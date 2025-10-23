भारतीयांच्या चिप्स प्रेमामुळे ट्रेन उशीराने धावतात! रेल्वेचं अजब स्पष्टीकरण; म्हणाले, 'चिप्स खाल्ल्यानंतर...'

Indian Railways Delay Intresting Facts: जगभरातील अनेक देशांमधील रेल्वे यंत्रणा वक्तशीरपणासाठी ओळखल्या जातात. मात्र भारतात उलट चित्र पाहायला मिळतं. वक्तशीरपणा आणि भारतीय रेल्वेचा दुरान्वये संबंध नाही असा अनुभव तुम्ही अनेकदा घेतला असेल. मात्र रेल्वे उशीराने धावणे, निश्चित स्थळी उशीरा पोहोचणे आणि कायम रेल्वेच्या वेळापत्रकात लेटमार्क लागणे याला तुम्ही म्हणजेच प्रवासी जबाबदार आहेत असं सांगितलं तर तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसले. मात्र हा दावा आम्ही नाही तर चक्क भारतीय रेल्वे प्रशासनानेच केलाय. आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रवासी चिप्स आणि गुटखा खात असल्याने ट्रेन थांबून राहते असं रेल्वेने म्हटलं आहे. एका तपासणीमध्ये ही माहिती समोर आल्याचा रेल्वेचा दावा आहे.
भारतात 70 हजार किलोमीटर लांबीचे रेल्वे नेटवर्क आहे. रोज दररोज 23 हजार प्रवासी आणि मालवाहू गाड्या ट्रॅकवरुन धावतात. भारतात केवळ प्रवासी गाड्यांचा विचार केला तरी त्या 13 हजारांहून अधिक आहेत. यातही चार हजार गाड्या प्रीमियम रेल्वे आहेत. म्हणजेच वंदे भारत, शताब्दी, राजधानीसारख्या गाड्यांची संख्या चार हजारांच्या आसपास आहे. अनेक मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या प्रवाशांच्या बेजबाबदार कृतींमुळेच अनेकदा उशिराने येतात, असा अजब दावा भारतीय रेल्वेने केला आहे.
नुकतीच भारतीय रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रेल्वे रुळांची तपासणी केली. रुळांवर आढळणारा सर्वात सामान्य कचरा हा चिप्सची पाकिटं आणि गुटख्याच्या पाकिटांचा होता. तपासणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या स्वरुपाचा कचार प्रवासी रेल्वेतून थेट रुळावर टाकत असल्याचं स्पष्ट झालं. आता ट्रॅकवर पडलेल्या या कचऱ्यामुळे गाड्या कशा उशीरा धावतात हे समजून घेऊयात...
रेल्वे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवासी अनेकदा गुटख्याच्या पाकिटाचा वरचा भाग तोडून तो खिडकीबाहेर फेकतात. गुटखा किंवा चिप्स खाल्ल्यानंतर, ते पाकिटही रेल्वे रुळावरच फेकून देतात. अनेकदा पाउच रुळांवर पडतात किंवा रेल्वेच्या वेगामुळे मागील बाजूस उडतात. गाड्या रुळांवरून जात असताना, गुटख्याच्या पाकिटांचे हे छोटे-मोठे तुकडे सिग्नलमध्ये अडकतात, ज्यामुळे सिग्नल यंत्रणांमध्ये बिघाड होतात. ट्रेन मॅन्युअलमध्ये ट्रेनला जिथे थांबवले जाते तिथेच थांबावे लागते. यामुळे मागून येणाऱ्या गाड्या देखील थांबतात.
जेव्हा सिग्नल खराब असल्याचे दिसून येते, तेव्हा लोको पायलट जवळच्या स्टेशन मास्टरला सूचित करतो. जर स्टेशन मास्टर जागेवर नसेल तर जवळच्या गेटमनला या ठिकाणी पाठवलं जातं. तो तपासणी करतो आणि सिग्नलमध्ये अडकलेली पाकिटं काढून टाकतो. त्यानंतर सिग्नल काम करतो आणि ट्रेन पुढे सरकते. त्याचप्रमाणे, चिप्सचे पॅकेट कधीकधी हवेतून उडू शकतात आणि सिग्नलमध्ये अडकू शकतात. गुटखा आणि चिप्समुळे गाड्या थांबू शकतात, असा युक्तीवाद रेल्वेनं केला आहे.