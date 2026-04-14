  • Marathi News
  • Indian Railway: कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज; तिकिट झालं आणखी स्वस्त; ₹100 च्या तिकिटावर तुमचे किती रुपये वाचतील?

Indian Railway: कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज; तिकिट झालं आणखी स्वस्त; ₹100 च्या तिकिटावर तुमचे किती रुपये वाचतील?

Train Ticket Offer: रेल्वेच्या योजनेमुळे रोजच्या छोट्या अंतराच्या प्रवासात पैसे वाचून डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळणार आहे. काय आहे नेमकी ही योजना? याचा लाभ कोणाला मिळणार आहे?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 14, 2026, 03:33 PM IST
Indian Railway: कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज; तिकिट झालं आणखी स्वस्त; ₹100 च्या तिकिटावर तुमचे किती रुपये वाचतील?
रेल्वे तिकिट

Train Ticket Offer: देशात दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. लांब पल्ल्यासाठी कमी खर्चात, सुरक्षित प्रवासासाठी हा पर्याय उत्तम ठरतो. दरम्यान भारतीय रेल्वेने आपल्या प्रवाशांसाठी गुड न्यूज दिलीय. अनारक्षित तिकिटांवर 3 टक्के सूट जाहीर केली आहे. यामुळे रोजच्या छोट्या अंतराच्या प्रवासात पैसे वाचून डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळणार आहे. काय आहे नेमकी ही योजना? याचा लाभ कोणाला मिळणार आहे? कधीपासून सुरु होणार आहे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

रेल्वेची नवीन योजना काय?

भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि कॅशलेस पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवं पाऊल टाकलं आहे. यात RailOne अॅपवरून जनरल तिकिटे बुक केल्यास 3 टक्के सूट मिळणार आहे. ही सूट फक्त डिजिटल पेमेंटवरच लागू होते. म्हणजे तुम्ही UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग वापराल तरच बचत होईल. कामानिमित्त किंवा गावाकडे छोट्या अंतरावर जाणाऱ्यांसाठी प्रवाशांसाठी ही योजना फायद्याची आहे.

सूट कोणत्या तिकिटांवर?

ही 3 टक्के सूट केवळ अनारक्षित तिकिटांवरच मिळणार आहे. रिझर्वेशन तिकिटे, तसेच IRCTC वेबसाइट किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवरून बुक केलेल्या तिकिटांवर ही सूट नसेल. फक्त RailOne अॅप हा एकच माध्यम आहे. यामुळे प्रवाशांना एका अॅपमध्ये सर्व सुविधा मिळतात आणि वेगवेगळ्या साइट्स शोधण्याची गरज पडत नाही.

सूट कशी मिळेल?

सर्वप्रथम Google Play Store किंवा Apple App Store वरून RailOne अॅप डाउनलोड करा. अॅप उघडल्यावर तुमचे रेल्वे अकाउंट लॉगिन करा किंवा नवीन तयार करा. गंतव्यस्थान, तारीख आणि प्रवासी संख्या भरून अनारक्षित तिकिट शोधा. पेमेंटच्या वेळी UPI, कार्ड किंवा नेट बँकिंग निवडा. पेमेंट पूर्ण झाल्यावर तिकिटाची किंमत आपोआप 3 टक्के कमी दिसेल. प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असल्याने स्टेशनवर लांब लांब रांगांपासून तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे.

योजनेच्या अटी काय आहेत?

ही सूट 14 जुलै 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यानंतर रेल्वे नवीन घोषणा करू शकते. सूट फक्त डिजिटल पेमेंटवरच मिळणार आहे. रोख रक्कम किंवा इतर पद्धती वापरल्यास सूट मिळणार नाही. एका प्रवाशाला एका तिकिटावर ही सूट मिळेल आणि ती फक्त RailOne अॅपद्वारेच उपलब्ध आहे. 

रोजच्या प्रवाशांना किती फायदा?

3 टक्के सूट छोटी वाटत असली तरी रोजच्या प्रवाशांसाठी मोठी बचत आहे. उदाहरणार्थ, 100 रुपयांचे तिकिट असल्यास 3 रुपये वाचतील. आठवड्यात 5-6 दिवस प्रवास करणाऱ्याला महिन्यात 300-400 रुपये सहज वाचतील. छोट्या अंतराच्या लोकल किंवा एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये हे फायद्याचे ठरेल. यामुळे महागाईच्या काळात प्रवासाचा खर्च कमी होईल आणि प्रवाशांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

RailOne Appमध्ये काय सुविधा?

RailOne हे रेल्वेचे एकच सर्वसमावेशक अॅप आहे. यात तिकिट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, ट्रेन लाइव्ह स्टेटस, प्लॅटफॉर्म नंबर, सीट उपलब्धता, खाण्याचे ऑर्डर आणि तक्रार नोंदणी सर्व एकाच ठिकाणी मिळते. वेगवेगळ्या अॅप्स डाउनलोड करण्याची गरज नाही. अॅप यूजर फ्रेण्डली असून सोप्या भाषेत माहिती मिळते. यामुळे तुमचा रेल्वे प्रवास पूर्णपणे डिजिटल बनतो.

योजनेचा उद्देश काय?

रेल्वेने ही योजना रेल्वे प्रशासनाने कॅशलेस भारत मोहिमेला चालना देण्यासाठी आणली आहे. यामुळे प्रवाशांना सुरक्षित, जलद आणि सोयीस्कर प्रवास मिळणार आहे. डिजिटल पेमेंट वाढल्याने रेल्वेच्या प्रशासनात पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रवाशांनी आता RailOne अॅप डाउनलोड करून सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपवर अधिक माहिती मिळणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

