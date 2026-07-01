/भारताचे परकीय कर्ज 72142450000000 रुपयांवर पोहोचलं; RBIच्या रिपोर्टमधील आकडेवारी पाहून बसेल धक्का!

मार्च 2026 अखेर भारताच्या परकीय कर्जात म्हणजे एक्स्टर्नल डेब्थमध्ये वाढ झाली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, परदेशी गुंतवणूक, व्यावसायिक कर्जे आणि चलनातील चढ-उतार यामुळे एकूण बाह्य कर्जाचा आकडा वाढल्याचे समोर आले आहे. ही वाढ चिंताजनक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आरबीआयने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार ही माहिती समोर आली आहे. याचे मूल्यांकन कर्जाचा जीडीपीशी असलेला संबंध, परकीय चलनसाठा आणि परतफेडीची क्षमता यावर अवलंबून राहणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. काय घडलंय नेमकं? याचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
आरबीआयने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केलाय. त्यानुसार मार्च 2026 अखेर भारताचे एकूण परकीय कर्ज मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढले आहे. यात केंद्र सरकार, खासगी कंपन्या, बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी घेतलेल्या परदेशी कर्जाचा समावेश आहे. जागतिक बाजारातून निधी उभारण्याचे प्रमाण वाढल्याने बाह्य कर्जाच्या आकड्यात वाढ झाल्याचे दिसून येते. मात्र, भारताकडे असलेला मजबूत परकीय चलनसाठा या कर्जाच्या व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.
मार्च 2026 च्या अखेरीस देशाचे एकूण बाह्य कर्ज 762.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 72.15 लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 26.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वाढ झालीय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. 'मार्च 2026 च्या अखेरीस भारताचे बाह्य कर्ज' याविषयक आकडेवारीनुसार, भारतीय रुपया आणि इतर प्रमुख चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर वधारल्यामुळे 24.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा 'मूल्यांकन परिणाम' नोंदवला गेला.
पायाभूत सुविधा प्रकल्प, उद्योग विस्तार, परदेशी व्यावसायिक कर्जे (ECB), जागतिक वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज आणि डॉलरच्या विनिमय दरातील बदल यामुळे परकीय कर्जात वाढ झाल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. याशिवाय, काही भारतीय कंपन्यांनी परदेशातून स्वस्त दरात निधी उभारल्याचाही परिणाम या आकडेवारीवर दिसून आला आहे.
परकीय कर्ज वाढले म्हणजे अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे, असे नेहमीच नसते. जर हे कर्ज उत्पादन, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीसाठी वापरले गेले, तर दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. मात्र, कर्जाचा भार सातत्याने वाढत राहिल्यास भविष्यात व्याजाचा खर्च आणि परतफेडीचा ताण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारताकडे सध्या मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनसाठा उपलब्ध असल्याने बाह्य कर्ज फेडण्याची क्षमता मजबूत असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. याशिवाय, परकीय कर्जाचा जीडीपीशी असलेला अनुपात अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत अद्याप नियंत्रित पातळीवर असल्याचेही विश्लेषणातून स्पष्ट होते. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक धोका निर्माण झाल्याचे चित्र नाही.
केंद्र सरकार आणि आरबीआय परकीय कर्जाचे सातत्याने निरीक्षण करत आहेत. कर्जाचा कालावधी, व्याजदर, चलनाचा धोका आणि परतफेडीची क्षमता यांचे नियमित मूल्यांकन केले जाते. तसेच, आवश्यकतेनुसार परकीय कर्ज व्यवस्थापनासाठी विविध आर्थिक धोरणे आणि नियामक उपाययोजना राबवल्या जातात, जेणेकरून देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ नये.
परकीय कर्जातील वाढीचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर तात्काळ होत नाही. मात्र, जागतिक आर्थिक परिस्थिती, डॉलरचा दर, आयात-निर्यात, महागाई आणि व्याजदर यावर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आरबीआय आणि सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या आर्थिक आकडेवारीकडे गुंतवणूकदार, उद्योग आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. मजबूत अर्थव्यवस्था आणि संतुलित कर्ज व्यवस्थापन हे भारताच्या दीर्घकालीन विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.