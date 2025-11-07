Railway Diabetes Food: आता चिंता नाही! रेल्वे प्रवासात मधुमेहींसाठी खास जेवणाची सोय; 'या' गाड्यांमध्ये मिळणार सुविधा

Special food facility for diabetics during train journey: भारतामध्ये मधुमेही रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. प्रवासादरम्यान योग्य अन्न न मिळाल्यामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागतो. याच गोष्टीचा विचार करून भारतीय रेल्वेने आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवडक प्रीमियम गाड्यांमध्ये ‘डायबेटिक फूड’ म्हणजेच साखरमुक्त आणि संतुलित जेवण उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे मधुमेहींना प्रवास सुरक्षित आणि आरोग्यदायी होणार आहे.
प्रवाशांकडून वाढलेल्या मागणीचा विचार करून, खालील तीन प्रीमियम गाड्यांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे:
तसेच, भुसावळ विभागातून धावणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेस आणि राजधानी एक्स्प्रेस मध्येही याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आगामी काळात ही सुविधा इतर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्येही देण्याची योजना आहे.
रेल्वेत दिले जाणारे हे जेवण मधुमेहींना लक्षात ठेवून तयार केले जाते. या भोजनात खालील पदार्थांचा समावेश असतो:
हे अन्न रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करते.
प्रवासी तिकीट बुक करतानाच ‘Diabetic Meal’ हा पर्याय निवडू शकतात. IRCTC यांनी सांगितले आहे की, “हा आहार पूर्णपणे नियंत्रित, स्वच्छ आणि आरोग्याला अनुकूल असेल.”
हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास लवकरच अनेक गाड्यांमध्ये हा मेनू उपलब्ध होणार आहे. मधुमेहींसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरेल, यात शंका नाही.