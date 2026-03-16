  • अप्पर बर्थवर करत होते S*x... अचानक सहप्रवाशांनी चादर ओढली; धावत्या ट्रेनमध्ये तुफान राडा

Indian Railway Viral Video: भारतीय रेल्वेतील अनेक व्हायरल व्हिडीओ तुम्ही यापूर्वी पाहिले असतील मात्र या व्हिडीओने सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याची चर्चा सोशल मीडियावर आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 16, 2026, 10:29 AM IST
हा व्हिडीओ 15 मार्चपासून होतोय व्हायरल (फोटो व्हिडीओवरुन स्क्रीनशॉट)

Indian Railway Viral Video: आतापर्यंत तुम्ही ट्रेनमधील वादाचे, भांडणाचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले पाहिले असतील. मात्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडीओमध्ये दिसणाऱ्या जोडप्याने सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याचं पाहयला मिळत आहे. हे जोडपं धावत्या ट्रेनमध्ये अप्पर बर्थवर शरीसंबंध ठेवत होते. सहप्रवाशांना हलचाली संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी या जोडप्याकडे विचारणा करुन त्यांच्या अंगावरील चादर खेचली असला धक्कादायक प्रकार समोर आला. 

नेमकं घडलं काय?

ट्रेनमध्ये अप्पर बर्थवर सेक्स करत असलेल्या जोडप्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ट्रेनच्या स्लीपर कोचमधील अप्पर बर्थवर चादर अंगावर घेऊन हे जोडपं सेक्स करत असल्याचा संशय सहप्रवाशांना आल्यानंतर त्यांनी विचारपूस केली असता खरं प्रकरण समोर आलं. हा व्हिडिओ 15 मार्चपासून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सहप्रवाशांना हे दोघेही एकाच बर्थवर झोपल्याचं पाहून आणि त्यांच्या हलचाली संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी या दोघांच्या अंगावरील चादर ओढली असता दोघेही अर्धनग्नावस्थेत होते. तरुणाने कंबरेखाली कपडेच घातले नव्हते. तर लोकांनी रंगेहाथ पकडल्यानंतर तरुणी चादरीआड आपला चेहरा लपवताना दिसली. नेमकं प्रकरण समोर आल्यानंतर सहप्रवासी रागावले. जोडप्याला 'हा तुमचा बेडरूम नाही' असं म्हणत हटकलं आणि सुनावण्यास सुरुवात केली.

नक्की वाचा >> महाराष्ट्र हादरला! रील स्टारकडून प्रोफेसरचा मर्डर; 8 तास मृतदेह घेऊन फिरला अन्...; 40 दिवसांनी खुलासा

तरुणाला खाली खेचलं अन्...

व्हिडिओमध्ये लाल टी-शर्ट घातलेला एक तरुण आणि तरुणी अप्पर बर्थवर चादरीखाली अश्लील चाळे करत होते. सहप्रवासींनी काय चाललंय? असं म्हणत अचानक त्यांच्या अंगावरील पांढरी चादर ओढली तेव्हा युवक नग्नावस्थेत असल्याचं स्पष्ट झालं. त्याला सहप्रवाशी खाली खेचत असतानाच त्याने घाईघाईने चादर ओढून कंबरेभोवती गुंडाळली. तर तरुणी बर्थवर उठून बसली आणि चादरीने आपला चेहरा झाकत होती. या दोघांचे अश्लील चाळे समोर आल्यानंतर आजूबाजूच्या प्रवाशांनी हा सारा गोंधळ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला. याच व्हिडीओ क्लिप आता व्हायरल होत आहे. काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृ्त्तानुसार, या तरुणाला नंतर सहप्रवाशांनी चोप दिल्याचंही सांगितलं जात आहे.

या व्हिडीओवरुन इंटरनेटवर दोन गट

हा सारा प्रकार नक्की कोणत्या ट्रेनमध्ये, कोणत्या मार्गावर आणि कधी घडला याचा तपशील समोर आलेला नाही. सोशल मीडियावरही या जोडप्याच्या कृत्यावरुन टीका केली जात असून आपण कुठे आहोत, काय करतोय याचं भान बाळगलं पाहिजे असं अनेकांनी म्हटलं आहे. मात्र काहींनी सहप्रवाशांनी हस्तक्षेप करणं हा मॉरल पोलिसिंगचा प्रकार झाल्याचं म्हणत जोडप्याची चूक असली तरी मारहाण योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे. अनेकांनी हा मागील काही महिन्यांपासून व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ असल्याचा दावा केला आहे.

पोलिसांनी कारवाई केली का?

सदर प्रकरणामध्ये पुढे रेल्वे पोलिसांनी काही कारवाई केली का याबद्दलची माहिती मिळालेली नाही. मात्र भारतीय दंड संहितेनुसार आयपीसी सेक्शन 294 नुसार सार्वजनिक ठिकाणी शरीरसंबंध ठेवणे हे अश्लील कृत्यात मोडतं. या गुन्ह्यासाठी आर्थिक दंड किंवा तुरुंगवास होऊ शकतो.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Oscar 2026 पुरस्कारांची घोषणा; कोणत्या चित्रपटासह कलाकारांन...

मनोरंजन