/रेल्वेची मोठी अपडेट; अनेक ट्रेनचे मार्ग बदलले, 6 ट्रेन रद्द, पाहून घ्या संपूर्ण यादी

नवी दिल्ली | भारतीय रेल्वेनं दर दिवशी मोठ्या संख्येनं नागरिक प्रवास करतात. अंतर कमी असो किंवा अधिक, प्रवासाच्या या माध्यमाला पसंती देण्याला अनेकांचच प्राधान्य असतं. दर दिवशी लाखोंच्या संख्येनं नागरिक रेल्वे प्रवास करत अपेक्षित स्थळी पोहोचतात. मात्र, काही कारणास्तव याच रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल केला जातो. त्याचसंदर्भातील ही माहिती.
जुलै महिन्यातील रेल्वे प्रवासाचं नियोजन केलं असल्यास आणि प्रवास महत्त्वाचा असल्यास ही बातमी तितकीच महत्त्वाची. झांसी मंडलच्य ललिकपूर स्थानकावर होणाऱ्या यार्ड रिमॉडलिंगच्या कारणास्तव अनेक रेल्वे रद्द करण्याच आल्या आहेत. तर, काही रेल्वेमार्ग बदलण्यात आले आहेत. रेल्वे विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार 1 जुलै ते 1 ऑगस्टदरम्यानच्या तांत्रिक कामांनिमित्त हे बदल करण्यात आले आहेत. ज्या रेल्वे गाड्या पर्यायी मार्गानं चालवल्या जातील त्यामध्ये 34 एक्स्प्रेस आणि स्पेशल ट्रेनचा समावेश आहे. काही रेल्वेंची नावं खालीलप्रमाणे
रेल्वे विभागानं केलेल्या आवाहनानुसार प्रवाशांनी प्रवासवेळा आणि दिवसांचं नियोजन करून रेल्वे वेळापत्रकाबाबतची ताजी माहिती मिळवत रहावी. यासाठी रेल्वेच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधूनही प्रवासी याबाबतची माहिती मिळवू शकतात.
लक्षात घ्या, जर ट्रेन रद्द झाली असेल आणि तिकीट आरक्षित (Confirmed/RAC/Waitlisted) असेल, तर रेल्वेच्या नियमानुसार अनेक प्रकरणांमध्ये तिकीटाचे परतावे मिळू शकतात. ऑनलाइन बुकिंग केले असल्यास परताव्याची प्रक्रिया अनेकदा स्वयंचलितपणे होते, तर काउंटरवरून घेतलेल्या तिकिटासाठी नियमानुसार टीडीआर (TDR) किंवा परतावा अर्ज करावा लागू शकतो.