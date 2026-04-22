Indian Railway :उन्हाळ्याच्या सुट्टीत ट्रेनच्या वेटिंग तिकिटची झंझट मिटली, रेल्वेने शोधला 100 % कन्फर्म तिकिटावर उपाय

Indian Railways Special Train : उन्हाळा सुरु झाला की, मुलांना शाळांना सुट्ट्या पडतात तेव्हा प्रवास करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यात गावांकडे जाणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. भारतीय रेल्वेने याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. रेल्वेने केलेल्या घोषणेनुसार देशभरात 18262 समर स्पेशल ट्रेन धावणार आहे. या ट्रेन तीन महिन्याच्या कालावधीत धावणार आहेत. हा कालावधी 15 एप्रिल 2026 ते 15 जुलै 2026 या काळात असणार आहे. रेल्वेच्या या निर्णयामुळे लाखो प्रवाशांना उन्हाळ्यात सुखाने प्रवास करता येणार आहे. वेटिंग लिस्टची झंझट कमी होणार असून सुखाने प्रवास करता येणार आहे.
रेल्वेने एकूण 908 उन्हाळी विशेष गाड्यांना मंजुरी दिली आहे. यापैकी 660 गाड्या आधीच अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. 11294 फेऱ्यांचे आरक्षण आधीच उपलब्ध आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, या गाड्या विशेषतः अशा मार्गांवर चालवल्या जात आहेत, जिथे उन्हाळ्यात प्रवासी वाहतूक वाढते आणि तिकिटांची मागणी जास्त असते. या उपक्रमामुळे नियमित गाड्यांवरील ताण कमी होईल आणि प्रवाशांना जास्त वेळ वाट न पाहता प्रवास करता येईल. यामुळे प्रवाशांची रणरणत्या उन्हात हाल होणार नाहीत याची काळजी रेल्वे प्रशासनाने घेतली आहे.
908 उन्हाळी विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय हा, प्रवासाच्या गर्दीच्या काळात प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्याच्या भारतीय रेल्वेच्या वार्षिक योजनेचा एक भाग आहे. या काळात, अनेक लोकप्रिय मार्गांवर लांबच लांब प्रतीक्षा यादी असते, ज्यामुळे प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट मिळण्यास अडचण येते. नवीन गाड्यांच्या समावेशामुळे प्रवाशांवरील ताण अनेक गाड्यांमध्ये विभागला जाईल, ज्यामुळे गर्दी कमी होईल आणि प्रवास अधिक आरामदायी होईल.
या उन्हाळी विशेष गाड्या सामान्यतः जास्त प्रवासी संख्या असलेल्या मार्गांवर धावतील. याचा अर्थ अधिक गाड्या, अधिक जागा आणि प्रवाशांसाठी सुधारित सोय. कुटुंबियांना भेटण्यासाठी, मनोरंजनासाठी किंवा कामासाठी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना या अतिरिक्त गाड्यांचा मोठा फायदा होईल.
भारतीय रेल्वेने 908 उन्हाळी विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गाड्या 15 जुलैपर्यंत 18262 फेऱ्या धावतील. यापैकी 11294 फेऱ्या आधीच अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित सेवा लवकरच अधिसूचित केल्या जातील. यावेळी मध्य रेल्वे 3082 फेऱ्या, पूर्व मध्य रेल्वे 2711 फेऱ्या आणि उत्तर पश्चिम रेल्वे2245 फेऱ्या चालवणार आहे.