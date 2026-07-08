Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /श्रीमंत राज्यांच्या यादीत गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा पुढे! महाराष्ट्र Top 5 मध्येही नाही; कोणत्या राज्यातील लोकांची कमाई किती?

श्रीमंत राज्यांच्या यादीत गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा पुढे! महाराष्ट्र Top 5 मध्येही नाही; कोणत्या राज्यातील लोकांची कमाई किती?

जागतिक बँकेने जारी केलेल्या अहवालामध्ये भारतासाठी संभ्रम निर्माण करणारी माहिती समोर आली आहे. एकीकडे पाच राज्यांनी केलेली प्रगती दिसत आहे तर दुसरीकडे काही राज्य फारच पिछाडीवर पडल्याचंही प्राकर्षाने जाणवतंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 08, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:27 AM IST
श्रीमंत राज्यांच्या यादीत गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा पुढे! महाराष्ट्र Top 5 मध्येही नाही; कोणत्या राज्यातील लोकांची कमाई किती?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE : पालघरसह रायगडला मुसळधार पावसानं झोडपलं, शाळांनाही आज सुट्टी
mumbai rain16 min ago
2
Petrol Diesel Price Today17 min ago
3
Maharashtra breaking news53 min ago
4
amarnath yatra55 min ago
5
Siya Goyal1 hr ago