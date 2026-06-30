/भारतीयांनी 90 दिवसांत विकले 50 टन सोनं; अचानक सर्वजण जुनं सोनं का विकत आहेत? कारण जाणून शॉक व्हाल

Gold News: जगातील सुमारे 11 टक्के सोने भारतीय महिलांकडे आहे. अंदाजे 25,000 टन सोनं आहे. अशातच भारतीयांनी 90 दिवसांत विकले 50 टन सोनं विकल्याची माहिती समोर आली आहे. अचानक सर्वजण जुनं सोनं विकत आहेत. भारतात सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने अनेक जण दर घसरतीस या भिती मोठ्या प्रमाणात जुन्या सोन्याची विक्री करत आहेत. भविष्यात सोन्याचे दर आणखी घसरू शकतात अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
90 दिवसांत भारतीय कुटुंबांनी 50,000 किलो सोने विकले आहे. जानेवारी 2026 मध्ये, 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1,80,000 रुपये होता. सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,43,205 रुपयांवर आला आहे. मागील पाच महिन्यांत सोन्याच्या दरात उच्चांकावरून सुमारे 36,000 रुपयांची घसरण झाली आहे. बहुतेक भारतीय कुटुंबे आणि गुंतवणूकदार सोन्याच्या दरात आणखी घसरण होत असल्याने चिंतेत आहेत.
एप्रिल-जून तिमाहीत ग्राहकांनी अंदाजे 50 टन जुने सोने विकल्याची माहिती इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने (IBJA) दिली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत सोनं विक्रीमध्ये 43 टक्के वाढ झाली आहे. भारतात 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1.43 लाख रुपयांपर्यंत आवी आहे. बहुतेक लोक नवीन दागिने खरेदी करण्याऐवजी जुने सोने विकून रोख रक्कम घेत आहेत. सोन्याचे भाव आणखी घसरले, तर गुंतवणुकीवर कमी परतावा मिळेल अशी भिती ग्राहकांना वाटत आहे.
सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,20,000 रुपयांवर येवू शकतो असा अंदाज ऑल बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष योगेश सिंघल यांनी वर्तवला आहे. सराफा बाजारात सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,35,000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस 3,850 ते 4,030 डॉलरच्या दरम्यान राहू शकतो.
जुन्या सोन्याच्या वाढत्या विक्रीमुळे भारताच्या सुवर्ण पुनर्चक्रीकरण क्षेत्राला फायदा होत आहे. जुने दागिने पुन्हा वितळवून सोने बनवले जाते आणि नंतर ते सराफांना पुरवले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतात मागणी असलेल्या सोन्यापैकी मोठा भाग आयात केला जातो. 2025-26 या आर्थिक वर्षात, देशाने अंदाजे 72.4 अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने आयात केले. दरम्यान, २०२५ मध्ये पुनर्वापराद्वारे अंदा 125 ते 150 टन सोने बाजारात परत आले. उद्योग क्षेत्राच्या मते, जर सध्याचा कल असाच सुरू राहिला, तर 2026 मध्ये पुनर्वापराद्वारे मिळणाऱ्या सोन्याचे प्रमाण 200 ते 250 टनांपर्यंत वाढू शकते. एका अंदाजानुसार, भारतीय घरांमध्ये अंदाजे 30,000 टन सोने आहे.