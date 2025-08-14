English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धर्मस्थळ मंदिर परिसरात गाडलेल्या त्या 100 महिलांच्या नग्न मृतदेहाचे गूढ वाढले; 6 नवे साक्षीदार अन् नार्को चाचणी...

Dharmasthala Crime: भारतातील प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एक असलेल्या कर्नाटकातील मंगळुरू जिल्ह्यातील पवित्र मंदिराबाहेर झालेल्या त्या 100 नग्न महिलेच्या मृतदेहाबद्दल अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 14, 2025, 09:54 AM IST
Dharmasthala Crime : भारतातील सर्वात मोठं बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणात दिवसेंदिवस नवं नवीन खुलासे होत आहेत. कर्नाटकातील धर्मस्थळात पुरलेल्या 100 नग्न महिलांचे मृतदेहाचे रहस्य उकलण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे. या मृतदेहांचे गूढ उकलण्यासाठी, बुधवारीही 13 क्रमांकाच्या जागेवर खोदकाम सुरूच होते. याच जागेबद्दल तक्रारदार सफाई कामगाराने दावा केला होता की इथे सर्वाधिक मृतदेह पुरले गेले आहेत. पण, आतापर्यंत या जागेवरून कोणताही सांगाडा किंवा हाडे सापडल्याची पुष्टी झाली नसल्याने हे प्रकरण अतिशय गंभीर होतंय. कर्नाटक पोलिसांची एसआयटी या प्रकरणाचा तपास करत असून या प्रकरणात दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहेत. (indias biggest rape case mystery of the bodies of 100 naked women Dharmasthala temple area 6 new witnesses and narco test Crime News in marathi )

एसआयटीने आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यात एकूण 17 ठिकाणी उत्खनन केलं असून या काळात केवळ साइट क्रमांक 6 आणि साइट क्रमांक 11 अ मधून मानवी हाडे सापडली आहेत. त्यानंतर, एसआयटीने साक्षीदार सफाई कामगाराची नार्को चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साक्षीदाराने स्वतः सुरुवातीला म्हटलं होतं की जर त्याच्या जबावावर काही शंका असेल तर तो नार्को चाचणीसाठी तयारी असल्याचा सांगितलं होतं. आता तपास पथक त्याच्या दाव्यांची सत्यता तपासण्याचा विचारात आहे. 

साइट क्रमांक 13 नेत्रावती नदीच्या काठावर जंगलात असून इथे खोदकाम करण्याची अडचण लक्षात घेऊन, प्रथम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (GPR) तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूमिगत स्कॅनिंग करण्यात आले. हे तंत्रज्ञान खड्डा न खोदता जमिनीच्या आत असलेल्या वस्तूंचा आकार, स्थिती आणि चित्र दर्शवते. सैन्य, पुरातत्व सर्वेक्षण आणि आपत्ती निवारण पथक देखील याचा वापर करतात. धारली आपत्तीत देखील याचा वापर करण्यात आला होता.

या तंत्राचा रिहर्सल सोमवारी आणि मंगळवारी सकाळी 11:15 वाजता करण्यात आला. 100 मीटरच्या त्रिज्येत तीन तास स्कॅनिंग करण्यात आले. स्कॅनिंग पूर्ण झाल्यानंतर, टीमने मॅन्युअल खोदकाम करण्याचा निर्णय घेतला आणि घटनास्थळी मशीन्स बोलावल्या. या संपूर्ण कारवाईदरम्यान, माध्यमांना घटनास्थळापासून दूर ठेवण्यात आले. घटनास्थळ क्रमांक 13 वर, साक्षीदाराने सांगितलेल्या जागेजवळच एक धरण आणि वीज ट्रान्सफॉर्मर आहे. 

