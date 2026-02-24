एसी ट्रेनच्या सीटवर हा अतिरिक्त फ्लॅप तुम्हाला दिसला का? 99% लोकांना त्याचा वापर माहिती नाही

Indian Railways : तुम्ही अनेकदा एसी ट्रेन कोचमधून प्रवास केला असेल पण, तुम्ही कधी बर्थवरील अतिरिक्त फ्लॅप कधी लक्ष दिलं का? तो जवळजवळ अर्धा बर्थ व्यापतो. पण बहुतेक लोकांना हा फ्लॅप लक्षात येतो, पण त्याचा उपयोग कशासाठी हे असंख्य लोकांना माहितीच नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म रेडिटवरील भारतीय रेल्वे फोरमवर एका प्रवाशाने एक फोटो शेअर केला. त्यानंतर सोशल मीडियावर तेव्हा या सीट फ्लॅपने चर्चा जोरदार सुरू झाली आहे.
प्रवाशाने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये, तो अर्धवट शिवलेला फ्लॅप वर उचलतो, ज्यामुळे मुख्य सीट फॅब्रिक आणि अतिरिक्त थर यांच्यातील अंतर तुम्ही पाहू शकता. वापरकर्ता विचारतो की, फ्लॅप कशासाठी असतो? त्यानंतर प्रवासी स्पष्ट करतो की, ही रचना एका विशिष्ट उद्देशासाठी आहे. पण, बहुतेक रेल्वे प्रवाशांना याची माहिती नाही. अनेक वापरकर्त्यांनी फ्लॅप पाहिल्याचे सांगितलं पण त्यांना त्याचा उपयोग माहिती नाही.
एसी कोचमध्ये प्रवाशांना दोन बेडशीट आणि एक ब्लँकेट देण्यात येतं. रात्रीच्या प्रवासादरम्यान झोपण्यासाठी हे देण्यात येतात. आता बर्थवर पसरण्यासाठी एक बेडशीट देण्यात येते. सीटवरील अतिरिक्त रेक्सिन फ्लॅप बेडशीट बर्थवरून घसरण्यापासून रोखण्यासाठी मदत करते.
प्रवासी बेडशीटचे कोपरे या फ्लॅपमध्ये गुंतवले जातात. यामुळे रात्री वळताना बेडशीट बर्थवरून घसरण्यास रोखली जाते. तुम्ही अनेकदा लक्षात घेतले असेल की, तुम्ही झोपण्यापूर्वी बेडशीट व्यवस्थित घातली होती, पण नंतर ती बर्थवरून बरीच घसरली जाते. नंतर, तुम्हाला ती वारंवार समायोजित करावी लागते, ज्यामुळे मोठी गैरसोय होते. या फ्लॅपमुळे ही समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर राहण्यास मदत मिळते.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना 2 एसी आणि 3 एसी कोचमध्ये प्रवास करावा लागतो. रेल्वे त्यांचा प्रवास आरामदायी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. रेडिटवरील अनेक वापरकर्त्यांनी कबूल केले की, त्यांना फ्लॅपच्या वापराची माहिती नव्हती आणि म्हणून त्यांनी कधीही ते वापरले नाही. अनेक वापरकर्त्यांनी सांगितले की, त्यांनी झोपण्यापूर्वी बेडशीट व्यवस्थित पसरवली, पण मध्यरात्री त्यांना कळलं की बेडशीटचा अर्धा भाग बर्थवरून घसरला आहे. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही ट्रेनने प्रवास कराल तेव्हा तुम्ही या फ्लॅपचा योग्य वापर करून तुमचा प्रवास अधिक आरामदायी बनवू शकता.