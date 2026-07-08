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Stock Market Crash! एका झटक्यात 8 लाख कोटी बुडाले; ट्रम्प यांनी इराणचे नाव घेताच भारतीय शेअर बाजारात मोठा भूकंप

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या व्यवहाराबाबत एक मोठ वक्तव्य केले आहे. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामुळे भारतीय शेअर मार्केट क्रॅश झाला आहे. एका झटक्यात 8 लाख कोटींचा चुराडा झाला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 08, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:07 PM IST
Stock Market Crash! एका झटक्यात 8 लाख कोटी बुडाले; ट्रम्प यांनी इराणचे नाव घेताच भारतीय शेअर बाजारात मोठा भूकंप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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Stock Market Crash! एका झटक्यात 8 लाख कोटी बुडाले; ट्रम्प यांनी इराणचे नाव घेताच भारतीय शेअर बाजारात मोठा भूकंप
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