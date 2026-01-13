RAC, वेटिंग काहीच नाही! फक्त कन्फर्म तिकीट असणाऱ्यांनाच 'वंदे भारत'नं प्रवास करता येणार, नवा प्रवास नियम पाहाच

Indian Railway Ticket Reservation Rules : काळानुरूप होणारे बदल आत्मसात करत रेल्वे विभागानंही हे बदल प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर करण्यासाठी लागू केले. दैनंदिन रेल्वे प्रवासासमवेत भारतीय रेल्वेनं लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्रवासातील काही नियमांमध्येसुद्धा बदल केले. याच बदलांचं आणखी एक नवं पर्व म्हणून पाहिली जाणारी देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार असून, एका जबरदस्त प्रवासाचा अनुभव अनेकांनाच देणार आहे. तत्पूर्वी या प्रवासासंदर्भातील एक मोठी आणि तितकीच महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, वंदे भारत स्लीपर ट्रेननं आरएसी किंवा वेटिंग लिस्ट तिकीटाची चिंताच प्रवाशांना राहणार नाहीये. उपलब्ध माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 जानेवारी 2026 रोजी देशातील पहिल्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवतील. यासोबतच भारतीय रेल्वे प्रवासात लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे मार्गावर एक नवं पर्व सुरू होणार असून देशाच्या रेल्वे विभागात त्यामुळं एक नवं योगदान दिलं जाणार आहे.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे एकतर तुम्हाला या रेल्वेचं तिकीट मिळेल किंवा तिकीट मिळणारच नाही. थोडक्यात आरएसी, वेटिंग लिस्ट अशी तिकीटं या प्रवासाठी लागू राहणार नसून फक्त कन्फर्म तिकीटं असणाऱ्यांनाच या रेल्वेनं प्रवास करता येणार आहे. थोडक्यात सीट शेअर करणं, प्रतीक्षा यादीत राहठणं, तिकीट कन्फर्म होण्याची वाट पाहणं अशी चिंताच मिटणार आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार या निर्णणामुळं प्रवाशांना रेल्वे प्रवास करताना Confirm बर्थ मिळणार असून, त्यांचा प्रवास अधिक आरामदायी होणार आहे. मुख्यत्वे लांब पल्ल्याच्या प्रवासाठी या नियमाचा फायदा होणार आहे.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये किमान तिकीट दरासंदर्भात एक नवा नियम लागू असून, या नियमानुसार तुम्ही कमी अंतराचा प्रवास केलात तरीही कमीत कमी 400 किमी अंतरासाठीचं तिकीट भाडं तुम्लाहा द्यावं लागणार आहे. रेल्वेच्या माहितीनुसार ही यंत्रणा प्रवाशांना उत्तम रेल्वेसेवा आणि कन्फर्म सीटची हमी देणारी असेल. इथं 400 किमीच्या प्रवासासाठी 3AC, 2AC आणि 1AC अशी विविध रेल्वे तिकीटं राहणार असून, त्यासाठीचे वेगळे तिकीट दर निर्धारित करण्यात आले असून त्यावर GST सुद्धा आकारला जात आहे.
रात्रकालीन लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीच्या या वंदे भारत ट्रेनमध्ये चांगली शयनव्यवस्था असणारे बर्थ, स्मूद राईडचा अनुभव प्रवाशांना मिळेल. पहिलीवहिली स्लीपर वंदे भारत हावडा ते गुवाहाटी या मार्गावर धावणार असून ती पश्चिम बंगाल आणि आसामचे काही जिल्हे ओलांडेल. या ट्रेनमध्ये एकूण 16 कोच असून ते विविध श्रेणीनुसार विभाजित असतील. पूर्वोत्तर भारतात चांगल्या रेल्वे सुविधेसाठी ही ट्रेन अधिक योगदाना देताना दिसणार आहे.