  भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात! RBI ने सांगितले 5 धोके, संकटाचे कारण जाणून धक्का बसेल

इराण-अमेरिका-इस्रायल यांच्यात दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर बैठका सुरु आहेत. मात्र, अद्याप कोणाताही ठोस निर्णय झालेला नाही.  अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 12, 2026, 06:43 PM IST
Rbi  Alarm  5 Risks From Iran War For India's Stability  : अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धबंदी झाल्यानंतरही होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुला करण्यात इराण असमर्थ ठरला आहे. कारण इराणनं समुद्रात पसरलेले भूसुरुंग त्यांनाच सापडत नाहीत, ते हटवण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने लवकरात लवकर होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याची मागणी इराण पूर्ण करू शकत नाही असं अमेरिकन अधिका-यांनी सांगितले. या महत्त्वाच्या सागरी जलमार्गावरून जास्तीत जास्त जहाजांची वाहतूक सुरू व्हावी असं अमेरिकेला वाटते. त्यामुळे हा मार्ग सुरु करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे.. दरम्यान दोन अमेरिकन विनाशिकांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी पार केल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावाचा मोठा फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे.  RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्थेला असलेले 5 धोके सांगितले आहेत. 

 धोरणात्मक व्याजदर, किंवा रेपो दर निश्चित करणाऱ्या आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक आज संपन्न झाली. समितीचे अध्यक्ष आणि आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा तपशील समोर आला आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाच मोठे धोके निर्माण होऊ शकतात, ज्याचा परिणाम महागाई, विकास आणि देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर होईल असा  इशारा त्यांनी दिला आहे. 

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करतो. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे अनेक क्षेत्रांना धोके निर्माण झाले आहेत. पुरवठ्यातील व्यत्यय कायम राहिल्यास, त्याचा परिणाम दूरगामी असू शकतो. आरबीआयने म्हटले आहे की, जर पुरवठा साखळी पूर्ववत झाली नाही, तर सुरुवातीचा पुरवठ्याचा धक्का येत्या काही दिवसांत मागणीच्या व्यापक धक्क्यात बदलू शकतो.

वाढत्या महागाईचा धोका

आरबीआयच्या मते पहिला धोका हा आहे तो वाढत्या महागाईचा. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे महागाई वाढू शकते.  चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. दुसरा धोका हा आहे की ऊर्जा बाजारपेठा, खते आणि इतर वस्तूंच्या व्यापारातील व्यत्ययांमुळे उद्योग, कृषी आणि सेवा क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे.

अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता 

वाढती अनिश्चितता, वाढती जोखीम टाळण्याची प्रवृत्ती आणि सुरक्षित मालमत्तेची मागणी यामुळे देशांतर्गत तरलतेची स्थिती अधिक कठीण होऊ शकते हा भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील तिसरा धोका आहे. याचा परिणाम उपभोग आणि गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. 

निर्यातीला फटाका

इराण युद्धामुळे निर्माण झालेला चौथा धोका हा आहे की, जागतिक विकासाच्या कमकुवत शक्यतांमुळे बाह्य मागणी मंदावू शकते. परिणामी आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांचा ओघ कमी होऊ शकतो. थोडक्यात काय तर निर्यातील फटका बसू शकतो. 

कर्ज महाग होणार

जागतिक वित्तीय बाजारांवरील परिणामामुळे देशांतर्गत वित्तीय परिस्थितीवरही परिणाम होऊ शकतो. यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च वाढू शकतो. आरबीआयच्या मते, यापैकी काही परिणाम आधीच दिसून येत आहेत. भारत आपल्या गरजेचा बहुतांश तेल आणि वायू आखाती देशांकडून आयात करतो.

रुपयाची पडझड

वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे रुपयावरही दबाव आला आहे. गेल्या वर्षभरात तो जवळपास 7 टक्क्यांनी घसरला असून, आशियातील सर्वात खराब कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक आहे. यामुळे रुपयांची घसरण हा पाचवा मोठा धोका आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

India's economy in a big crisisRBI Says 5 ThreatsIran Israel War News MarathiDonald Trump Iran WarningStrait of Hormuz crisis

