Indian Railway : नवं वर्ष नवा नियम! 1 जानेवारीपासून रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठे बदल, मुंबईतून सुटणाऱ्या ट्रेन..

Indian Railway Time Table : भारतात अनेकांसाठी सोयीचं ठरणारं, खिशाला परवडणारं आणि वेळेची बचतही करणारं प्रवासाचं माध्यम म्हणजे रेल्वे प्रवास. अशा या रेल्वे प्रवासाची सुविधा देणाऱ्या भारतीय रेल्वे विभागाकडून नव्या वर्षात अर्थात 1 जानेवारी 2026 पासून काही महत्त्वाचे नियम आणि बदल लागू करण्यात येणार असून, प्रवाशांवर याचा परिणाम होणार आहे.
रेल्वेच्या या बदलांअंतर्गत वंदे भारतपासून ते अगदी लांब पल्ल्य़ाच्या बऱ्याच गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल होणार आहे. मुंबईतून सुटणाऱ्या अनेक रेल्वेगाड्यांचा यामध्ये समावेश असून, प्रवाशांना याबाबतची अधिक माहिती रेल्वेच्या 139 या हेल्पलाईन क्रमांकाच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. याशिवाय नॅशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टीम (एनटीईएस) App किंवा रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनही माहिती मिळणार आहे.