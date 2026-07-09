/खरंच समोसे घेण्यासाठी लोको पायलटनं ट्रेन थांबवली? व्हिडीओ व्हायरल होताच रेल्वेकडून स्पष्टीकरण जारी

नवी दिल्ली | दशकभराच्या काळात सोशल मीडिया ही संकल्पना प्रत्येकाच्याच आयुष्याशी इतकी भक्कमपणे जोडली गेली, की ती आता वेगळी होणं जवळपास अशक्य आहे. मुळात ही संकल्पना नव्हे तर हे व्यसनच अनेकांना लागलं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे फोटो आणि व्हिडीओ चक्क चर्चांचे विषयसुद्धा ठरत आहेत. या चर्चांच्या विषयामध्ये सध्या लक्ष वेधतोय एक असा व्हिडीओ, जो पाहणाऱ्यांच्या भुवया उंचावत आहेत.
व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओमुळं असा दावा केला जात आहे की लोको पायलटनं कचोरी- समोसे विकत घेण्यासाठी चक्क ट्रेनच थांबवली. या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी काही मिश्कील प्रतिक्रियासुद्धा दिल्या. तर काहींनी हे वागणं बरं नव्हं, म्हणत लोको पायलट आणि रेल्वे प्रशासनाला फटकारलं. पण, खरंच असं झालेलं का?
सोशल मीडियावरील या व्हिडीओमध्ये सुरुवातीलाच दिसत आहे की, रेल्वे रुळांनजीक एक लहानसं दुकान आहे. जिथं, गणवेशातील एक व्यक्ती उभा असून, तो तिथं काही खाद्यपदार्थ खरेदी करत आहे. कॅमेरा फिरतो, तर रुळांवर एक ट्रेन उभी दिसते. पुढे या व्यक्तीच्या हातात समोसे- कचोरी दिसते आणि हा इसम ट्रेनच्या दिशेनं चालू लागतो, ट्रेनच्या इंजिन कंम्पार्टमेंटमध्ये चढतो. तिथं उभे असणारे इतर लोक हे सर्व पाहतात आणि पाहतच बसतात. याच क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि ट्रोलिंगचा मुद्दासुद्धा ठरला.
इंटरनेटवर गरजेपेक्षा जास्त हवा या विषयाला मिळाली आणि रेल्वे विभाग प्रामुख्यानं पश्चिम रेल्वे विभागानं इथं जे घडलं ते सर्व सांगितलं. रेल्वेच्या स्पष्टीकरणानुसार ज्या व्हिडीओच्या माध्यमातून ट्रेन थांबवल्याचा दावा केला जात आहे तो तथ्यहिन आहे. मुळात ती कोणती पॅसेंजर ट्रेन नव्हती. तर एक मालगाडी होती. रेल्वे रुळांवर पुढे काही दुरुस्तीची कामं सुरू असल्यानं मालगाडी एकाच ठिकाणी थांबून होती.
Madhya Pradesh loco pilot stopped the train to buy samosas!— The Alternate Media (@AlternateMediaX) July 8, 2026
Now Railways has ordered a probe.
New reason for emergency brake unlocked- “Samosa Emergency”! pic.twitter.com/QFg66HfINz
ट्रेन समोसे खरेदी करण्यासाठी थांबवण्यात आली नव्हती. उलटपक्षी ती जेव्हा तिथं कामामुळं थांबली तेव्हा मोकळ्या वेळात सहाय्यक लोको पायलट थाली उतरला आणि त्यानं समोसे- कचोरी खरेदी केली. काही मंडळी मात्र या व्हिडीओकडे चुकीच्या दृष्टीकोनातून पाहत असून चुकीची माहिती पसरवत आहेत. त्यामुळं या माहितीवर विश्वास ठेवू नका.