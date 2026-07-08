/श्रीमंत राज्यांच्या यादीत गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा पुढे! महाराष्ट्र Top 5 मध्येही नाही; कोणत्या राज्यातील लोकांची कमाई किती?

भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील आर्थिक दरी अधिक रुंदावत असल्याचे जागतिक बँकेच्या नव्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचं चित्र दिसत असताना दुसरीकडे हा विचित्र विरोधाभास अधोरेखित होताना दिसतोय. विशेष म्हणजे भारतामधील पाच राज्यांची श्रीमंती वाढल्याचंही जागतिक बँकेच्या या अहवालामधून स्पष्ट झालं आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर भारत अद्याप लोअर उत्पन्न गटातच आहे. मात्र, दिल्लीसह पाच राज्यांनी उच्च-मध्यम उत्पन्न गटाचा टप्पा गाठला आहे. जागतिक बँकेच्या अॅटलस पद्धतीनुसार भारताचे दरडोई उत्पन्न सध्या अंदाजे 2 लाख 62 हजार 752 रुपये इतके आहे. हे जागतिक निम्न मध्यम उत्पन्न गटाच्या अंदाजे 2 लाख 36 हजार 858 रुपये या सरासरीपेक्षा किंचित जास्त आहे.
भारतातील 2025-26 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील पाच राज्य अप्पर-मिडल-इनकम श्रेणीत आली आहेत. ही राज्य कोणती आणि तिथे राहणाऱ्यांची सरासरी कमाई किती ते पाहूयात...
भारतामधील पाच राज्यांपैकी चार राज्ये इंडोनेशिया ($5120) आणि व्हिएतनाम ($4970) देशांच्या पुढे गेली आहेत. तर गुजरात हे राज्य व्हिएतनामला मागे टाकण्याच्या तयारीत आहे.
महाराष्ट्र या निकषाच्या उंबरठ्यावर आहे. या निकषांच्या आधारावर महाराष्ट्र अवघ्या 8 डॉलरने म्हणजेच साधारण 780 रुपयांनी मागे राहिला आहे. जागतिक बँकेनुसार, लोअर-मिडल-इन्कमचा स्तर हा $1,175 ते $4,635 इतकी आहे. तर अप्पर-मिडल-इन्कम $4,636 आणि त्यापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पन्न $4628 इतकं आहे. अप्पर-मिडल-इन्कमच्या $4636 या स्तरापेक्षा महाराष्ट्रातील उत्पन्नाची रक्कम अवघ्या 8 डॉलरने कमी आहे. महाराष्ट्राबरोबरच $4627 उत्पन्न असलेलं हरियाणा राज्य 9 डॉलर्सने तर $4610 कमाईसहीत केरळ 26 डॉलर्सने मागे आहे.
एकीकडे पाच राज्यांचा दर्जा सुधारला असला तरी दुसरीकडे उत्तर प्रदेश, बिहारसारखी मोठी राज्ये अजूनही या पातळीपासून खूप दूर आहेत. बिहार ($984), उत्तर प्रदेश ($1403) आणि झारखंड ($1470) सारख्या राज्यांची स्थिती अजूनही चिंता वाढवणारी आहे. त्यामुळे देशाची आर्थिक प्रगती वेगाने होत असली, तरी तिचा लाभ सर्व राज्यांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नसल्याचे या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. या आकडेवारीमधून भारतामधील वेगवेगळ्या राज्यांमधील विषमता प्राकर्षाने जाणवत असल्याची चर्चा रंगली आहे.