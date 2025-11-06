भारतातील प्रसिद्ध ट्रॅव्हल इन्फ्लुएन्सरच्या पेजवर त्याच्या मृत्यू झाल्याची पोस्ट पाहून सगळेच हादरले! वयाच्या 32 वर्षी अचानक मृत्यू

Anunay Sood dies at 32: दुबई येथील प्रसिद्ध ट्रॅव्हल इन्फ्लुएंसर आणि फोटोग्राफर अनुनय सूद याचे निधन झाले आहे. 32 व्या वर्षी त्याचा मृत्यू झाला आहे. त्याच्या इंस्टाग्राम पेजवर त्याच्या मृत्यू झाल्याची पोस्ट टाकण्यात ईली. त्याच्या पेडवर असलेली ही पोस्ट पाहून सगळेच हादरले. या आधी त्याती अनुनयची शेवटची पोस्ट लास वेगासमधून होती, जिथे ते स्पोर्ट्स कारमध्ये फिरताना दिसत होता.
अनुनयचे इंस्टाग्रामवर 1.4 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स होते. त्यांच्या कुटुंबाने इंस्टाग्रामवर शोक संदेश पोस्ट केला आहे. परंतु त्याच्या मृत्यूचे कारण समोर आलेले नाही. तीन वर्षांपासून तो फोर्ब्सच्या टॉप 100 डिजिटल स्टार्सच्या यादीत होता. अनुनय सूद हा सोशल मीडिया ट्रॅव्हल सुपरस्टार होते. गुरुवारी सकाळी त्यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक दुःखद पोस्ट शेअर करत त्याच्या निधनाची माहिती दिली.
कुटुंबाने इंस्टाग्रामवर पोस्टमध्ये लिहिले आहे की आमच्या प्रिय अनुनय सूद याच्या निधनाची बातमी आम्ही खूप दुःखाने शेअर करत आहोत. या कठीण काळात आम्ही तुमच्या समजूतदारपणा आणि गोपनीयतेची विनंती करतो. कृपया घराबाहेर गर्दी करु नका. कृपया अनुनयच्या कुटुंबासाठी आणि प्रियजनांसाठी प्रार्थना करा. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो." या संदेशाने लाखो अनुयायांच्या हृदयाला स्पर्श केला. अनुनयच्या मित्रांनी आणि कुटुंबियांनी असेही म्हटले की त्यांना या दुःखातून एकटेच जायचे आहे.
अनुनय सूद कोण होता?
अनुनय सूद हा प्रसिद्ध ट्रॅव्हल इन्फ्लुएंसर आणि फोटोग्राफर आहे. त्याचे इंस्टाग्रामवर 1.4 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. युट्यूबवर 3,80,000 सबस्क्राइबर्स आहेत. त्याच्या रील्स, व्हीलॉग्स आणि ट्रॅव्हल फोटोंनी लाखो लोकांना जग प्रवास करण्यास प्रेरित केले. 2022, 2023 आणि 2024 मध्ये फोर्ब्स इंडियाच्या टॉप 100 डिजिटल स्टार्सच्या यादीत त्याचा समावेश होता. फोर्ब्सच्या बायोमध्ये असे लिहिले आहे की अनुनय प्रसिद्ध ट्रॅव्हल इन्फ्लुएंसर आणि फोटोग्राफर तो एक मार्केटिंग फर्म देखील चालवत होताय 3 नोव्हेंबर रोजी युट्यूबवर त्याचा शेवटचा व्हिडिओ अपलोड केला. त्याच्या मृत्यू कसा झाला याबाबतची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
