  • भारत
  • दुबईत अडकलेल्या प्रवाशांची नेमकी काय अवस्था? भारतीय टूर मॅनेजरने सांगितली सद्यस्थिती

दुबईत अडकलेल्या प्रवाशांची नेमकी काय अवस्था? भारतीय टूर मॅनेजरने सांगितली सद्यस्थिती

Dubai Tourist Situation: सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे दुबईमध्ये अनेक पर्यटक विमानतळावरच अडकले आहेत. दरम्यान तिथे उपस्थित असलेल्या भारतीय टूर मॅनेजरनी तेथिल सद्य परिस्थितीबद्दल माहिती दिली आहे.     

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 5, 2026, 02:52 PM IST
दुबईत अडकलेल्या प्रवाशांची नेमकी काय अवस्था? भारतीय टूर मॅनेजरने सांगितली सद्यस्थिती

Dubai Tourist Current Situation: सध्या अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाचे वातावरण दिवसेंदिवस बिघडत चालले आहे. अशात विमानसेवा बंद झाल्यामुळे अनेक पर्यटकांसाठी मायदेशी परतणे कठीण झाले आहे. अशात तिथे उपस्थित असलेले भारतीय टूर मॅनेजर आशीष मनोहर कुंभारे यांनी तेथील सद्यस्थितीची माहिती दिली आहे. ते 4 दिवसांच्या अबू धाबी टूरसाठी 43 प्रवाशांच्या गटाचे नेतृत्व करत होते. टूर यशस्वीरित्या पूर्ण झाली. मात्र, अचानक ओढवलेल्या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे त्यांचा परतीचा प्रवास तिथेच थांबलाय. 

बोर्डिंग गेटवर प्रतीक्षा करत असतानाच...

ते 28 फेब्रुवारी रोजी आम्ही अबू धाबीहून दिल्लीला Air India Express या विमानसेवेने Zayed International Airport येथून प्रवास करणार होते. सकाळी सुमारे 10 वाजता ते विमानतळावर पोहोचले आणि चेक-इन, इमिग्रेशन व सुरक्षा प्रक्रिया सुरळीत पूर्ण केली. बोर्डिंग गेटवर प्रतीक्षा करत असतानाच त्यांना कळविण्यात आले की हवाई क्षेत्र तात्पुरते बंद करण्यात आले आहे. त्यानंतर काही वेळातच मोठ्या स्फोटासारखे आवाज अनेकदा ऐकू आले आणि प्रवाशांच्या मोबाईलवर तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी जाण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या.

 

सर्व 43 प्रवासी एकत्र व सुरक्षित राहतील याची खात्री 

विमानतळावर काही प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. त्यांच्या गटातील काही प्रवासीही चिंतेत होते. यावेळी त्यांनी त्वरित सर्वांना शांत राहण्यास सांगितले, आणि सर्व 43 प्रवासी एकत्र व सुरक्षित राहतील याची खात्री केली. दीर्घ विलंब आणि अनिश्चिततेमुळे त्यांनी विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना जेवण व पाण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती केली. विमान कंपनीने सर्व प्रवाशांसाठी जेवण उपलब्ध करून दिले. नंतर पुन्हा इमिग्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करून बॅगेज बेल्टकडे जाण्याची सूचना देण्यात आली. सुमारे 4,000 ते 5,000 प्रवासी रांगेत होते. सायंकाळी सुमारे 6 वाजता त्यांनी इमिग्रेशन पूर्ण केले. 

 

नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी मोफत बसची व्यवस्था

यानंतर सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी त्यांना विमानतळ प्रशासन, सुरक्षा विभाग आणि कर्कचाऱ्यांनी मोफत वाहतूक सेवा उपलब्ध करून दिली. त्यांच्या गटात लहान मुले, बाळे आणि ज्येष्ठ नागरिक असल्याने आणखी 3 ते 4 तास रांगेत उभे राहणे अत्यंत कठीण होते. सुरक्षा नियमांमुळे खासगी बस विमानतळ पार्किंगमध्ये येऊ शकत नव्हत्या आणि त्यांची कंपनी बस सुमारे 20 किमी दूर उभी होती. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेता त्यांनी सुरक्षा प्रमुखांशी संपर्क साधला व त्यांच्या गटात ज्येष्ठ नागरिक आणि बाळे असल्याची माहिती दिली. कंपनी बसपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था करण्याची विनंती केली. सुरक्षा पथकाने सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांच्यासाठी शाळेची बस उपलब्ध करून दिली. 

प्रवाशांची भारतात परतण्याची प्रतीक्षा

दरम्यान त्यांनी, परिस्थिती आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आम्ही अबू धाबीमध्ये न थांबता थेट दुबई येथील हॉटेलकडे रवाना होण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे रात्री 12:30 वाजता ते सुरक्षितपणे दुबई येथे पोहोचले आणि सर्व प्रवाशांसाठी जेवण व निवासाची व्यवस्था केली. सर्व 43 प्रवासी सुरक्षित असून सध्या दुबईतील हॉटेलमध्ये व्यवस्थित थांबले आहेत. Zayed International Airport येथे हवाई क्षेत्र तात्पुरते बंद असल्यामुळे त्यांचे परतीचे उड्डाण विलंबित झाले आहे. तथापि, सर्वजण सुरक्षित, शांत आणि एकत्र आहेत.सध्या ते Air India Express शी नियमित संपर्कात आहेत आणि हवाई क्षेत्र पुन्हा सुरू झाल्यानंतर भारतात सुरक्षित परतण्यासाठी पुष्टीची प्रतीक्षा करत आहोत. 

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

#AmericaIsraelVSIranWar #dubaiairport #Indiantourist

