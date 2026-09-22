/...म्हणून धावत्या ट्रेनमध्ये स्वत:चेच कपडे फाडू लागली तरुणी; Video पाहून संतापाची लाट

तिकीट तपासणीस म्हणजेच टीसीपासून लपण्यासाठी तुम्ही अनेकदा लोक टॉयलेटमध्ये लपल्याचं किंवा दुसऱ्या डब्यात जाऊन बसल्याचं पाहिलं किंवा ऐकलं असेल. मात्र नुकत्याच समोर आलेल्या एका विचित्र व्हिडीओमध्ये एका महिला प्रवासी तिकीटाशिवाय प्रवास करत होती. तिकीट तपासण्यासाठी आलेल्या 'ट्रॅव्हलिंग तिकीट एक्झामिनर'सोबत (टीटीई) वाद झाल्यानंतर त्याला आता तुला कसा धडा शिकवते बघ अशा अर्थाची धमकी देत स्वत:चे कपडे फाडायला सुरुवात केली. तिचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. मात्र या टीटीईने स्मार्टनेस दाखवल्याने या मुलीचा बनावटपणा समोर आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, टीटीईने त्या महिलेकडे तिकीट मागितल्यावर या वादाला सुरुवात झाली. व्हायरल व्हिडिओ शेअर करताना करण्यात आलेल्या दाव्यांनुसार, या महिलेकडे वैध तिकीट नव्हते. त्यामुळे तिने तिकीटाऐवजी रोख रक्कम देऊन टीटीईला 'सेट' करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, माझा भाऊ रेल्वे कर्मचारी आहे, असा दावाही तिने केल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र टीटीईने पैसे स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर वाद वाढत गेला. दोघांमध्ये बाचाबाची झाल्यानंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. व्हिडिओमध्ये ही महिला तिच्या भावाशी फोनवर बोलताना आणि टीटीई तिला निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करताना ऐकू येते. तिने आपत्कालीन हेल्पलाईन क्रमांक '112' वर कॉल करण्याची धमकी दिली आणि टीटीई माझ्याशी अयोग्य वर्तन करत असल्याचा आरोपही केला.
टीटीईने नाव विचारल्यावर तिने स्वतःची ओळख 'राधिका तिवारी' अशी सांगितली. वाद सुरू असतानाच, टीटीईने तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केल्याचा आणि विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत ती स्वतःचे कपडे फाडताना व्हायरल व्हिडीओत दिसत आहे.
मात्र, टीटीईने आधीपासूनच या तरुणीचं वागणं बघून मोबाईलवर रेकॉर्डिंग सुरु केलं होतं. या व्हिडिओमध्ये तिकीटावरून झालेला वाद आणि त्यानंतर वाढलेला तणाव हा सारा घटनाक्रम कैद झाला. या रेकॉर्डिंगमुळे वादादरम्यान केलेल्या आरोपांची वस्तुस्थिती पुराव्यासहीत समोर आली.
रेल्वे प्रवाशांच्या मदतीसाठी असलेल्या 'रेल्वे सेवा'च्या अधिकृत 'एक्स' अकाउंटने या व्हायरल पोस्टवर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "आम्हाला त्वरित कारवाई करता यावी यासाठी कृपया तुमचा पीएनआर क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक (शक्यतो डीएम द्वारे) शेअर करा. तसेच, त्वरित तक्रार निवारणासाठी तुम्ही 'रेल-मदत'वर आपली तक्रार नोंदवू शकता किंवा 139 क्रमांकावर संपर्क साधू शकता," असे 'रेल्वे सेवा'ने पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
Please share your PNR number and mobile no. preferably via DM to enable us to take immediate action. You may also raise your concern directly on https://t.co/mStFiquCvQ or dial 139 for speedy redressal. https://t.co/utEzIqB89U— RailwaySeva (@RailwaySeva) September 18, 2026
हा सारा प्रकार सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झालाय. व्हायरल व्हिडिओवरून ट्रेनचे नेमके ठिकाण, संबंधित व्यक्तींची ओळख आणि कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे की नाही, याची स्वतंत्रपणे खात्री करता आलेली नाही. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला असून यावरुन अनेकांनी संताप व्यक्त करताना कशाप्रकारे महिला खोटे आरोप करुन पुरुषांना अडकवण्याचा प्रयत्न करतात हे स्पष्ट होत असल्याचं म्हटलं आहे.