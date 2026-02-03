भारतातील 12 मोठ्या बँका विकणार? सर्व बँकांची 1,71,00,00,00,00,000 रुपयांची मालमत्ता... FDI बाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

India May Raise FDI Cap : नव्या आर्थिक वर्षता मोठ्या घडामोडी घडणार आहेत. देशात बँंकांच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरु असतानाच आता या बँका विकण्याच्या हालचाली होऊ शकतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 49 टक्के पर्यंत थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) ला परवानगी दिली जाऊ शकते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकार या विषयावर मंत्रालयांमध्ये चर्चा करत आहे.
सध्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 20 टक्के आहे. वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू म्हणाले की, सरकार या विषयावर मंत्रालयांशी चर्चा करत आहे. वृत्तानुसार अर्थ मंत्रालय गेल्या काही महिन्यांपासून या मुद्द्यावर RBI शी सल्लामसलत करत आहे, परंतु अद्याप प्रस्ताव अंतिम झालेला नाही. मार्च 2025 च्या आकडेवारीनुसार, देशातील 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकत्रित मालमत्ता अंदाजे 171 लाख कोटी रुपये आहे. जी देशाच्या बँकिंग क्षेत्राच्या अंदाजे 55 टक्के आहे. सरकार या बँकांमध्ये 51 टक्के हिस्सा ठेवून बाकी हिस्सा परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुला करण्याचा विचार करत आहे. जरी सध्या त्यांच्याकडे खूप मोठा हिस्सा आहे.
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2026-27 आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना बँकिंग क्षेत्रासाठी एक मोठी घोषणा केली.सीतारामन म्हणाल्या की, देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी आणि सुधारणांवर आधारित नवीन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. विकसित भारताच्या भारताच्या दृष्टिकोनानुसार, भारतीय बँकांना भविष्यासाठी तयार करणे हे उद्दिष्ट आहे. भारतीय बँका आज चांगल्या स्थितीत आहेत, वाढलेला नफा आणि जागतिक पोहोच आहे, असे त्यांनी सांगितले. आता या क्षेत्राचा अधिक विकास करण्याची आवश्यकता आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.
मालमत्तेच्या बाबतीत जगातील पहिल्या 10 बँकांमध्ये दोन भारतीय बँकांचा समावेश आहे. यामध्ये एसबीआय आणि एचडीएफसी यांचा समावेश आहे. एसबीआयची एकूण मालमत्ता 0.9 ट्रिलियन डॉलर आहे. तर एचडीएफसी बँकेची मालमत्ता 0.5 ट्रिलियन आहे. या यादीतील पहिल्या चार बँकांमध्ये चिनी बँकांचा समावेश आहे. आयसीबीसी 6.7 ट्रिलियन डॉलरसह पहिल्या क्रमांकावर आहे, अॅग्रिकल्चरल बँक ऑफ चायना 5.9 ट्रिलियन डॉलर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, चायना कन्स्ट्रक्शन बँक 5.6 ट्रिलियन डॉलरसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि बँक ऑफ चायना 4.8 ट्रिलियन डॉलरसह चौथ्या क्रमांकावर आहे.