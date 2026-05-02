भारताचा 'मास्टरस्ट्रोक', ऑपरेशन गोल्डमुळे लंडन-न्यूयॉर्कची तिजोरी रिकामी; तब्बल 680 टन सोन...

Gold Market: सध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीमध्ये जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आपल्या संपत्तीच्या सुरक्षेसाठी मोठी पावले उचलत आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे विविध देशांनी परदेशी बँकांमध्ये साठवून ठेवलेले आपले सोन्याचे साठे (Gold Reserves) परत आपल्या मायदेशी आणण्यास सुरुवात केली आहे. भारतानेही याच धोरणाचा अवलंब करत, ब्रिटनच्या तिजोरीतून आपले सोने भारतात हलवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील वाढता संघर्ष यामुळे संपूर्ण जगाचे आर्थिक संतुलन बिघडले आहे. जेव्हा दोन देशांमध्ये युद्ध होते, तेव्हा पाश्चात्य देश अनेकदा आर्थिक निर्बंध लादतात. रशियाच्या बाबतीत असेच घडले; रशियाची परदेशातील मालमत्ता गोठवण्यात आली. या घटनेतून धडा घेत, भारत आणि इतर अनेक विकसनशील देशांना आता आपली संपत्ती पाश्चात्य देशांच्या विशेषतः युरोप आणि अमेरिका ताब्यात ठेवणे सुरक्षित वाटत नाही. म्हणूनच स्वतःच्या सोन्यावर स्वतःचे नियंत्रण मिळवणे ही काळाची गरज बनली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या सोन्याच्या साठ्याचा मोठा हिस्सा 'बँक ऑफ इंग्लंड'मध्ये सुरक्षित ठेवते. मात्र, अलीकडच्या काळात भारताने मोठ्या प्रमाणात सोने लंडनमधून भारतात आणले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताने १०० टनांहून अधिक सोने मायदेशी आणले आहे. 1991 च्या आर्थिक संकटानंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सोने देशांतर्गत तिजोरीत हलवण्यात आले आहे. हे केवळ आर्थिक पाऊल नसून भारताच्या वाढत्या स्वावलंबनाचे प्रतीक मानले जात आहे.
ऐतिहासिक काळापासून आणि जागतिक व्यापाराच्या सोयीसाठी अनेक देश लंडनमध्ये सोने ठेवतात, कारण लंडन हे जागतिक सुवर्ण बाजाराचे केंद्र आहे. मात्र, आता साठवणुकीसाठी लागणारे शुल्क आणि भविष्यातील अनिश्चितता पाहता, आरबीआयने हे सोने भारतातच साठवण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे साठवणुकीचा खर्च तर वाचणार आहेच, पण संकटकाळात हे सोने तात्काळ उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सोन्याच्या खरेदीत मोठी वाढ केली आहे. डॉलरवर अवलंबून राहण्यापेक्षा सोन्याचा साठा वाढवणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. आरबीआय केवळ सोने परतच आणत नाही, तर सातत्याने नवीन सोन्याची खरेदीही करत आहे. यामुळे भारताचा परकीय चलन साठा अधिक वैविध्यपूर्ण आणि मजबूत झाला आहे. चलनाची घसरण रोखण्यासाठी हा साठा 'बफर' म्हणून काम करतो.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सोने परदेशातून भारतात आणणे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि गोपनीय काम असते. यासाठी विशेष विमाने आणि कडक सुरक्षा व्यवस्थेचा वापर केला जातो. हे सोने मुंबई आणि नागपूर येथील आरबीआयच्या अतिसुरक्षित तिजोरिंमध्ये ठेवले जात आहे. या प्रक्रियेत वित्त मंत्रालय, आरबीआय आणि सीमा शुल्क विभाग यांच्यात समन्वय साधला जातो. या मोहिमेची गुप्तता राखणे हे सर्वात मोठे आव्हान असते, जे भारताने यशस्वीपणे पेलल्याचे दिसून येत आहे.
केवळ भारतच नाही, तर चीन, तुर्की आणि पोलंड यांसारख्या देशांनीही आपले सोने परदेशातून काढून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. पाश्चात्य बँकांवरचा विश्वास कमी होणे आणि 'डी-डॉलरायझेशन' (डॉलचा प्रभाव कमी करणे) या प्रक्रियेचा हा एक भाग आहे. जगाला आता हे कळून चुकले आहे की, प्रत्यक्ष ताबा असलेले सोने हे डिजिटल किंवा कागदी करारापेक्षा कितीतरी पट अधिक मौल्यवान आणि सुरक्षित आहे.
भारताने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा एक 'मजबूत आणि निर्णयक्षम अर्थव्यवस्था' म्हणून उमटली आहे. स्वतःचे सोने स्वतःच्या देशात असण्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो. तसेच, जागतिक आर्थिक मंदी किंवा निर्बंधांसारख्या परिस्थितीत भारत कोणासमोरही झुकणार नाही, याची खात्री या निर्णयामुळे मिळते. हे पाऊल भारताला 'आत्मनिर्भर' बनवण्याच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.