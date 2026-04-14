Indian Railway: कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज; तिकिट झालं आणखी स्वस्त; ₹100 च्या तिकिटावर तुमचे किती रुपये वाचतील?

Train Ticket Offer: देशात दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. लांब पल्ल्यासाठी कमी खर्चात, सुरक्षित प्रवासासाठी हा पर्याय उत्तम ठरतो. दरम्यान भारतीय रेल्वेने आपल्या प्रवाशांसाठी गुड न्यूज दिलीय. अनारक्षित तिकिटांवर 3 टक्के सूट जाहीर केली आहे. यामुळे रोजच्या छोट्या अंतराच्या प्रवासात पैसे वाचून डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळणार आहे. काय आहे नेमकी ही योजना? याचा लाभ कोणाला मिळणार आहे? कधीपासून सुरु होणार आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.
भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि कॅशलेस पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवं पाऊल टाकलं आहे. यात RailOne अॅपवरून जनरल तिकिटे बुक केल्यास 3 टक्के सूट मिळणार आहे. ही सूट फक्त डिजिटल पेमेंटवरच लागू होते. म्हणजे तुम्ही UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग वापराल तरच बचत होईल. कामानिमित्त किंवा गावाकडे छोट्या अंतरावर जाणाऱ्यांसाठी प्रवाशांसाठी ही योजना फायद्याची आहे.
ही 3 टक्के सूट केवळ अनारक्षित तिकिटांवरच मिळणार आहे. रिझर्वेशन तिकिटे, तसेच IRCTC वेबसाइट किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवरून बुक केलेल्या तिकिटांवर ही सूट नसेल. फक्त RailOne अॅप हा एकच माध्यम आहे. यामुळे प्रवाशांना एका अॅपमध्ये सर्व सुविधा मिळतात आणि वेगवेगळ्या साइट्स शोधण्याची गरज पडत नाही.
सर्वप्रथम Google Play Store किंवा Apple App Store वरून RailOne अॅप डाउनलोड करा. अॅप उघडल्यावर तुमचे रेल्वे अकाउंट लॉगिन करा किंवा नवीन तयार करा. गंतव्यस्थान, तारीख आणि प्रवासी संख्या भरून अनारक्षित तिकिट शोधा. पेमेंटच्या वेळी UPI, कार्ड किंवा नेट बँकिंग निवडा. पेमेंट पूर्ण झाल्यावर तिकिटाची किंमत आपोआप 3 टक्के कमी दिसेल. प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असल्याने स्टेशनवर लांब लांब रांगांपासून तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे.
ही सूट 14 जुलै 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यानंतर रेल्वे नवीन घोषणा करू शकते. सूट फक्त डिजिटल पेमेंटवरच मिळणार आहे. रोख रक्कम किंवा इतर पद्धती वापरल्यास सूट मिळणार नाही. एका प्रवाशाला एका तिकिटावर ही सूट मिळेल आणि ती फक्त RailOne अॅपद्वारेच उपलब्ध आहे.
3 टक्के सूट छोटी वाटत असली तरी रोजच्या प्रवाशांसाठी मोठी बचत आहे. उदाहरणार्थ, 100 रुपयांचे तिकिट असल्यास 3 रुपये वाचतील. आठवड्यात 5-6 दिवस प्रवास करणाऱ्याला महिन्यात 300-400 रुपये सहज वाचतील. छोट्या अंतराच्या लोकल किंवा एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये हे फायद्याचे ठरेल. यामुळे महागाईच्या काळात प्रवासाचा खर्च कमी होईल आणि प्रवाशांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
RailOne हे रेल्वेचे एकच सर्वसमावेशक अॅप आहे. यात तिकिट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, ट्रेन लाइव्ह स्टेटस, प्लॅटफॉर्म नंबर, सीट उपलब्धता, खाण्याचे ऑर्डर आणि तक्रार नोंदणी सर्व एकाच ठिकाणी मिळते. वेगवेगळ्या अॅप्स डाउनलोड करण्याची गरज नाही. अॅप यूजर फ्रेण्डली असून सोप्या भाषेत माहिती मिळते. यामुळे तुमचा रेल्वे प्रवास पूर्णपणे डिजिटल बनतो.
रेल्वेने ही योजना रेल्वे प्रशासनाने कॅशलेस भारत मोहिमेला चालना देण्यासाठी आणली आहे. यामुळे प्रवाशांना सुरक्षित, जलद आणि सोयीस्कर प्रवास मिळणार आहे. डिजिटल पेमेंट वाढल्याने रेल्वेच्या प्रशासनात पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रवाशांनी आता RailOne अॅप डाउनलोड करून सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपवर अधिक माहिती मिळणार आहे.