रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी तात्काळ तिकीट काढण्याची पद्धत बदलली; आता तिकीटासाठी आधी...

Indian Railway New Ticket Booking System: तत्काळ रेल्वे तिकीट आरक्षणासाठी वाढती गर्दी आणि गैरप्रकार आटोक्यात आणण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रवाशाच्या मोबाइलवर आलेला 'ओटीपी' भरल्याशिवाय तत्काळ तिकीट जारी केले जाणार नाही. त्यामुळे तत्काळ आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि प्रवाशांसाठी सोईस्कर होणार आहे. हा नवा बदल सोमवारी म्हणजेच 1 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहे.
सुरुवातीला मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्स्प्रेससाठी हा प्रयोग राबविला जाईल. पुढील टप्प्यात इतर गाड्यांसाठी लागू ही प्रणाली होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिली. पीआरएस काउंटर, अधिकृत एजंट, 'आयआरसीटीसी'चे संकेतस्थळ किंवा मोबाइल अॅपवरून तत्काळ 'ओटीपी' आरक्षण करताना आवश्यक असेल.
आरक्षणावेळी प्रवाशाच्या वैध मोबाइल क्रमांकावर 'ओटीपी' पाठविला जाईल. तो भरल्यानंतरच तिकीट जारी होईल. त्यामुळे दलालांकडून मोठ्या प्रमाणात होणारी तत्काळ तिकीट बुकिंग आणि प्रवाशांची होणारी गैरसोय कमी होईल, असा दावा रेल्वेने व्यक्त केला.
तत्काळ (Tatkal) तिकीट ही भारतीय रेल्वेची एक आपत्कालीन बुकिंग योजना आहे, ज्यामुळे प्रवासाच्या एक दिवस आधी तिकीट बुक करता येतं. ही योजना सर्व वर्गांसाठी उपलब्ध आहे (फर्स्ट एसी आणि एक्झिक्युटिव्ह क्लास वगळता). तत्काळ तिकीट बुकिंग IRCTC वेबसाइट, अॅप किंवा काउंटरवरून करता येतं. यासाठी अतिरिक्त शुल्क लागतं आणि नियम कठोर आहेत. खालील माहिती IRCTC च्या अधिकृत नियमांवर आधारित आहे.
ट्रेनच्या सुरुवातीच्या स्टेशनपासून प्रवासाच्या एक दिवस आधी बुकिंग सुरू होते (प्रवासाच्या तारखेचा वगळता).
एसी क्लासेससाठी (2A, 3A, CC, EC, 3E): सकाळी 10 वाजता सुरू होते.
नॉन-एसी क्लासेससाठी (SL, FC, 2S): सकाळी 11 वाजता सुरू होते.
उदाहरण: जर ट्रेन 2 डिसेंबरला निघत असेल, तर तत्काळ बुकिंग 1 डिसेंबरला 10/11 वाजता सुरू होते.
तत्काळ तिकीटासाठी सामान्य तिकीट फेअर व्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क लागते. हे बेसिक फेअरच्या १०% (सेकंड क्लास) ते ३०% (इतर क्लास) इतके असते, ज्यात किमान आणि कमाल मर्यादा आहेत. एका पीएनआरमध्ये जास्तीत जास्त चार प्रवाशांसाठी बुकिंग करता येते.