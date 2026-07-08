/Stock Market Crash! एका झटक्यात 8 लाख कोटी बुडाले; ट्रम्प यांनी इराणचे नाव घेताच भारतीय शेअर बाजारात मोठा भूकंप

Stock Market Crash: भारतीय शेअर बाजार अचानक मोठ्या कोसळला आहे. सकाळी बाजार उघडताच घसरणीने सुरुवात झाली. शेवटच्या तासात शेअर बाजारात मोठा भूकंप झाला. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. याचा जबरदस्त फटका भारतीय शेअर बाजाराला बसला. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही दिवसभरात 2 पेक्षा जास्त घसरले. यामुळे गुंतवणूकदारांना अंदाजे 8 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या व्यवहाराबाबत केलेल्या एका वक्तव्यामुळे शेअर बाजार क्रॅश झाला.
शेअर बाजार उघडताच बाजार मोठी पडझड
बुधावरी शेअर बाजार उघडताच बाजार मोठी पडझड पहायला मिळाली. बाजार बंद होण्याच्या एक तास आधी सेन्सेक्स-निफ्टी कोसळला. बीएसई सेन्सेक्स त्याच्या 78,180 च्या मागील बंद भावाच्या तुलनेत घसरणीसह उघडला आणि व्यवहाराच्या अवघ्या पाच मिनिटांतच तो 550 हून अधिक अंकांनी घसरला. दुपारी 3 वाजता, बीएसई सेन्सेक्स सुमारे 1900 अंकांनी घसरून 79,277 च्या पातळीवर पोहोचला.
सेन्सेक्सच नाही तर निफ्टी निर्देशांक देखील गडगडला. एनएसई निर्देशांक उघडताच 24,398 च्या मागील बंद भावावरून घसरून 24,289 वर आला. शेवटच्या सत्रात निफ्टी 550 अंकांनी घसरून 23,845 वर व्यवहार करत होता.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा तणाव स्थिती निर्माण झाली आहे. इराणसोबत कोणताही नवीन करार करायचा नाही असे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले. इराणसोबत अनेकदा वाटाघाटी केल्या. पाण, आता आता बास झाले. इराणसोबत वाटाघाटी करणे म्हणजे फक्त वेळेचा अपव्यय आहे.
इराणसोबत कोणताही नवीन करार करायचा नाही असा निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला. ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा मोठा परिणाम शेअर बाजारावर झाला. लार्ज-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप निर्देशांकांमध्ये लक्षणीय घसरण झाली आहे. ही घसरण थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित असल्याचे दिसते, सेन्सेक्समध्ये केवळ सन फार्मा, इन्फोसिस, टीसीएस आणि एचसीएल टेक यांचे शेअर्स वधारले आहेत. इंडिगो, एशियन पेंट्स, बजाज फायनान्स आणि रिलायन्स हे सेन्सेक्समधील सर्वाधिक घसरण झालेले शेअर्स आहेत.
ट्रम्प यांनी इराणबाबत केलेल्या मोठ्या वक्तव्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींवरही परिणाम झाला आहे. ब्रेंट क्रूडच्या किमती अचानक 6.50 टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल 79 डॉलरच्या जवळपास पोहोचल्या, तर या तेजीमुळे डब्ल्यूटीआय क्रूडच्या किमतींनीही 75 डॉलरचा टप्पा ओलांडला. अमेरिकेने इराणी तेलाच्या विक्रीला परवानगी देणारी सूट तात्काळ प्रभावाने रद्द केली. यामुळे, ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत 2.2% ने वाढून प्रति बॅरल $75.84 झाली.