English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • भारतातील 12 मोठ्या बँका विकणार? सर्व बँकांची 1,71,00,00,00,00,000 रुपयांची मालमत्ता... FDI बाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

भारतातील 12 मोठ्या बँका विकणार? सर्व बँकांची 1,71,00,00,00,00,000 रुपयांची मालमत्ता... FDI बाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

देशात बँंकांच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरु असतानाच आता या बँका विकण्याच्या हालचाली होऊ शकतात.  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये परकीय गुंतवणूक करण्याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 3, 2026, 08:19 PM IST
भारतातील 12 मोठ्या बँका विकणार? सर्व बँकांची 1,71,00,00,00,00,000 रुपयांची मालमत्ता... FDI बाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

India May Raise FDI Cap : नव्या आर्थिक वर्षता मोठ्या घडामोडी घडणार आहेत. देशात बँंकांच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरु असतानाच आता या बँका विकण्याच्या हालचाली होऊ शकतात.  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 49 टक्के पर्यंत थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) ला परवानगी दिली जाऊ शकते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकार या विषयावर मंत्रालयांमध्ये चर्चा करत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सध्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 20 टक्के आहे. वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू म्हणाले की, सरकार या विषयावर मंत्रालयांशी चर्चा करत आहे. वृत्तानुसार अर्थ मंत्रालय गेल्या काही महिन्यांपासून या मुद्द्यावर RBI शी सल्लामसलत करत आहे, परंतु अद्याप प्रस्ताव अंतिम झालेला नाही. मार्च 2025 च्या आकडेवारीनुसार, देशातील 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकत्रित मालमत्ता अंदाजे 171 लाख कोटी रुपये आहे. जी देशाच्या बँकिंग क्षेत्राच्या अंदाजे 55 टक्के आहे. सरकार या बँकांमध्ये 51 टक्के हिस्सा ठेवून बाकी हिस्सा परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुला करण्याचा विचार करत आहे. जरी सध्या त्यांच्याकडे खूप मोठा हिस्सा आहे. 

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2026-27 आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना बँकिंग क्षेत्रासाठी एक मोठी घोषणा केली.सीतारामन म्हणाल्या की, देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी आणि सुधारणांवर आधारित नवीन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. विकसित भारताच्या भारताच्या दृष्टिकोनानुसार, भारतीय बँकांना भविष्यासाठी तयार करणे हे उद्दिष्ट आहे. भारतीय बँका आज चांगल्या स्थितीत आहेत, वाढलेला नफा आणि जागतिक पोहोच आहे, असे त्यांनी सांगितले. आता या क्षेत्राचा अधिक विकास करण्याची आवश्यकता आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.

जगातील पहिल्या 10 बँकांमध्ये दोन भारतीय बँका

मालमत्तेच्या बाबतीत जगातील पहिल्या 10 बँकांमध्ये दोन भारतीय बँकांचा समावेश आहे. यामध्ये एसबीआय आणि एचडीएफसी यांचा समावेश आहे. एसबीआयची एकूण मालमत्ता 0.9 ट्रिलियन डॉलर आहे. तर एचडीएफसी बँकेची मालमत्ता 0.5 ट्रिलियन आहे. या यादीतील पहिल्या चार बँकांमध्ये चिनी बँकांचा समावेश आहे. आयसीबीसी 6.7 ट्रिलियन डॉलरसह पहिल्या क्रमांकावर आहे, अ‍ॅग्रिकल्चरल बँक ऑफ चायना 5.9 ट्रिलियन डॉलर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, चायना कन्स्ट्रक्शन बँक 5.6 ट्रिलियन डॉलरसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि बँक ऑफ चायना 4.8 ट्रिलियन डॉलरसह चौथ्या क्रमांकावर आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
India 12 largest banks to sell17100000000000 assets of all banks Governmentdecision regarding FDIसरकारी बँका विकणारपरदेशी गुंतवणूक

इतर बातम्या

T20 World Cup 2026 : क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच! दोन देशा...

स्पोर्ट्स