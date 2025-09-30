English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रेल्वे स्थानकांवर मेडिकल का नसतात? यामागचं खरं कारण माहितीये?

Indian Railway : भारतात प्रवासाचं मुख्य साधन म्हणून समाजाचा एक वर्ग रेल्वे वाहतुकीवर बहुतांशी अवलंबून असतो. मात्र याच रेल्वे प्रवासासंदर्भात अशीही काही माहिती आहे, ज्याची अनेकांना कल्पनाच नाही.   

सायली पाटील | Updated: Sep 30, 2025, 12:53 PM IST
Medical Store At Railway Station: रेल्वे... फक्त प्रवासाचं एक साधन नसून, खऱ्या अर्थान लाईफलाईन अर्थात भारतामध्ये अनेकांची जीवनवाहिनी आहे. देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये रेल्वेच्या जाळ्याचा विस्तार झाला असून दळणवळणाचं हे साधन देशाच्या विकासामध्येसुद्धा मोलाचा हातभार लावत आहे. 

भारतीय रेल्वेनं प्रवास करणं म्हणजे एक खास अनुभव आहे. राज्य, प्रांत बदलत पुढे जाणारा हा प्रवास फक्त नव्या स्थानकांवरच पोहोचवत नाही, तर वेगळ्या संस्कृतीपर्यंत पोहोचण्याससुद्धा मदत करतो. रेल्वे एखाद्या स्थानकावर थांबली असता सहत बाहेर डोकावलं की तिथं काही दुकानं दिसतात. कुठं अल्पोपहार मिळत असतं, कुठं फक्त पाणी मिळतं, कुठं वाफाळता चहा विकला जात असतो. फळं आणि भेळसुद्धा या रेल्वे स्थानकांवर मिळते. 

मात्र एक गोष्ट कधी विचारात घेतलीये का? या रेल्वे स्थानकावर औषधांचं दुकान अर्थात मेडिकल मात्र नसतं. असं का? हा प्रश्न भुवया उंचावून जातोय ना? त्याचं उत्तरही तितकंच महत्त्वाचं आहे. 

औषधांची विक्री करणं हे सोपं काम नाही. त्यासाठी काही कायदेशीर नियम आणि अटीशर्थींचं पालन करणं अपेक्षित असतं. शिवाय औषधं ही ठराविक तापमानात, ठराविक अशा सुरक्षित स्थळी ठेवणं अपेक्षित असतं. औषध विक्रेत्यांच्या दुकानावर एक परवानाधारक फार्मासिस्ट असणंही गरजेचं असतं. 

रेल्वे स्थानकावरील गर्दीशी काय संबंध?

रेल्वे स्थानकासारख्या गर्दीच्या ठिकाणी या नियमांचं पालन सहसा होत नाही किंवा ते पालन होणं आव्हानात्मक असतं. इथं बनावट औषधांची विक्री होण्याचाही धोका असतो. शिवाय काही औषधांचा गैरवापर होणं किंवा तत्सम घटनाही टाळणं आव्हानात्मक असतं, ज्यामुळं सहसा रेल्वे स्थानकांवर, फलाटांवर मेडिकल नसतात. 

आणखी एक कारण म्हणजे बाजारातील दरांपेक्षा रेल्वे स्थानकावर काही गोष्टींचे दर अधिक असतात. यामध्ये प्रवासभाडं आणि इतर गोष्टींची रक्कमही जोडली जाते. औषधांच्या बाबतीत कायदेशीररित्या तसं करणं गुन्ह्यास पात्र ठरतं. बहुतांश प्रवासी सवयीनुसार सोबतच औषधांचा साठा बाळगतात. ज्यामुळं बऱ्याचदा अशा मेडिकलना तोटा सोसावा लागतो. ज्यामुळं रेल्वे स्थानकांवर मेडिकल नसतात. 

मेडिकल नसले तरीही रेल्वे स्थानकांवर 'फर्स्ट एड रुम' मात्र असतात. जिथं प्रशिक्षित वैद्यकिय कर्मचारी आणि डॉक्टरही प्रवाशांच्या सेवेसाठी हजर असतात. आपात्कालिन परिस्थितीत इथं प्रवाशांना प्रथमोपचाराची सुविधा पुरवली जाते. ज्यानंतर परिस्थिती गंभीर असल्यास रुग्णाला उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयातही पाठवण्याची व्यवस्था केली जाते. 

FAQ

रेल्वे स्थानकांवर औषध विक्री दुकाने (मेडिकल) का उपलब्ध नसतात?
रेल्वे स्थानकांवर मेडिकल दुकाने नसण्याचे मुख्य कारण औषध विक्रीसाठी लागणारे कायद्याचे नियम आहेत. यासाठी परवानाधारक फार्मासिस्टची गरज असते, औषधे ठराविक तापमानात सुरक्षितपणे साठवणे आवश्यक असते आणि कायद्याचे पालन करणे आव्हानात्मक असते.

गर्दीच्या ठिकाणी मेडिकल दुकान चालवणे का कठीण आहे?
रेल्वे स्थानकासारख्या गर्दीच्या ठिकाणी नियमांचे पालन करणे कठीण होते. बनावट औषधांची विक्री होण्याचा धोका, औषधांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आणि सुरक्षितता राखणे हे आव्हाने निर्माण होतात, ज्यामुळे अशी दुकाने टाळली जातात.

मेडिकल नसले तरी रेल्वे स्थानकावर वैद्यकीय सुविधा काय उपलब्ध आहेत?
रेल्वे स्थानकांवर 'फर्स्ट एड रूम' उपलब्ध असतात, जिथे प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी आणि डॉक्टर हजर असतात. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

