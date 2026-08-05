/13 भारतीय खलाशी असलेले जहाज समुद्रात बुडाले; येमेनजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला

Indian vessel attacked: येमेनी सागरी हद्दीत एका भारतीय जहाजावर हल्ला झाला आहे. हे जहाज बुडाले आहे. मात्र, जहाजावर असलेल्या 13 भारतीयांसह सर्व 14 खलाशी बचावले आहेत. या हल्ल्याचा भारताने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करत या हल्ल्याची माहिती दिली आहे.
'फैज नूर-ए-औलिया' असे हल्ला झालेल्या या भारतीय मालवाहू जहाजाचे नाव आहे. येमेनच्या किनाऱ्याजवळ या जहाजावर अचानक हल्ला झाला. एका क्षेपणास्त्राने जहाजाला धडक दिली. जहाज उलटून पाण्यात बुडाले आहे. या अपघातात कोणीही ठार झाले नाही.
येमेन तटरक्षक दलाने ऐनवेळी एक मोठी बचाव मोहीम सुरू केली. 13 भारतीयांसह सर्व 14 अडकलेल्या खलाशांना सुखरूप बाहेर काढले. या पूर्ण टीमला मोखा बंदरावर सुरक्षितपणे पोहोचवण्यात आले.
भारताने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. जहाजबांधणी आणि जलमार्ग विभागाचे कॅबिनेट मंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी या घटनेचा निषेध केला. येमेनी सागरी हद्दीजवळ भारतीय एमएसव्ही फैजे नूरे ओलिया या जहाजावर क्षेपणास्त्र आदळल्याने ते उलटून बुडाले अशी माहिती त्यांनी दिली.
तज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि ब्रिटन लाल समुद्रात हुथींविरुद्ध थेट हवाई हल्ले करत आहेत. भारताने आतापर्यंत व्यापारी जहाजांच्या संरक्षणासाठी आपले नौदल तैनात केले आहे, परंतु पाश्चात्य राष्ट्रांच्या कोणत्याही हुथी-विरोधी लष्करी आघाडीत तो अधिकृतपणे सामील झालेला नाही. आपली ओळख लपवून, भारताने पश्चिम आणि मध्य-पूर्वेतील या संघर्षात आपली तटस्थता कायम ठेवली आहे.