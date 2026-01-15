English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • भारत
  • जगातील 55 ​​देशांमध्ये भारतीयांना व्हिसा फ्री प्रवेश मिळणार; भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढली, जागतिक क्रमवारीत TOP 5 मध्ये स्थान

जगातील 55 ​​देशांमध्ये भारतीयांना व्हिसा फ्री प्रवेश मिळणार; भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढली, जागतिक क्रमवारीत TOP 5 मध्ये स्थान

हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 च्या अहवालानुसार, भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढली आहे. भारतीयांना 55 देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवास करता येणार आहे. या बदलामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास पूर्वीपेक्षा सोपा आणि अधिक सोयीस्कर होणार आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 15, 2026, 05:24 PM IST
Henley Passport Index: जगभर फिरण्याचे स्पन पाहणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 2026 मध्ये जगातील 55 ​​देशांमध्ये भारतीयांना व्हिसा फ्री प्रवेश मिळणार आहे. भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढली आहे. भारतीय पासपोर्टने जागतिक क्रमवारीत TOP 5 मध्ये स्थान मिळवले आहे.  हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 च्या ताज्या अहवालानुसार, भारतीय पासपोर्ट पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाला आहे.

भारतीयांना जगभरातील 55 देशांमध्ये प्रवास करण्यासाठी व्हिसा मिळविण्यासाठी लांब रांगेत उभे राहावे लागणार नाही. भारतीय प्रवासी केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विक्रमी तिकिटे बुक करत आहेत. वाढत्या उत्पन्नामुळे आणि नवीन ठिकाणे एक्सप्लोर करण्याची इच्छा यामुळे परदेश प्रवास खूप सोपा झाला आहे. अलीकडील क्रमवारीनुसार, भारताचा पासपोर्ट आता जगात 80 व्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ असा की तुम्ही आता 55 ठिकाणी प्रवास करू शकता जिथे व्हिसाच्या अडचणी पूर्णपणे दूर झाल्या आहेत किंवा लक्षणीयरीत्या सोप्या करण्यात आल्या आहेत.

व्हिसा-मुक्त प्रवेश

55 देशांमध्ये व्हिसाची आवश्यकता नाही. फक्त प्रवाशांना सोबत पासपोर्ट ठेवावा लागणार आहे. कोणत्याही देशात गेल्यास आगमनानंतर व्हिसा आवश्यक आहे. मात्र, आता विमानतळावर आगमन झाल्यावर व्हिसा मिळणार आहे. यासाठी प्रवासापूर्वी एक छोटा ऑनलाइन फॉर्म भरून मंजुरी घ्यावी लागेल.  थायलंड , मलेशिया, मॉरिशस, भूतान आणि नेपाळ हे देश आदर्श आहेत. याशिवाय, कझाकस्तान, फिजी, फिलीपिन्स, जमैका, बार्बाडोस, डोमिनिका, मकाऊ, रवांडा आणि सेनेगल सारखे सुंदर देश देखील भारतीयांना व्हिसा-मुक्त प्रवेशाचा उत्तम पर्याय देतात.

दरम्यान, जर तुम्हाला मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कतार किंवा जॉर्डन सारख्या देशांचे सौंदर्य एक्सप्लोर करायचे असेल, तर तुम्हाला आगमनानंतर आगमनावर व्हिसा मिळेल. शिवाय, कंबोडिया, लाओस, म्यानमार, टांझानिया आणि इथिओपिया सारख्या देशांनी भारतीयांसाठी आगमनानंतर व्हिसा प्रक्रिया सोपी केली आहे. शिवाय, केनिया आणि सेशेल्स सारख्या देशांनी ETA द्वारे संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि सुपर-फास्ट केली आहे, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचतात.

कोण अव्वल आहे?

हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स यादीत सिंगापूर अव्वल स्थानावर आहे, त्यांच्या पासपोर्टवरून 192 देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवास करता येतो. त्यानंतर जपान आणि दक्षिण कोरिया आहेत, ज्यांचे नागरिक अंदाजे 188 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवास करू शकतात.

या क्रमवारीत युरोपियन देशांचे वर्चस्व

पहिल्या 10 मध्ये आहे. बहुतेक युरोपियन देशांच्या पासपोर्ट आकारांमुळे नागरिकांना 180 हून अधिक देशांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी मिळते. डेन्मार्क, लक्झेंबर्ग, स्पेन, स्वीडन आणि स्वित्झर्लंड हे तिसरे स्थानावर आहेत. अफगाणिस्तानचा पासपोर्ट सर्वात कमकुवत आहे.  पासपोर्टच्या यादीत सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे , जिथे नागरिकांना फक्त 24 देशांमध्ये प्रवास करता येतो. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) गेल्या २० वर्षांत सर्वात वेगाने वाढणारा देश आहे. २००६ पासून, युएईने १४९ नवीन देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवासाची भर घातली आहे, ज्यामुळे तो जगातील पाचवा सर्वात मोठा देश बनला आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

