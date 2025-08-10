English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी, तिकिटावर मिळणार 20% सूट!

Discounton Train Ticket: या "सणांच्या गर्दीतील परतीच्या प्रवास" योजनेनुसार, तिकिटांचे आरक्षण 14 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होईल. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 10, 2025, 05:59 PM IST
भारतातील कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी, तिकिटावर मिळणार 20% सूट!
रेल्वे तिकीट सवलत

Discounton Train Ticket: रेल्वे प्रवाशांसाठी एक सुखद बातमी आहे. रेल्वे मंत्रालयाने येणाऱ्या सणांमुळे होणारी गर्दी कमी करून प्रवास सुलभ करण्यासाठी नवीन "सणांच्या गर्दीतील परतीच्या प्रवासाची योजना" सुरू केली आहे. मनीकंट्रोलने यासंदर्भात वृत्त दिलंय. 8 ऑगस्ट 2025 रोजी रेल्वे बोर्डाने प्रसिद्ध केलेल्या सूचनेनुसार, या योजनेत जर प्रवासी एकाच वर्गात एकाच सुरूवातीच्या ठिकाणाहून आणि एकाच गंतव्यस्थानाकडे जाण्यासाठी दोन्ही दिशांचे पक्के तिकिट बुक करत असेल, तर परतीच्या प्रवासाच्या मूलभूत भाड्यावर 20% सवलत मिळेल.

बुकिंग कधीपासून सुरू?

या "सणांच्या गर्दीतील परतीच्या प्रवास" योजनेनुसार, तिकिटांचे आरक्षण 14 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होईल. प्रवासाची तारीख 13 ऑक्टोबर ते 26 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत असावी, तर परतीचा प्रवास 17 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर 2025 दरम्यान "कनेक्टिंग प्रवास" सुविधेद्वारे करावा लागेल. परतीच्या तिकिटासाठी आगाऊ आरक्षणाची मर्यादा लागू होणार नाही. ही योजना सर्व वर्ग आणि गाड्यांसाठी उपलब्ध असेल, फक्त फ्लेक्सी-फेअर सिस्टम लागू असलेल्या गाड्या वगळता, आणि केवळ निश्चित तिकिटांसाठीच लागू राहील.

सवलत मिळविण्यासाठी काय कराल?

सवलत मिळविण्यासाठी, प्रवाशाने प्रथम जाण्याचे तिकिट बुक करावे आणि नंतर त्याच वर्गात व ओडी जोड्यांसाठी "कनेक्टिंग प्रवास" वैशिष्ट्य वापरून परतीचे तिकिट नोंदवावे. ही सोय ऑनलाइन तसेच तिकीट काउंटरवर उपलब्ध आहे. मात्र, लक्षात ठेवा की या योजनेत बुक केलेल्या तिकिटांवर परतावा, सुधारणा किंवा इतर सवलती मिळणार नाहीत.

रेल्वे स्थानकांचा कायापालट

अमृत भारत योजनेअंतर्गत, देशभरातील 1300 रेल्वे स्थानकांचा आधुनिकीकरण प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे, ज्यापैकी 104 स्थानकांचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश रेल्वे नेटवर्कमधील स्थानकांना सज्ज आणि प्रवाशांना उत्तम सुविधा देणे हा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2023 मध्ये या स्थानक पुनरुद्धार योजनेची सुरुवात केली. या 1300 स्थानकांपैकी 132 स्थानके महाराष्ट्रात येतात, ज्यामुळे राज्यातील प्रवाशांना फायदा होईल.ही योजना सणांच्या काळात प्रवाशांना आर्थिक दिलासा देऊ शकते आणि रेल्वेच्या सेवेत सुधारणा घडवून आणेल. प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी 14 ऑगस्टपासून तिकीट बुकिंगची तयारी ठेवावी.

FAQ

1. "सणांच्या गर्दीतील परतीच्या प्रवास योजना" म्हणजे काय?

ही भारतीय रेल्वेकडून सणांच्या काळात प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी सुरू केलेली योजना आहे, ज्यामध्ये परतीच्या प्रवासावर २०% सवलत मिळते जर प्रवासी एकाच वर्गात, सुरूवातीच्या ठिकाणाहून गंतव्यस्थानाकडे आणि परत येण्यासाठी पक्के तिकिट बुक करत असेल.

2. ही योजना कधीपासून लागू होईल?

या योजनेंतर्गत तिकिट बुकिंग १४ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होईल.

3. प्रवासाची तारीख कोणत्या कालावधीत असावी?

प्रवास १३ ऑक्टोबर ते २६ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत आणि परतीचा प्रवास १७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर २०२५ दरम्यान असावा.

4. सवलत कशी मिळेल?

प्रवाशाने प्रथम जाण्याचे तिकिट बुक करावे आणि नंतर "कनेक्टिंग प्रवास" वैशिष्ट्य वापरून परतीचे तिकिट समान वर्गात बुक केले तर परतीच्या भाड्यावर २०% सूट मिळेल.

5. ही योजना कोणत्या गाड्यांसाठी लागू आहे?

ही योजना सर्व वर्ग आणि गाड्यांसाठी उपलब्ध आहे, परंतु फ्लेक्सी-फेअर सिस्टम लागू असलेल्या गाड्या वगळता, आणि केवळ निश्चित तिकिटांसाठीच वैध आहे.

6. परतीच्या तिकिटासाठी आगाऊ आरक्षण लागू आहे का?

नाही, परतीच्या तिकिटासाठी आगाऊ आरक्षणाची मर्यादा लागू होणार नाही.

7. तिकिट बुकिंग कुठे करता येईल?

ही सुविधा ऑनलाइन तसेच रेल्वे तिकीट काउंटरवर उपलब्ध आहे.

8. या योजनेंतर्गत तिकिटावर परतावा किंवा दुरुस्ती शक्य आहे का?

नाही, या योजनेत बुक केलेल्या तिकिटांवर कोणताही परतावा, दुरुस्ती किंवा इतर सवलत मिळणार नाही.

