियमितपणे करतात. आयआरसीटीसीची (IRCTC) वेबसाइट वापरणाऱ्या प्रवाशांना कॅप्चाची (captcha) माहिती असते. पीएनआरसंदर्भातील माहिती मिळवण्यापूर्वी प्रवाशांना बेरीज किंवा वजाबाकीचे एक सोपे गणित सोडवावे लागते. मात्र, एका युझरला अगदी आयआयटीच्या परीक्षेतला प्रश्न विचारलाय की काय एवढं कठीण गणित कॅप्चा म्हणून आलं. हे गणित पाहून अनेकांच्या तोंडचं पाणी पाळलं आहे.
या व्यक्तीला कॅप्चामध्ये (9876 × 543 − 2468) ÷ 4 = ? याचं उत्तर काय असं विचारण्यात आलं.
हा प्रवासी आपला पीएनआर स्टेटस तपासत होता. त्यावेळेस त्याला कॅप्चामध्ये हा अगदीच अनपेक्षित आणि अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न विचारण्यात आला. खरं तर आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवर युझरला कॅप्चा रिफ्रेश करुन दुसरा प्रश्न मिळतो. मात्र कॅप्चामध्ये हे एवढं डेंजर गणित विचारल्याने युझर गोंधळून गेला.
हा एवढा कठीण कॅप्चा पाहून गणित सोडवत बसण्याऐवजी या युझरने आपलं गाऱ्हाणं इंटरनेटवर मांडलंय. या कॅप्चाचा स्क्रीनशॉट शेअर करत, युझरने गंमतीने खोचक पोस्ट केली. मी फक्त पीएनआर स्टेटस तपासण्याचा प्रयत्न करत होता, असं या तरुणाने म्हटलंय. "पीएनआर स्टेटस तपासल्याबद्दल मी माफी मागतो, मला माफ करा," असे त्याने स्क्रीनशॉटचा फोटो शेअर करत पोस्टमध्ये लिहिले होते. नंतर न रहावल्याने त्या प्रवाशाने पुन्हा एकदा कॅप्चावर टीका करताना गंमतीने. आयआरसीटीसीचे गणिताचे प्रश्न दिवसोंदिवस खूपच कठीण होत चालले आहेत. "आयआरसीटीसी कॅप्चामधील गणिताचा प्रश्न कठीण होत चाललेत," असे त्याने अन्य एका पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
Pnr status hi toh check kr rha maaf kr do https://t.co/SNLKVVaTHr pic.twitter.com/WRLx8N0t5T— Wellu (@Wellutwt) September 20, 2026
अनेकांनी या कठीण कॅप्चाचा धसका घेतला आहे. आता ट्रेनने प्रवास करायचा म्हटलं तरी गणित पक्कं हवं, गणिताची परीक्षा देऊनच ट्रेनचं तिकीट बूक करायला हवं असं काहींनी मजेदार प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटललंय. प्रवाशांना लवकरच तिकीट बुक करण्यासाठी किंवा त्यांचा पीएनआर स्टेटस तपासण्यासाठी कॅल्क्युलेटरची गरज भासू शकते, असा उपहासात्मक टोमणा एकाने मारला आहे. तर अन्य एकाने, "कदाचित आयआरसीटीसीला जेईई ॲडव्हान्सची तयारी करुन घ्यायची आहे" असं म्हटलं आहे. एकाने तर असं गणित मला सोडवायला सांगितलं तर मी विमानाने जाईन, असं म्हटलंय.