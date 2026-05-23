/भारतातील टॉफींची परदेशात प्रचंड क्रेझ; 12 वर्षांत कमावले इतके कोटी, टॉफी व्यवसायाने गाठलं शिखर

मागील चार दिवसांमध्ये भारतीय टॉफीज परदेशामध्ये देखील पसंत येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे आता भारतीय टॉफीचा व्यवसाय देखील वाढला आहे. ता या व्यवसायाची 12 वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीबद्दल तुलना केली तर यामध्ये 82 कोटी 32 लाखांनी वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Indian Toffee : मागील दोन वर्षात निर्यातीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर भारतीय चॅाकलेट किंवा टॉफीज परदेशामध्ये देखील पसंत येऊ लागल्या आहेत. याचा फायदा आता देशामधील अन्न आणि मिठाई क्षेत्राला होत आहे. मागील दोन वर्षात म्हणजेच 2025-26 या काळामध्ये टॅाफीचा व्यवसाय वाढला आहे, हा व्यवसाय आता 132 कोटींपर्यत वाढला आहे. आता या व्यवसायाची 12 वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीबद्दल तुलना केली तर यामध्ये 82 कोटी 32 लाखांनी वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सोशल मिडियावर तुफान व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना 'मेलोडी' टॉफी भेट म्हणून दिली. त्याचा व्हिडिओ हा इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी त्यांच्या सोशल मिडियावर शेअर केला होता आणि हा व्हिडिओ काही वेळामध्ये इंटरनेटवर वाऱ्यासारखा पसरला. पंतप्रधान मोदी आणि मेलोनी यांची नावे जोडून बनवलेला 'मेलोडी' हा हॅशटॅग पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. लोक त्यावर मजेदार पोस्ट आणि मीम्स देखील शेअर करत आहेत.
सोशल मिडियावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी यांचा हॅशटॅग 2023 मध्ये दुबईमध्ये COP28 परिषदेदरम्यान पहिल्यांदा सोशल मिडियावर चर्चेत आला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी हे दोघे जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भेट घेत असतं तेव्हा त्यांचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत असत. जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे 'मेलोडी' टॉफी भेट दिल्यामुळे आभार मानले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मेलोनी यांना 'मेलोडी' टॉफी देण्याचे कारण म्हणजेच पंतप्रधान मोदी आणि मेलोनी यांची नावे जोडून बनवलेला 'मेलोडी' हा हॅशटॅग.
हा व्हिडिओनंतर जगभरामध्ये 'मेलोडी' टॉफी पसंत केली जात आहे. भारतामध्ये काही दिवसांपूर्वी जेव्हा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला तेव्हा ऑनलाईन प्लॅटफार्मवर 'मेलोडी' टॉफी सोल्ड होती म्हणजेच उपलब्धच नव्हती. मागील 12 वर्षामध्ये भारताची टॉफी निर्यात 166 टक्क्यांनी वाढली आहे, सरकारी आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये भारताची टॉफीची निर्यात 49.68 कोटी रुपये होती.