'वंदे भारत'चं जेवणं जीवावर बेतलं असतं, आईचे ओठ सुजले तर मुलाला..; IRCTC म्हणते, 'इतर..'

Indian Railway Shocking Vande Bharat News: भारतामधील सर्वात प्रिमिअम ट्रेन असलेल्या 'वंदे भारत'मध्ये एका तरुणीला अत्यंत विचित्र अनुभव आला आहे. वाराणसीहून देवघरला प्रवास करताना रेल्वेमध्ये आयआरसीटीसीच्या माध्यमातून वाढलेले जेवण खाल्ल्यानंतर या तरुणीला ॲलर्जीचा त्रास झाला. या तरुणीने तिला आलेला अनुभव सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे. ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर भारतीय रेल्वेत प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात आहे. ही पोस्ट एवढी व्हायरल झाली आहे की आता, 'भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळ' म्हणजेच आयआरसीटीसीने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देऊन चौकशीही सुरु केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 27 मार्च रोजी वंदे भारत एक्सप्रेस गाडी क्रमांक 22500 मधील 'E1' डब्यातून प्रवास करत असलेल्या माहिलेला वाढण्यात आलेल्या अन्नातून ॲलर्जी झाली. महिलेने केलेल्या दाव्यानुसार, दुपारी 'वंदे भारत'मध्ये वाढलेले जेवण खाल्ल्यानंतर तिला तीव्र वेदना होऊ लागल्या. ॲलर्जीचा त्रास झाल्याने तिचे ओठ सुजले. दुपारचे जेवण खाल्ल्यानंतर तिचा दोन वर्षांचा मुलगाही आजारी पडला आणि त्याला जुलाब होऊ लागले," असं या महिलेचं म्हणणं आहे. पुढे म्हणाली, " दुसऱ्या दिवशी सकाळी साधारण 10 वाजता मी जागी झाले आणि माझे ओठ सुजत असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. तेव्हाच ही बाब खरोखरच चिंताजनक असल्याचं चाहूल लागली आणि मी डॉक्टरांकडे गेले," असं या महिलेनं सांगितलं आहे.
आपल्या सुजलेल्या ओठांचे फोटो आणि डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन शेअर करत, या महिलेने 'एक्स'वर (पूर्वीचं ट्विटर) नेमका घडलेला प्रकार सांगितला आहे. तिनेच आपल्या पोस्टमध्ये 'रेल्वे सेवा', 'आयआरसीटीसी' आणि 'रेल्वे मंत्रालय' या ट्विटर हॅण्डलला टॅग केले. ही पोस्ट प्रचंड व्हायरल झाली. जर मला वेळीच वैद्यकीय उपचार मिळले नसते तर हा ॲलर्जीचा संसर्ग 'जीवघेणा' ठरू शकला असता, असंही या महिलेने म्हटलं आहे. म्हणजेच हे जेवण जीवावरही बेतलं असतं असं या महिलेने म्हटलं आहे.
This is how the allergy escalated further and after consulting a Doctor, I was told that it could have been life threatening had I not consulted immediately. pic.twitter.com/ZegIcnHv4c
— The_Mediocre_Fille (@AyushiS54377868) March 30, 2026
पोस्ट व्हायरल होण्याआधी माझ्या तक्रारींची गांभीर्याने संवेदनशीलतेने दखल घेण्यात आली नव्हती, असा आरोपही या महिलेनं केला. "वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जाते आणि तक्रारींबाबत कर्मचाऱ्यांनां सांगितल्यावर त्यांचा प्रतिसादही फारच असंवेदनशील असतो," असंही पीडित महिलेने म्हटलं आहे.
'आयआरसीटीसी'ने या महिलेच्या व्हायरल पोस्टला एक्सवरुन उत्तर दिलं आहे. महिलेच्या तक्रारीची दखल घेऊन 'आयआरसीटीसी'ने, 27 मार्च 2026 रोजी गाडी क्रमांक 22500 (बीएसबी-डीजीएचआर) वंदे भारत एक्सप्रेसच्या 'E1' डब्यात वाढलेल्या दुपारच्या जेवणाची तपासणी करण्यात आल्याचं सांगितलं आहे. तसेच हे अन्न दर्जाच्या दृष्टीने 'समाधानकारक' दर्जाचे असल्याचे आढळून आल्याचं 'आयआरसीटीसी'ने स्पष्ट केलं आहे.
तसेच, त्या दिवशी इतर कोणत्याही प्रवाशाकडून अन्नाच्या गुणवत्तेबद्दल, सुरक्षेबद्दल अथवा स्वच्छतेसंदर्भात कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचेही 'आयआरसीटीसी'ने स्पष्ट केले.
'आयआरसीटीसी'च्या या उत्तरावर महिलेने कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली आहे. "दुसरे कोणीही आजारी पडले नाही, याचा मला आनंदच आहे. पण मी आणि माझा मुलगा मात्र आजारी पडलो. आमची गाडी पहाटेच्या वेळी असल्याने, आम्हाला घरी नाश्ता करता आला नाही. त्यामुळे आम्ही जे काही खाल्ले, ते 'वंदे भारत'मध्ये आम्हाला देण्यात आलेले पदार्थच खाल्ले. पण अगदी स्पष्टपणे सांगायचे तर, तुम्हाला कशाचीही काहीच चिंता वाटत नाहीकारण त्रास सहन करणारे आम्ही 'एकटेच' होतो!!" असं म्हणत या महिलेने 'आयआरसीटीसी'च्या भूमिकेवरुन नाराजी व्यक्त केली आहे.
अनेकांनी हा सारा प्रकार फारच धक्कादायक असल्याचं म्हटलं असून यासंदर्भात रेल्वेने योग्य ती कारवाई करण्याची गरज असल्याचं नमूद केलं आहे.