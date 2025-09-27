पाकिस्तानला 6 वेळा विकत घेतील! भारतीय महिलांकडे आहे प्रचंड महाखजिना! अमेरिकासह 5 मोठे देश एकत्र आले तरी होणार नाही बरोबरी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतीय कुटुंबांकडे सोन्याचा मोठा साठा आहे. हा जगातील सर्वात मोठ्या अखर्चित आर्थिक संसाधनांपैकी एक आहे. या सोन्याच्या साठ्यात महिलांचे मोठे योगदान आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Sep 27, 2025, 07:54 PM IST
Indian Women Gold Holdings : भारतीय महिलांकडे असा प्रचंड महाखजिना आहे की भारतीय महिला पाकिस्तानला 6 वेळा विकत घेतील. अमेरिकासह 5 मोठे देश एकत्र आले तरी भारतीय महिलांकडे असलेल्या या महाखजिन्यासह तुलना होणार नाही. भारतीय महिलांकडे असलेला हा महाखजिना म्हणजे त्यांच्याकडे असलेले सोनं आहे. 

भारतीय महिलांकडे जगातील सुमारे 11 टक्के सोने आहे. जे अंदाजे 25,000 टन आहे. भापर हे सोने अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि रशियाच्या एकत्रित सोन्याच्या साठ्यापेक्षा जास्त आहे. भारताच्या खाजगी सोन्याच्या संपत्तीची आकडेवारी पाहिली असता अमेरिकेकडे 8,133 टन, जर्मनीकडे 3,355 टन आणि भारताकडे अधिकृतपणे फक्त 800 टन आहे. भारतीय कुटुंबे फक्त पैसे साठवत नाहीत. जगातील सर्वात मोठे अखर्चित आर्थिक संसाधने साठवतात. हे सोने कधी लॉकरमधून बाहेर पडून अर्थव्यवस्थेत आले तर भारत जगातील सर्वातश्रीमंत देश ठरेल. 

वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल (WGC) आणि तज्ञांचा अंदाज आहे की भारतीय घरे आणि मंदिरांमध्ये अंदाजे  25,000 टन सोने आहे. त्याची सध्याची किंमत 2.3 ते 2.4 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. हे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या जवळजवळ सहा पट आहे आणि अनेक विकसित देशांच्या GDP पेक्षाही जास्त आहे. सोन्याच्या किमती वाढल्या असूनही, भारतीय कुटुंबांनी ते विकण्यात फारसा रस दाखवला नाही. रॉयटर्सच्या अहवालात म्हटले आहे की देशांतर्गत बाजारात सोन्याचे दर विक्रमी पातळीवर आहेत. तरीही, लोक सोने विकत नाहीत. त्यांना किंमत आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की सोन्याचे आकर्षण केवळ संस्कृती आणि परंपरेत रुजलेले नाही. आजचे जग महागाई, व्यापार युद्धे आणि भू-राजकीय संघर्षांनी त्रस्त आहे. सोने अनिश्चिततेपासून सुटका मिळवण्यासाठी मौल्यवान पर्याय आहे. ते एक सुरक्षित आश्रयस्थान आहे. जेव्हा बाजार अस्थिर असतात तेव्हा गुंतवणूकदार सोन्याकडे वळतात, जे जगाच्या चिंतेचे प्रतिबिंब आहे. ते महागाईपासून देखील संरक्षण करते. कागदी चलनापेक्षा, सोन्याचे मूल्य दशकांपर्यंत टिकून राहते. कुटुंबांना आर्थिक धक्क्यांपासून वाचवते. भारतात, सोन्याचा वापर कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी देखील केला जातो. कुटुंबे त्यांच्या दागिन्यांवर कर्ज घेऊ शकतात. 

उत्तर: भारतीय महिलांकडे जगातील सुमारे ११ टक्के सोने आहे, जे अंदाजे २५,००० टन आहे. हे सोने मुख्यतः घरे, मंदिरे आणि कुटुंबांमध्ये साठवलेले आहे.

वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल (WGC) आणि तज्ञांच्या अंदाजानुसार, या २५,००० टन सोन्याचे सध्याचे मूल्य २.३ ते २.४ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.

उत्तर: भारतीय महिलांचा सोन्याचा साठा अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि रशियाच्या एकत्रित सोन्याच्या साठ्यापेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेकडे ८,१३३ टन, जर्मनीकडे ३,३५५ टन आणि भारताकडे अधिकृतपणे फक्त ८०० टन सोने आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Indian women have a great treasure of goldIndian Women Gold Holdingsभारतीय कुटुंबांकडे सोन्याचा मोठा साठाभारतीय महिलांकडे सोन्याचा साठा

