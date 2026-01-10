English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतीय रेल्वेमध्ये नोकरीची संधी, 44 हजारपर्यंत मिळेल पगार; 'येथे' पाठवा अर्ज!

Indian Railway Recruitment: या रेल्वे भरतीत विविध पदांसाठी जागा उपलब्ध आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 10, 2026, 09:51 PM IST
रेल्वे भरती

Indian Railway Recruitment: भारतीय रेल्वे विभागाने अलिकडेच एक मोठी नोकर्‍यांची संधी जाहीर केली आहे. यात एकूण 312 जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. हे पदे मुख्यतः वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये आहेत. या भरती अंतर्गत ज्यूनियर ट्रांसलेटर, चीफ लॉ असिस्टेंट, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर  ही पदे भरली जाणार आहेत. ही भरती विशेष श्रेणीअंतर्गत असून सरकारी नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम संधी आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून घरबसल्या अर्ज करता येणार आहे.  

उपलब्ध पदे

या भरतीत विविध पदांसाठी जागा उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ ज्युनियर हिंदी भाषांतरकारासाठी 202 जागा, मुख्य कायदेविषयक सहायकासाठी 22 जागा, जनसंपर्क अधिकारीसाठी 7 जागा, वरिष्ठ जनसंपर्क निरीक्षकासाठी 15 जागा, कर्मचारी आणि कल्याण निरीक्षकासाठी 24 जागा, वैज्ञानिक सहायक प्रशिक्षणासाठी 2 जागा, प्रयोगशाळा सहायक ग्रेड-3 (रसायनशास्त्र आणि धातुशास्त्र) साठी 39 जागा आणि वैज्ञानिक पर्यवेक्षकासाठी 1 जागा आहेत. याअंतर्गत एकूण 312 जागा भरल्या जाणार आहेत.

पगार

निवडक उमेदवारांना आकर्षक वेतन मिळेल. बहुतेक पदांसाठी मासिक वेतन 35,400 रुपये आहे, तर उच्च पदांसाठी जसे मुख्य कायदेविषयक सहायकासाठी 44,900 रुपयांपर्यंत वेतन आहे. याशिवाय महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता आणि केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार इतर सुविधा मिळणार आहेत.

पात्रता

अर्जदारांसाठी किमान वय 18 वर्षे आहे. तर कमाल वय पदानुसार 30 ते 40 वर्षांपर्यंत आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर पात्र गटांसाठी वयोमर्यादेत सूट आहे. शिक्षणाबाबत, ज्युनियर भाषांतरकारासाठी पदवीधर असणे आवश्यक, कायदेविषयक पदांसाठी कायद्याची पदवी, तर वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पदांसाठी विज्ञान पदवी किंवा डिप्लोमा हवा. 

अर्ज प्रक्रिया

अर्ज करण्यासाठी rrbapply.gov.in या वेबसाइटवर जा. प्रथम खाते तयार करा, नंतर लॉगिन करून फॉर्म भरा. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा, शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करा आणि प्रिंट घ्या. शुल्क सामान्य, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएससाठी 500 रुपये, तर अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी 250 रुपये आहे. शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे भरता येईल. परीक्षेला हजर राहिल्यास शुल्काचा काही भाग परत मिळेल. 

महत्त्वाच्या तारखा 

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31 जानेवारी 2026 आहे. निवड प्रक्रिया कॉम्प्युटर आधारित परीक्षा आणि इतर चाचण्यांवर आधारित आहे. इच्छुकांनी वेळेवर अर्ज करावा आणि तयारी सुरू करावी. ही संधी गमावू नका, कारण सरकारी नोकरीची ही उत्तम संधी आहे.

