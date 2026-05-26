/टेन्शन खल्लास! Online Ticket Booking आता Super Fast; रेल्वेनं असा काय चमत्कार केला?

Indian Railways Update: भारतीय रेल्वेने प्रवास करायचा म्हणजे सगळ्यात मोठा त्रास सुरु होतो तो तिकीट बूक करण्यापासून... मात्र आता लवकरच हा त्रास इतिहासजमा होणार आहे. रेल्वेने असा नेमका काय बदल केला आहे पाहूयात...
Indian Railways Update: भारतात रेल्वेनं प्रवास करायचा म्हटलं की अनेकदा तिकीट मिळत नसल्याची तक्रार अनेक प्रवासी करताना दिसतात. भारतात ट्रेनची तिकीटं कधीच वेळेत आणि हवी तशी मिळत नाही अशी तक्रार अनेकांकडून वरचे वर ऐकायला मिळते. मात्र आता तिकीटं न मिळण्याची समस्या निकाली निघणार आहे. भारतीय रेल्वेने यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला असून पडद्यामागील अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये मोठे बदल केले जात असल्याने तिकीटांची उपलब्धता वाढणार असून तिकीट काढण्यासाठी आता खर्च होणार वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार असून प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. नेमकं काय घडणार आहे पाहूयात...
भारतीय रेल्वेकडून प्रवासी आरक्षण प्रणालीत मोठे तांत्रिक परिवर्तन करत 'नेक्स्टजेन पीआरएस' प्रणाली लवकरच सुरू केली जाणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे येत्या काळामध्ये मिनिटाला तब्बल 32 हजारांऐवजी तब्बल दीड लाख रेल्वे तिकिटे बुक होणार आहेत. वाढत्या ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेने ही तांत्रिक सुधारणा केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रणालीमधील अपग्रेट ऑगस्ट महिन्यापासून प्रत्यक्षात लागू होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
भारतीय रेल्वेने 40 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1985 मध्ये दिल्ली येथे पीआरएस प्रणाली सुरू केली होती. 1999 मध्ये देशव्यापी नेटवर्किंग पूर्ण झाल्यानंतर देशातील कोणत्याही जोडलेल्या आरक्षण केंद्रातून तिकीट आरक्षण, पीएनआर चौकशी आणि तिकीट रद्द करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. दरम्यान, सध्या देशातील जवळपास 80 टक्के रेल्वे तिकिटे रेल्वे पर्यटन आणि आयआरसीटीसी माध्यमातून ऑनलाइन बुक केली जातात.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तिकीट बुकींचा सर्वाधिक ताण दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई या भागातून प्रणालीवर येतो. त्यामुळे नव्या प्रणालीसाठी या चार शहरांमध्ये प्रमुख डेटा सेंटर राहणार असून त्याचे सिकंदराबाद येथे डिजास्टर रिकव्हरी बॅकअप सेंटर असणार आहे.
रेल्वेचे तिकीट बुकिंग करताना फॉर्म प्रतिसाद देत नाहीत, क्यूआर कोड पेमेंटला विलंब होतो, तर काही टर्मिनल्स दीर्घ बफरिंगनंतर आपोआप लॉगआऊट होतात, अशा तक्रारी येत आहेत. या समस्या दूर करण्यासाठी इंटरनेट बँडविड्थ वाढविणे, जुने राऊटर्स बदलणे, कम्युनिकेशन नेटवर्क मजबूत करणे आदी कामे हाती घेतली आहेत.
तत्काळ तिकीट आरक्षणाच्या वेळेत सर्व्हरवर मोठा ताण येत असल्याने अनेकदा प्रणालीची गती मंदावणे, व्यवहार अडकणे किंवा अचानक अकाऊंटमधून लॉगआऊट होण्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर रेल्वेने जुन्या 'कॅरेक्टर यूजर इंटरफेस' आधारित प्रणालीऐवजी अधिक वेगवान 'ग्राफिकल यूजर इंटरफेस' आधारित प्रणाली तयार केली. यामुळे तिकीट बुकींग अधिक वेगवान आणि सोयीस्कर होणार आहे.