Marathi News
Railway Diabetes Food: आता चिंता नाही! रेल्वे प्रवासात मधुमेहींसाठी खास जेवणाची सोय; 'या' गाड्यांमध्ये मिळणार सुविधा

Food Facility for diabetics Patients in Railway: आता भारतीय रेल्वेने काही निवडक प्रीमियम गाड्यांमध्ये ‘डायबेटिक फूड'(diabetes food) म्हणजेच मधुमेहींसाठी साखरमुक्त जेवणाची विशेष सोय सुरू केली आहे. याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 7, 2025, 04:30 PM IST
Special food facility for diabetics during train journey: भारतामध्ये मधुमेही रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. प्रवासादरम्यान योग्य अन्न न मिळाल्यामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागतो. याच गोष्टीचा विचार करून भारतीय रेल्वेने आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवडक प्रीमियम गाड्यांमध्ये ‘डायबेटिक फूड’ म्हणजेच साखरमुक्त आणि संतुलित जेवण उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे मधुमेहींना प्रवास सुरक्षित आणि आरोग्यदायी होणार आहे.

कोणत्या गाड्यांमध्ये उपलब्ध?

प्रवाशांकडून वाढलेल्या मागणीचा विचार करून, खालील तीन प्रीमियम गाड्यांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे:

  • राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express)
  • शताब्दी एक्सप्रेस (Shatabdi Express)
  • दुरांतो एक्सप्रेस (Duronto Express)

तसेच, भुसावळ विभागातून धावणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेस आणि राजधानी एक्स्प्रेस मध्येही याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आगामी काळात ही सुविधा इतर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्येही देण्याची योजना आहे.

डायबेटिक फूड म्हणजे काय?

रेल्वेत दिले जाणारे हे जेवण मधुमेहींना लक्षात ठेवून तयार केले जाते. या भोजनात खालील पदार्थांचा समावेश असतो:

  • उकडलेल्या किंवा कमी मसाल्यातील भाज्या
  • संपूर्ण धान्य (Whole-Grain) पासून बनवलेले पदार्थ
  • कमी फॅट्स असलेले प्रथिनयुक्त अन्न
  • ताजे फळांचे नियंत्रित प्रमाण

हे अन्न रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करते.

IRCTC उपक्रमाबद्दल म्हणते... 

प्रवासी तिकीट बुक करतानाच ‘Diabetic Meal’ हा पर्याय निवडू शकतात. IRCTC यांनी सांगितले आहे की, “हा आहार पूर्णपणे नियंत्रित, स्वच्छ आणि आरोग्याला अनुकूल असेल.”

या उपक्रमाचे फायदे काय? 

  • प्रवासादरम्यान बाहेरचे असुरक्षित अन्न खाण्याची गरज संपेल. 
  • मधुमेहींना आरोग्य सांभाळत आरामात प्रवास करता येईल. 
  • रेल्वेमध्ये निरोगी खाण्याच्या सवयींना प्रोत्साहन मिळेल. 

हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास लवकरच अनेक गाड्यांमध्ये हा मेनू उपलब्ध होणार आहे. मधुमेहींसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरेल, यात शंका नाही.

