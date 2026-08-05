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13 भारतीय खलाशी असलेले जहाज समुद्रात बुडाले; येमेनजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला

  येमेनी सागरी हद्दीत एका भारतीय जहाजावर हल्ला झाला आहे. हे जहाज बुडाले आहे. मात्र, जहाजावर असलेल्या 13 भारतीयांसह सर्व 14 खलाशी बचावले आहेत. या हल्ल्याचा भारताने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करत या हल्ल्याची माहिती दिली आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 05, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:16 PM IST
13 भारतीय खलाशी असलेले जहाज समुद्रात बुडाले; येमेनजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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