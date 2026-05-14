/Train Ticket Booking Rules : रेल्वे बुकिंगचा 40 वर्षे जुना नियम बदलणार; कन्फर्म तिकीट अन् रिफंडचे टेन्शन संपणार!

Indian Railway New Rules : भारतीय रेल्वे आपले 40 वर्षांपूर्वीचे नियम बदलून कात टाकणार आहे. त्यामुळे आता प्रवाशांना अगदी कन्फर्म तिकिट ते रिफंडपर्यंतच्या सर्व झझंटीपासून सुटका मिळणार आहे. काय आहे भारतीय रेल्वेचे नवे नियम.
भारतीय रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या चार दशकांपासून सुरु असलेल्या रेल्वे तिकिटाच्या नियमांमध्ये भारतीय रेल्वेने बदल केले आहे. यामध्ये प्रवाशांचा तिकिट बुकिंगचे नियम सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बदलणार आहे. आतापर्यंत आपण 40 वर्षे जुने म्हणजे 1986 सालापासून सुरु असलेल्या नियमानुसार तिकिट बुकिंग करत होतो. ही प्रणाली इटॅनियम सर्व्हर आणि ओपनव्हीएमएस तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, जे आता कालबाह्य झाले आहे. नवीन रेल्वे प्रणाली क्लाउड-आधारित असेल. यामुळे प्रवाशांना काय फायदा होणार आहे.
पीआरएस प्रणाली हे एक केंद्रीय संगणक नेटवर्क आहे जे सर्व रेल्वे काउंटर, आयआरसीटीसी वेबसाइट आणि ॲपला जोडते. देशातील 88% रेल्वे तिकिटे या प्रणालीद्वारे ऑनलाइन बुक केली जातात. यामधून वेटिंग लिस्ट, कोटा, तत्काळ तिकिटे आणि आसनांची उपलब्धता यांचेही व्यवस्थापन करते.
भारतीय रेल्वेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रवाशांनाच मोठा फायदा होणार आहे. जुन्या नियमानुसार एका मिनिटांत 32000 तिकिटे बुक होतात. तसेच नव्या नियमानुसार एका मिनिटांत 150000 तिकिटे बुक करण्याची क्षमता आहे. यामुळे प्रवाशांना कन्फर्म तिकिटं मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे. नव्या प्रणालीमुळे ही शक्यता पाच पटीने वाढेल. ट्रेनची उपलब्धता तपासण्याची क्षमता देखील प्रति मिनिट 4लाखा वरून ४लाखांपर्यंत वाढेल. याचा अर्थ असा की, दिवाळी, होळी किंवा उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांसारख्या सर्वाधिक मागणीच्या काळात, सर्व्हर डाउनटाइम आणि बुकिंग अयशस्वी होण्याच्या समस्या दूर होतील. त्यामुळे प्रवाशांचे तिकिट कन्फर्म मिळणार याची शक्यता 100 टक्के वाढते.
नवीन प्रणालीमुळे एअर लाइनप्रमाणे सीट निवडता येईल. तुम्ही एखादा ग्रुप किंवा कुटूंब एकत्रितपणे प्रवास करत असाल तर तशा पद्धतीने सीट बुक करू शकाल. यासाठी योग्य असे कॅलेंडरसुद्धा दिसेल. दिव्यांग आणि रुग्णांसाठी वेगळ्या सुविधा असतील. संपूर्ण इंटरफेस अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. हिंदीसह प्रादेशिक भाषांमध्ये तिकीट बुकिंग शक्य होईल. त्यामुळे कोणालाही तिकिटं बुकं करण आता शक्य होणार आहे.
रेलवन ॲप हे नवीन पीआरएससाठी मोबाईल इंटरफेस आहे. यामुळे नवीन प्रणाली तुमच्या आवाक्यात येईल. हे एआय-सक्षम ॲप तुम्हाला हे देखील सांगेल की वेटलिस्टेड तिकीट कन्फर्म होईल की नाही. याची अचूकता53% वरून 94% पर्यंत वाढली आहे. सध्या, या ॲपद्वारे दररोज 9.29 लाख तिकिटे बुक केली जात आहेत. भारतीय रेल्वेची ही सेवा ऑगस्ट महिन्यापासून सुरु होणार आहे.