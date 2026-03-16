भारताची GPS 'NavIC' सिस्टीम फेल? पोझिशनिंग, नेव्हिगेशन आणि टायमिंग सगळचं ठप्प होणार? 11 पैकी 8 सॅटेलाईट बंद

Indias Desi gps Navic system fail : भारताचे स्ट्रॅटेजिक नेव्हिगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NAVIC) सिस्टीम फेल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतीय अंतराळ संस्थेने (ISRO) ही सिस्टीम विकसीत केली आहे. NAVIC सिस्टीमचा वापर भारतातील नागरी आणि लष्करी वापरासाठी केला जातो. देशाच्या सीमेपलीकडे 1,500 किमी पर्यंत पोझिशनिंग, नेव्हिगेशन आणि टायमिंग सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. 'NavIC' सिस्टीम मधील 11 पैकी फक्त 3 सॅटेलाईट कार्यरत आहे. यामुळे या संपूर्ण सिस्टीमलाच धोका निर्माण झाला आहे.
NAVIC ला कार्य करण्यासाठी किमान चार उपग्रहांची आवश्यकता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, 11 NAVIC उपग्रहांपैकी फक्त तीन सॅटेलाईट पूर्णपमे सक्रिय आहेत. या तीन उपग्रहांपैकी एक देखील कधीही निकामी होऊ शकतो. या सॅटेलाईटची कार्यक्षमता संपली आहे. यामुळे 11 पैकी 8 सॅलेलाईट बंद झाले आहेत.
1999 च्या कारगिल युद्धादरम्यान, अमेरिकेने भारताला अचूक जीपीएस माहिती देण्यास नकार दिला. यामुळे भारतीय सैन्याच्या उच्च हिमालयीन शिखरांवर नेव्हिगेशन आणि अचूक हल्ल्यांमध्ये लक्षणीय अडथळा निर्माण झाला. या समस्येचा सामना करत, भारत सरकारने स्वतःची स्वदेशी प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.
2013 ते 2018 दरम्यान, ISRO ने IRNSS (इंडियन रीजनल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम) उपग्रह प्रक्षेपित केले, ज्याचे नंतर नाव बदलून NavIC ठेवण्यात आले. NavIC भारत आणि त्याच्या आसपासच्या 1,500 किमीच्या प्रदेशात पोझिशनिंग, नेव्हिगेशन आणि टायमिंग सेवा प्रदान करते. ते केवळ भारतासाठी आहे, तर अमेरिकेचे GPS, चीनचे Beidou, युरोपचे Galileo आणि रशियाचे GLONASS जगभरात कार्यरत आहेत.
इस्रोने त्यांचे पहिले नऊ उपग्रह प्रक्षेपित केले. त्यापैकी आठ उपग्रह अवकाशात पोहोचले, परंतु पाच उपग्रहांमध्ये (IRNSS-1A, 1C, 1D, 1E आणि 1G) तांत्रिक बिघाड झाला. अआता फक्त तीन उपग्रह (IRNSS-1B, 1F, आणि 1I) कार्यरत आहेत. IRNSS-1B हे 11 वर्षे जुने आहे. IRNSS-1F चा शेवटचा उपग्रह देखील 13 मार्च 2026 रोजी निकामी झाले. इस्रोने सांगितले की हा उपग्रह आता फक्त संदेश सेवा देईल, नेव्हिगेशन नाही. याचा अर्थ असा की फक्त दोन उपग्रह अजूनही कार्यरत आहेत.
पहिल्या पिढीतील चुकांपासून शिकत, इस्रोने NVS मालिका (दुसरी पिढी) लाँच केली. NVS-01 मे 2023 मध्ये लाँच केले गेले. तथापि, NVS-02 जानेवारी 2025 मध्ये लाँच केले गेले आणि ते चुकीच्या कक्षेत अडकले. त्यांचे इंजिन प्रज्वलित झाले नाही, त्यामुळे ते सक्रिय होण्याआधीच फेल झाले. यामुळे नेव्हिगेशन सेवा देऊ शकले नाहीत.
इस्रोला एकूण पाच एनव्हीएस उपग्रहांची आवश्यकता आहे. सध्या फक्त एकच उपग्रह कार्यरत आहे. उर्वरित उपग्रहांचे प्रक्षेपण विलंबाने होत आहे. 2025 मध्ये, सरकारने उर्वरित उपग्रह 2026 पर्यंत प्रक्षेपित करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप कोणतेही चिन्ह नाही.
अमेरिकेच्या जीपीएसकडे नेहमीच 30 उपग्रह असतात, तर त्यांना फक्त 24 उपग्रहांची आवश्यकता असते. चीनचे बीडो देखील 35 उपग्रहांसह कार्य करते. परंतु भारताचे नेव्हिक, जे फक्त चार उपग्रहांवर कार्य करायला हवे होते, सध्या फक्त तीनवर अवलंबून आहे. ही परिस्थिती भारताच्या संरक्षणासाठी खूप धोकादायक धोका निर्माण करते. लष्कराला परदेशी जीपीएसवर अवलंबून राहावे लागते, जे युद्धाच्या वेळी अक्षम केले जाऊ शकते.