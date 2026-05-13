भारताचा आर्थिक विकासदर घसरणार, 'मूडीज'च्या अहवालाने वाढवलं 140 कोटी देशवासियांचं टेन्शन

Moodys Report on Indias Economic Growth:
Moodys Report on Indias Economic Growth: जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा मंदीचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. सुप्रसिद्ध जागतिक रेटिंग संस्था 'मूडीज' (Moody’s Ratings) ने मे 2026 च्या आपल्या ताज्या अहवालात भारताच्या आर्थिक विकासदराबाबत (GDP Growth Forecast) नकारात्मक अंदाज वर्तवला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि देशांतर्गत उपभोग कमी झाल्यामुळे मूडीजने भारताचा २०२६ मधील विकासदर ६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे.
मूडीजने आपल्या 'ग्लोबल मॅक्रो आउटलुक मे २०२६' च्या अपडेटमध्ये भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी २०२६ या वर्षासाठी भारताचा विकासदर ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, आता त्यात ०.८ टक्क्यांची मोठी कपात करून तो ६ टक्क्यांवर आणला आहे. केवळ २०२६ नव्हे, तर २०२७ या वर्षासाठीही विकासदराचा अंदाज ६ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. २०२५ मध्ये भारताचा विकासदर ७.५ टक्के राहिला होता, त्या तुलनेत ही घसरण लक्षणीय आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर सर्वात मोठे आव्हान हे कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या (LNG) वाढत्या किमतींचे आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ९०% कच्चे तेल आयात करतो. पश्चिम आशियातील तणाव आणि विशेषतः अमेरिका-इराण यांच्यातील नाजूक युद्धविराम स्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर कडाडले आहेत. मूडीजच्या मते, उच्च ऊर्जेचा खर्च भारताच्या औद्योगिक उत्पादनावर आणि वाहतूक खर्चावर थेट परिणाम करत आहे.
जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) सध्या भू-राजकीय तणावाच्या केंद्रस्थानी आहे. भारताच्या एलपीजी (LPG) आयातीपैकी जवळपास ६०% वाटा याच मार्गावरून येतो. जर या मार्गावर लष्करी संघर्षामुळे किंवा नाकेबंदीमुळे अडथळे आले, तर भारतात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. या अनिश्चिततेचा धास्ती घेऊनच मूडीजने गुंतवणूकदारांना सावध केले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे इंजिन हे प्रामुख्याने लोकांच्या खरेदी करण्याच्या क्षमतेवर चालते. मात्र, महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने लोकांच्या वैयक्तिक खर्चात घट झाली आहे. जेव्हा मागणी कमी होते, तेव्हा उत्पादनावर परिणाम होतो आणि पर्यायाने विकासदर खाली येतो. खाजगी उपभोग कमी होणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचे लक्षण मानले जाते.
अहवालानुसार, नवीन भांडवल उभारणी (Capital Formation) आणि औद्योगिक हालचालींचा वेग अपेक्षेप्रमाणे राहिलेला नाही. कडक आर्थिक अटी आणि वाढत्या व्याजाच्या दरांमुळे उद्योगांना कर्ज घेणे महाग झाले आहे. यामुळे नवीन प्रकल्पांमधील गुंतवणूक थांबली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकार भर देत असले तरी, वाढत्या खत आणि इंधन अनुदानाच्या खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येत असून नियोजित खर्चात कपात होण्याची शक्यता आहे.
मूडीजने २०२६ साठी भारताचा महागाई दर ४.५% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो आधीच्या अंदाजापेक्षा १ टक्क्याने अधिक आहे. २०२७ मध्येही हा दर ४.३% च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. इंधन आणि ऊर्जेच्या उच्च किमतींमुळे कंपन्यांचा नफा कमी होईल, ज्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर आणि नोकऱ्यांच्या निर्मितीवर होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक महागाई रोखण्यासाठी व्याजदर चढेच ठेवू शकते, ज्यामुळे बाजारात पैशांची तरलता कमी राहील.
मूडीजने एक नकारात्मक चित्रही मांडले आहे. जर जागतिक स्तरावर ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आणि तेल-वायूच्या किमतीत अनपेक्षित वाढ झाली, तर आशियाई अर्थव्यवस्थांना 'स्टॅगफ्लेशन' (Stagflation) - म्हणजेच विकासदर थांबलेला असणे आणि महागाई प्रचंड असणे - अशा स्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. भारताला या संकटातून वाचण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वेगाने वळावे लागेल.