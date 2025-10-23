English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतीयांच्या चिप्स प्रेमामुळे ट्रेन उशीराने धावतात! रेल्वेचं अजब स्पष्टीकरण; म्हणाले, 'चिप्स खाल्ल्यानंतर...'

Indian Railways Delay Intresting Facts: भारतीय रेल्वे कधीच वेळापत्रकाप्रमाणे चालत नाही अशी तक्रार वारंवार केली जाते. मात्र यासाठी आता रेल्वेने प्रवाशांनाच दोषी धरलं आहे. त्यांचं नेमकं म्हणणं काय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 23, 2025, 08:59 AM IST
भारतीयांच्या चिप्स प्रेमामुळे ट्रेन उशीराने धावतात! रेल्वेचं अजब स्पष्टीकरण; म्हणाले, 'चिप्स खाल्ल्यानंतर...'
रेल्वेने दिलं स्पष्टीकरण (प्रातिनिधिक फोटो)

Indian Railways Delay Intresting Facts: जगभरातील अनेक देशांमधील रेल्वे यंत्रणा वक्तशीरपणासाठी ओळखल्या जातात. मात्र भारतात उलट चित्र पाहायला मिळतं. वक्तशीरपणा आणि भारतीय रेल्वेचा दुरान्वये संबंध नाही असा अनुभव तुम्ही अनेकदा घेतला असेल. मात्र रेल्वे उशीराने धावणे, निश्चित स्थळी उशीरा पोहोचणे आणि कायम रेल्वेच्या वेळापत्रकात लेटमार्क लागणे याला तुम्ही म्हणजेच प्रवासी जबाबदार आहेत असं सांगितलं तर तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसले. मात्र हा दावा आम्ही नाही तर चक्क भारतीय रेल्वे प्रशासनानेच केलाय. आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रवासी चिप्स आणि गुटखा खात असल्याने ट्रेन थांबून राहते असं रेल्वेने म्हटलं आहे. एका तपासणीमध्ये ही माहिती समोर आल्याचा रेल्वेचा दावा आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

रेल्वेचा पसारा केवढा?

भारतात 70 हजार किलोमीटर लांबीचे रेल्वे नेटवर्क आहे. रोज दररोज 23 हजार प्रवासी आणि मालवाहू गाड्या ट्रॅकवरुन धावतात. भारतात केवळ प्रवासी गाड्यांचा विचार केला तरी त्या 13 हजारांहून अधिक आहेत. यातही चार हजार गाड्या प्रीमियम रेल्वे आहेत. म्हणजेच वंदे भारत, शताब्दी, राजधानीसारख्या गाड्यांची संख्या चार हजारांच्या आसपास आहे. अनेक मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या प्रवाशांच्या बेजबाबदार कृतींमुळेच अनेकदा उशिराने येतात, असा अजब दावा भारतीय रेल्वेने केला आहे.

तपासणीमध्ये काय आढळून आलं?

नुकतीच भारतीय रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रेल्वे रुळांची तपासणी केली. रुळांवर आढळणारा सर्वात सामान्य कचरा हा चिप्सची पाकिटं आणि गुटख्याच्या पाकिटांचा होता. तपासणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या स्वरुपाचा कचार प्रवासी रेल्वेतून थेट रुळावर टाकत असल्याचं स्पष्ट झालं. आता ट्रॅकवर पडलेल्या या कचऱ्यामुळे गाड्या कशा उशीरा धावतात हे समजून घेऊयात...

या पाकिटांचं ट्रेन थांबण्याशी कनेक्शन काय?

रेल्वे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवासी अनेकदा गुटख्याच्या पाकिटाचा वरचा भाग तोडून तो खिडकीबाहेर फेकतात. गुटखा किंवा चिप्स खाल्ल्यानंतर, ते पाकिटही रेल्वे रुळावरच फेकून देतात. अनेकदा पाउच रुळांवर पडतात किंवा रेल्वेच्या वेगामुळे मागील बाजूस उडतात. गाड्या रुळांवरून जात असताना, गुटख्याच्या पाकिटांचे हे छोटे-मोठे तुकडे सिग्नलमध्ये अडकतात, ज्यामुळे सिग्नल यंत्रणांमध्ये बिघाड होतात. ट्रेन मॅन्युअलमध्ये ट्रेनला जिथे थांबवले जाते तिथेच थांबावे लागते. यामुळे मागून येणाऱ्या गाड्या देखील थांबतात.

समजल्यानंतर कर्मचारी काय करतात?

जेव्हा सिग्नल खराब असल्याचे दिसून येते, तेव्हा लोको पायलट जवळच्या स्टेशन मास्टरला सूचित करतो. जर स्टेशन मास्टर जागेवर नसेल तर जवळच्या गेटमनला या ठिकाणी पाठवलं जातं. तो तपासणी करतो आणि सिग्नलमध्ये अडकलेली पाकिटं काढून टाकतो. त्यानंतर सिग्नल काम करतो आणि ट्रेन पुढे सरकते. त्याचप्रमाणे, चिप्सचे पॅकेट कधीकधी हवेतून उडू शकतात आणि सिग्नलमध्ये अडकू शकतात. गुटखा आणि चिप्समुळे गाड्या थांबू शकतात, असा युक्तीवाद रेल्वेनं केला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
indian railwaysIntresting factseatinggutkachips

इतर बातम्या

भाऊबीज-रक्षाबंधनमध्ये नेमका फरक काय? 99 टक्के भावा-बहिणींना...

Lifestyle