सुरक्षेच्या आणि तांत्रिक कारणांमुळे उत्खनन अनेक वेळा लांबणीवर पडले. या कारणास्तव, भूगर्भातील तपास प्रथम जीपीआर सोबत करण्यात आला. दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही धर्मस्थळ प्रकरणात रस दाखवला आहे आणि तपासावर देखरेख ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक बेपत्ता लोकांच्या कुटुंबियांनी आयोगाकडे अपील केले होते. राज्य सरकारनेही एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे आणि एसआयटी कार्यालयाला पोलिस स्टेशनचा दर्जा दिला आहे.

6 नवीन साक्षीदार आणि 50 संभाव्य ठिकाणे

तक्रारदाराव्यतिरिक्त, आणखी सहा साक्षीदार पुढे आले आहेत ज्यांनी असा दावा केला आहे की त्यांनी धार्मिक स्थळी गुप्तपणे मृतदेह पुरताना पाहिले आहेत. तक्रारदाराने अशी एकूण 50 ठिकाणे ओळखली आहेत जिथे 1998 ते 2014 दरम्यान शेकडो मृतदेह पुरल्याचा दावा केला जातो. तो म्हणतो की, त्यापैकी बहुतेक महिला आणि मुली होत्या ज्यांचा बलात्कार करून खून करण्यात आला होता. त्यांचे मृतदेह पुरण्यात आले होते.

विद्यार्थ्यांवर आंदोलन करण्यासाठी दबाव

यादरम्यान, सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की धर्मस्थळ ट्रस्टशी संबंधित हसन येथील एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद अँड हॉस्पिटलच्या विद्यार्थ्यांना सामान्य लोक म्हणून ओळख करून एसआयटी चौकशी आणि उत्खननाला विरोध करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. पोस्टमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि ओळखपत्र न घालण्यास सांगितले आहे, तर सामान्य कपडे घालून मोर्चात सामील होण्यास सांगितले आहे. 

29 जुलै रोजी सुरू झालेल्या उत्खननाचा पहिला टप्पा दोन आठवड्यात पूर्ण झाला. आतापर्यंत 17 ठिकाणांच्या उत्खननात फक्त दोन ठिकाणांहून हाडे सापडली आहेत. फॉरेन्सिक टीमशी चर्चा करून पुढे उत्खनन कधी आणि कुठे करायचे हे एसआयटी ठरवेल. सध्या पहिल्या टप्प्याचा अहवाल येण्याची वाट पाहत आहे. यासोबतच, आता साक्षीदार आणि तक्रारदारांच्या नार्को चाचणी आणि त्याच्या निकालांवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.

FAQ 

1. धर्मस्थळ मास बरियल प्रकरण म्हणजे काय?

धर्मस्थळ, कर्नाटक येथे 1998 ते 2014 या कालावधीत शेकडो महिला आणि मुलींचा बलात्कार आणि खून करून त्यांचे मृतदेह गुप्तपणे पुरल्याचा आरोप एका माजी सफाई कामगाराने केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथक (SIT) करत आहे.

2. या प्रकरणाची चौकशी कोण करत आहे?

कर्नाटक पोलिसांचे विशेष तपास पथक (SIT) या प्रकरणाचा तपास करत आहे. हे पथक डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिस (इंटरनल सिक्युरिटी डिव्हिजन) प्रणव मोहंती यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे.

3. आतापर्यंत किती ठिकाणी उत्खनन करण्यात आले आहे?

SIT ने आतापर्यंत 17 ठिकाणी उत्खनन केले आहे. यापैकी फक्त साइट क्रमांक 6 आणि साइट क्रमांक 11 अ येथे मानवी हाडे सापडली आहेत.

4. साइट क्रमांक 13 वर काय घडले?

साइट क्रमांक 13 नेत्रावती नदीच्या काठावर जंगलात आहे. येथे तक्रारदाराने सर्वाधिक मृतदेह पुरल्याचा दावा केला होता. मात्र, आतापर्यंत येथून कोणतेही सांगाडे किंवा हाडे सापडले नाहीत. ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (GPR) तंत्रज्ञानाचा वापर करून येथे स्कॅनिंग आणि मॅन्युअल खोदकाम करण्यात आले.

