ट्रेन तिकिटावरील प्रवाशाचं नाव बदलायचं? जाणून घ्या सोप्या स्टेप्स!

Train Ticket: भारतीय रेल्वेच्या (IRCTC) विशेष सुविधेमुळे कन्फर्म तिकिटावरील प्रवाशाचे नाव बदलणे आता सोपे झाले आहे. अचानक प्रवास रद्द करावा लागला, तरी कुटुंबातील अन्य सदस्याला तिकिट हस्तांतरित करून प्रवास शक्य आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
कन्फर्म तिकिटावरील प्रवाशाचे नाव बदलणेही सुविधा केवळ कन्फर्म तिकिटांसाठी आहे. प्रतीक्षा यादी (WL) किंवा RAC तिकिटांसाठी नाव बदलता येत नाही. नाव बदलणे फक्त जवळच्या नातेवाईकांसाठी (उदा., पालक, पती/पत्नी, भावंडे, मुले) शक्य आहे. तिकीट हस्तांतरण ट्रेन सुटण्याच्या किमान 24 तास आधी करावे लागेल आणि ही प्रक्रिया फक्त एकदाच करता येते.
सध्या नाव बदलण्याची सुविधा ऑनलाइन नाही. त्यामुळे प्रवाशाला जवळच्या रेल्वे आरक्षण काउंटरवर जावे लागते. जाताना ऑनलाइन तिकिटाची प्रिंटआउट घेऊन काउंटरवर पोहोचावे लागेल.
काउंटरवर नाव बदलण्याचा अर्ज उपलब्ध आहे. या अर्जात तिकिटाची माहिती आणि नवीन प्रवाशाचे तपशील भरावे लागतात. मूळ आणि नवीन प्रवाशाचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र यापैकी कोणतेही ओळखपत्र सादर करावे लागेल.
सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतर रेल्वे कर्मचारी तिकिटावरील नाव अपडेट करतील. यानंतर नवीन तिकीट किंवा पावती मिळेल, जी प्रवासादरम्यान तिकीट तपासनीसांना दाखवावी लागेल.
या सुविधेमुळए तिकीट रद्द करण्याचा त्रास आणि खर्च वाचतो. मात्र, वेळेवर काउंटरवर पोहोचणे आणि सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रक्रिया अडचणीविना पूर्ण होते.
उत्तर: ही सुविधा फक्त कन्फर्म तिकिटांसाठी उपलब्ध आहे. वेटिंग लिस्ट (WL) किंवा RAC तिकिटांवर नाव बदलता येत नाही. तसेच, तिकीट फक्त जवळच्या नातेवाईकांना, जसे की पालक, पती/पत्नी, भावंडे किंवा मुले आणि मुलींना हस्तांतरित करता येते. नाव बदलण्याची प्रक्रिया ट्रेन सुटण्याच्या किमान २४ तास आधी पूर्ण करावी लागते आणि ती फक्त एकदाच करता येते.
उत्तर: नाव बदलण्यासाठी तुम्हाला रेल्वे आरक्षण काउंटरवर जावे लागेल, कारण ही सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध नाही. तुम्ही ऑनलाइन तिकिटाचे प्रिंटआउट घेऊन काउंटरवर जा. तिथे तुम्हाला नाव बदलण्याचा फॉर्म भरावा लागेल, ज्यामध्ये तिकिटाची माहिती आणि नवीन प्रवाशाची माहिती द्यावी लागेल. तसेच, मूळ प्रवासी आणि नवीन प्रवाशाचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र यासारखे ओळखपत्र सादर करावे लागेल. सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतर, रेल्वे कर्मचारी तिकिटावर नवीन नाव अपडेट करतील आणि तुम्हाला नवीन तिकीट किंवा पावती मिळेल.
उत्तर: तिकिटावरील नाव बदलण्याची सुविधा अशा परिस्थितीत उपयुक्त आहे जेव्हा तुम्हाला अचानक ट्रिप रद्द करावी लागते आणि कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याला प्रवास करायचा असतो. यामुळे तिकीट रद्द करण्याचा त्रास आणि त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येते. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळेवर काउंटरवर पोहोचणे आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे सोबत असणे महत्त्वाचे आहे.