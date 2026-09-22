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...म्हणून धावत्या ट्रेनमध्ये स्वत:चेच कपडे फाडू लागली तरुणी; Video पाहून संतापाची लाट

चे कपडे फाडायला सुरुवात केली. तिचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. मात्र या टीटीईने स्मार्टनेस दाखवल्याने या मुलीचा बनावटपणा समोर आला. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:23 PM IST
...म्हणून धावत्या ट्रेनमध्ये स्वत:चेच कपडे फाडू लागली तरुणी; Video पाहून संतापाची लाट
Image Credit: हा सारा प्रकार कॅमेरात झाला कैद

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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