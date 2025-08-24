English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रात्री 1:45 ला पोलिसाचं ट्रेनमध्ये तरुणीसोबत घाणेरडं कृत्य! रंगेहाथ पकडल्यावर...; Video पाहाच

Indian Railways Shocking News: या प्रकरणासंदर्भातील एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला असून अनेकांनी यावरुन संपात व्यक्त केलाय

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 24, 2025, 12:07 PM IST
रात्री 1:45 ला पोलिसाचं ट्रेनमध्ये तरुणीसोबत घाणेरडं कृत्य! रंगेहाथ पकडल्यावर...; Video पाहाच
सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल झालाय

Indian Railways Shocking News: भारतीय रेल्वेत महिला सुरक्षित आहेत की नाही असा प्रश्न उपस्थित करणारा धक्कादायक प्रकार कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे हा सारा प्रकार घडला आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रेनमध्ये रेल्वे पोलीस दलातील (जीआरपी) कर्मचाऱ्याने अंधाराचा फायदा घेत एका महिलेला अयोग्यरित्या स्पर्श केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महिलांनी विचारला जाब

हे घाणेरडं कृत्य करताना सहप्रवासी आणि पीडित मुलीने या जीआरपी कर्मचाऱ्याला रंगेहाथ पकडल्यानंतर त्याने हात जोडून महिला प्रवाशाची माफी मागितली. तसेच आपल्याविरुद्ध तक्रार करू नये अशी विनंती केली. त्या महिलेने आणि तिच्या सहप्रवाशाने जीआरपी कर्मचाऱ्याचा माफी मागतानाचा व्हिडिओ शूट केला असून आता तो व्हायरल झालाय. मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या जवानावर आरोप केला जात आहे त्याचं नाव आशिष गुप्ता असे आहे. व्हिडिओमध्ये, महिला प्रवाशांना जीआरपी कर्मचाऱ्याला त्याच्या कृत्याचा जाब विचारताना दिसत आहे.

माझी नोकरी जाईल

व्हिडीओमध्ये एका महिला प्रवाशाने या जीआरपी कर्मचाऱ्याला, तुला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त करण्यात आलं आहे. प्रवाशांना असुरक्षित वाटू नये म्हणून तुला नियुक्त केले आहे आणि तूच असा वागतोयस? असं म्हणत जाब विचारला. रंगेहाथ पकडण्यात आल्यानंतर गुप्ता प्रवाशांना हात जोडून मला माफ करा अशी विनंती करताना ऐकू येतो. माझी तक्रार केली तर माझी नोकरी धोक्यात येईल, असं गुप्ता सांगताना दिसतोय. "नौकरी चली जायेगी मेरी," असं जीआरपी कर्मचारी सांगिताना दिसतोय.

एका महिला प्रवाशाने यावर, तुझं काय होणार याचं मला काहीही करायचं नाही, असं सांगितलं. गुप्ताने ज्या महिला प्रवाशाला अयोग्यरित्या स्पर्श केला होता तिच्या पाया पडण्याचा प्रयत्नही केला.

या जीआरपी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. जीआरपीने अद्याप या घटनेवर कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. मात्र या प्रकरणात गुप्ताचं निलंबन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

FAQ

हा प्रकार कधी आणि कुठे घडला?
हा प्रकार 14 ऑगस्ट 2025 च्या रात्री 1:45 च्या सुमारास दिल्ली-प्रयागराज एक्स्प्रेसच्या S-9 स्लीपर कोचमध्ये, इटावा आणि कानपूर दरम्यान घडला. 

महिला प्रवाशाने आणि सहप्रवाशांनी काय केलं?
महिलेची झोपमोड झाल्यावर तिने आणि सहप्रवाशांनी आशिष गुप्ताला रंगेहाथ पकडलं आणि त्याचा जाब विचारला. त्यांनी गुप्ता माफी मागतानाचा 51 सेकंदांचा व्हिडीओ काढला, जो नंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

महिलेने या घटनेवर काय कारवाई केली?
महिलेने रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांक 139 वर तक्रार नोंदवली. तसेच तिने आणि सहप्रवाशांनी गुप्ताच्या कृत्याचा व्हिडीओ बनवला, जो पोलिसांना दिला गेला. मात्र, प्रयागराज जंक्शनवर पोहोचल्यानंतर तिने लेखी तक्रार देण्यास नकार दिला आणि ती निघून गेली.

रेल्वे पोलिसांनी यावर काय कारवाई केली?
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आणि हेल्पलाइनवर तक्रार मिळाल्यावर GRP चे अधीक्षक (SP) प्रशांत वर्मा यांनी आशिष गुप्ताला 23 ऑगस्ट 2025 रोजी निलंबित केलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

