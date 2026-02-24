Railway Rules: ट्रेनमध्ये टीटीईने गैरवर्तन केले तर सर्वात आधी काय करायचं? कधीही उपयोगी पडतील असे नियम!

Indian Railway Rules: भारतात दररोज लाखो नागरिक ट्रेनने प्रवास करतात. दुरच्या प्रवासासाठी ट्रेन हा पर्याय सोयीचा ठरतो. अशावेळी आपल्याला भारतीय रेल्वेचे नियम माहिती असणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे तिकिट आहे की नाही याची तपासणी टीटीई करतो. कोणत्या टीटीईने तुमच्याशी गैरवर्तन केले तर काय करायचं? सर्वच टीसी असे नसतात पण कोणता वेळ कसा येईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे प्रवासी म्हणून आपल्याला या गोष्टी माहिती असायला हव्यात.
जर ट्रेनमध्ये टीटीईने तुम्हाला धक्का दिला, शिव्या दिल्या किंवा सीटवरून जबरदस्तीने काढण्याचा प्रयत्न केला, तर घाबरू नका. सर्वप्रथम त्यांचे नाव आणि बॅच नंबर लक्षात घ्या. हे नंबर त्यांच्या युनिफॉर्मवर लिहिलेले असतात. घटनेचा वेळ, कोच नंबर आणि तुमचे रिझर्वेशन तिकिटही लक्षात ठेवा. स्लीपर किंवा एसी कोचचे वैध रिझर्वेशन तिकिट असेल तर टीटीई तुम्हाला सीटवरून जबरदस्तीने काढू शकत नाहीत. हे सर्व नोंद घेतल्याने तुमची तक्रार मजबूत होते आणि रेल्वे विभाग त्वरित कारवाई करतो.
प्रत्येक ट्रेनमध्ये गार्ड असतो. टीटीईकडून गैरवर्तन झाल्यावर थेट गार्डकडे जा आणि लिखित तक्रार नोंदवा. गार्डकडे विशेष तक्रार रजिस्टर असते. त्यात तुमच्यासोबत घडलेला पूर्ण प्रसंग लिहून घेतला जातो. याशिवाय ट्रेनमध्ये जीआरपी किंवा आरपीएफचे जवान असतील तर त्यांच्याकडेही सांगता येते. जर ट्रेनमध्ये कोणी अधिकारी आढळला नाही तर पुढच्या स्टेशनवर उतरून तिथे तक्रार दाखल करा. ही पद्धत सर्वात सोपी आणि त्वरित आहे.
भारतीय रेल्वेनुसार प्रवाशांचे संरक्षण फार महत्त्वाचे आहे. टीटीई फक्त तिकिट तपासण्यासाठी आणि नियम पाळण्यासाठी असतात. ते गैरवर्तन करू शकत नाहीत. तुम्ही रिझर्वेशन तिकिट धारक असाल तर तुम्हाला सीटचा पूर्ण हक्क आहे. अशी कोणतीही घटना घडल्यास तक्रार करणे हे तुमचे अधिकार आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासन टीटीईवर कारवाई करते आणि इतर प्रवाशांनाही सुरक्षित प्रवास मिळतो.
टीटीईची तक्रार करण्यासाठी 139 वर फोन करा. हे नंबर सर्व प्रकारच्या तक्रारींसाठी आहेत. सुरक्षेशी संबंधित असेल तर 182 वर कॉल करा. याशिवाय ‘रेल मदत’ अॅप डाउनलोड करा. अॅपवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवा आणि तिची प्रगती ट्रॅकही करा. ही पद्धत घर बसल्या वापरता येते आणि रेल्वे लवकर उत्तर देते.
दारु पिऊन हंगामा करणारे प्रवासी, शिव्या किंवा मोठ्याने संगीत चालवणारे लोक असतील तरही 139 किंवा रेल मदत अॅपवर तक्रार करा. नेहमी तक्रार करताना पुरावे (फोटो, व्हिडिओ, साक्षीदार) जपून ठेवा. रेल्वे विभाग प्रत्येक तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहतो आणि दोषी टीटीईवर कारवाई होते.