Railway तिकीट बुकिंगमधील एजंटच्या मक्तेदारीला सुरुंग; आता तात्काळ तिकीटांसाठीही मोठा बदल लागू

Indian Railway Train Ticket Rules : भारतीय रेल्वेकडून प्रवाशांचा सुकर प्रवास आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा अधिक सोप्या पद्धतीनं कशा प्रकारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येतील यावर भर दिला जातो. आता याच भारतीय रेल्वेनं प्रवाशांना तिकीट आरक्षणाचा अतिशय पारदर्शी आणि सुरक्षित अनुभव देण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे.
रेल्वेच्या या नव्या नियमानुसार स्थानकावरील तिकीट खिडकीवर मिळणाऱ्या तात्काळ तिकीटासाठीसुद्धा आता OTP द्यावा लागणार आहे. या पुन:पडताळणीनंतरच रेल्वे तिकीट बुक होईल. येत्या काही दिवसांमध्ये देशातील सर्व तिकीट आरक्षण खिडक्यांवर ही सुविधा लागू होणार असून, रेल्वेच्या दाव्यानुसार तात्काळ तिकीटांच्या दुरुपयोगावर यामुळं चाप बसणार असून एजंटची मक्तेदारीसुद्धा मोडित काढेल. इतकंच नव्हे तर प्रवाशांना तिकीट आरक्षणाची व्यवस्थित संधीसुद्धा मिळेल.
यापूर्वी रेल्वे विभागानं जुलै 2025 मध्ये ऑनलाईन तात्काळ तिकीटांसाठी ओटीपी लागू करण्यात आला होता. यानंतर ऑक्टोबर 2025 पासून सामान्य तिकीट बुकिंगसाठीसुद्धा ओटीपी आधारित यंत्रणा सुरू करण्यात आली. प्रवाशांकडून रेल्वेच्या या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं असून यामुळं रेल्वेच्या व्यवहारात पारदर्शकता मिळवण्यातसुद्धा यश मिळाल्याचं म्हटलं जात आहे.
17 नोव्हेंबर 2025 ला रेल्वेनं ओटीपी आधारित तात्काळ तिकीट बुकिंगसाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला. प्रारंभी निष्कर्षांनंतर 52 ट्रेनसाठी ही सुवियधा लागू करण्यात आली. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार ही यंत्रणा तेव्हा सर्वाधिक प्रभावी ठरली जेव्हा तिकीट बुकिंगमध्ये मक्तेदारी सांगणाऱ्या एजंटची सक्रियता कमी झाली. ज्यानंतर आता रेल्वे संपूर्ण देशभरात हा नियम लागू केला जाणार असून, देशातील प्रत्येक आरक्षण केंद्रावर तिकीट काढताना देण्यात आलेल्या फॉर्ममध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मोबाईल क्रमांकावर एक ओटीपी पाठवण्यात येईल. ज्यामुळं ओटीपी वेरिफाय होऊनच तिकीट बुक होणार आहे.
ओटीपी आधारित तात्काळ तिकीट प्रणाली लागू होण्याचा फायदा मोठ्या संख्येनं प्रवाशांना मिळणार असून यामध्ये एजंटची संख्या कमी राहणार असून मूळ प्रवाशांनाच तिकीट मिळणार आहे. परिणामी तिकीटीत कोणती चूक असेल किंवा ते रद्द करायचं असेल तर पुढील सर्व प्रक्रिया मोबाईल क्रमांकाच्याच आधारे पूर्ण केली जाईल. ज्यामुळं प्रवाशांना तिकीट आरक्षण यंत्रणेत अधिक पारदर्शकता पाहता येणार आहे.