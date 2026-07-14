/भारतीय रेल्वेने केल्या मोठ्या सुधारणा, व्यवसाय करण्यापासून ते मालवाहतुकीपर्यंत सर्वकाही बदलणार;रेल्वेमंत्र्यांची घोषणा!

भारतातील मोठी लोकसंख्या प्रवास ते मालवातुकीसाठी रेल्ववर अवलंबून आहे. त्यामुळे या लोकसंख्येला जास्तीत जास्त सुविधा पुरवण्यासाठी रेल्वे प्रशासन प्रयत्नशील असते. देशातील मालवाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि उद्योगस्नेही करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने मालवाहतूक क्षेत्रात आठ महत्त्वाच्या सुधारणा लागू केल्या आहेत. या निर्णयामुळे उद्योग, व्यापारी, लॉजिस्टिक्स कंपन्या, कृषी क्षेत्र तसेच निर्यातदारांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. माल बुकिंगपासून वाहतुकीपर्यंतची प्रक्रिया अधिक सोपी, डिजिटल आणि ग्राहककेंद्रित करण्यावर रेल्वेचा भर असून, त्यामुळे रेल्वेमार्गे मालवाहतुकीचा हिस्सा वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भारतीय रेल्वेने मालवाहतुकीतील अनेक प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माल बुकिंग, कागदपत्रांची पूर्तता, मंजुरी आणि इतर औपचारिकता कमी करून ग्राहकांना जलद सेवा मिळावी यावर भर देण्यात आला आहे. उद्योगांना कमी वेळेत आणि कमी अडथळ्यांसह माल पाठवता यावा, हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश आहे.
रेल्वेने मालवाहतुकीशी संबंधित अनेक सेवा डिजिटल केल्या आहेत. बुकिंग, ट्रॅकिंग, मंजुरी, कागदपत्रांची देवाणघेवाण आणि माहिती मिळविण्याच्या सुविधा आता अधिक प्रभावी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे उपलब्ध होतील. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, कागदपत्रांचा वापर कमी होईल आणि प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल.
नवीन सुधारणांमुळे उत्पादन क्षेत्र, ई-कॉमर्स, कृषी, स्टील, सिमेंट, कोळसा, अन्नधान्य आणि इतर उद्योगांना रेल्वेचा वापर अधिक सोपा होणार आहे. माल वेळेत पोहोचल्याने वाहतूक खर्चात बचत होण्यास मदत होईल. तसेच रस्ते वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी करून अधिक पर्यावरणपूरक वाहतूक प्रणालीला चालना मिळेल.
रेल्वेने माल लोडिंग आणि अनलोडिंग प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी टर्मिनल व्यवस्थेतही सुधारणा केल्या आहेत. माल चढवणे-उतरणे, साठवणूक आणि वाहतुकीचा कालावधी कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्योगांना वेळेची बचत होईल आणि मालाचा जलद पुरवठा शक्य होईल.
भारतीय रेल्वेचे उद्दिष्ट अधिकाधिक उद्योग आणि व्यापाऱ्यांना रेल्वेमार्गे माल पाठविण्यास प्रोत्साहन देणे आहे. त्यासाठी ग्राहकांना लवचिक सुविधा, सुलभ नियम आणि जलद सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यामुळे रेल्वेचा मालवाहतुकीतील वाटा वाढण्यास मदत होईल, तसेच राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्याच्या उद्दिष्टालाही बळ मिळेल.
तज्ज्ञांच्या मते, या आठ सुधारणांमुळे देशातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक होईल. रेल्वेमार्गे अधिक मालवाहतूक झाल्यास इंधनाची बचत, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. याचा सकारात्मक परिणाम उद्योग, निर्यात, शेती आणि एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. रेल्वेच्या या सुधारणा भविष्यात देशातील मालवाहतूक व्यवस्थेला अधिक आधुनिक, वेगवान आणि विश्वासार्ह बनवतील.