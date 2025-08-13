English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

VIDEO: भारतातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन आतून कशी दिसते? देशाच्या भविष्याचा फर्स्ट लूक खास तुमच्यासाठी!

India First Hydrogen Train:  रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनची झलक दाखवली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 13, 2025, 02:43 PM IST
VIDEO: भारतातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन आतून कशी दिसते? देशाच्या भविष्याचा फर्स्ट लूक खास तुमच्यासाठी!
हायट्रोजन ट्रेन

India First Hydrogen Train: भारतीय रेल्वेने भविष्याकडे एक मोठी झेप घेतली आहे. धुराडे सोडणारे डिझेल इंजिन आणि विजेच्या तारांचे जाळे लवकरच भूतकाळ बनणार आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनची झलक दाखवली आहे, ज्यामुळे पर्यावरणपूरक आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा एक नवा अध्याय सुरू होत आहे.

हायड्रोजन ट्रेनचे नाव आणि तंत्रज्ञान

रेल्वे मंत्र्यांनी ‘X’ वर शेअर केलेल्या व्हिडिओनुसार, या ट्रेनचे नाव ‘नमो ग्रीन रेल’ असण्याची शक्यता आहे, जरी याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. ही ट्रेन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनच्या संयोगातून वीज निर्मिती करते, ज्यामुळे केवळ पाणीच बाहेर पडते. हे ‘शून्य उत्सर्जन’ तंत्रज्ञान पर्यावरणाला कोणतेही नुकसान करत नाही.

स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा अविष्कार

1,200 अश्वशक्तीची ही ट्रेन पूर्णपणे भारतात विकसित केली आहे. चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF) येथे यशस्वी चाचणी झाली असून, हे ‘आत्मनिर्भर भारत’चे उत्तम उदाहरण आहे.

आधुनिक डिझाइन आणि सुविधा

व्हिडिओत दाखवलेल्या ड्रायव्हिंग कोचचे बाह्य आणि आतील डिझाइन अत्यंत आधुनिक आहे, जे वंदे भारत ट्रेनची आठवण करून देते. डिजिटल आणि संगणकीकृत केबिनमध्ये मोठी स्क्रीन आहे, जी विमानाच्या कॉकपिटसारखी दिसते. यात्री कोच देखील वंदे भारतप्रमाणे आरामदायी आणि सुसज्ज असतील.

पर्यावरण संरक्षण

हायड्रोजन ट्रेनमुळे कार्बन डायऑक्साइड आणि नायट्रोजन ऑक्साइडसारख्या हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन होणार नाही. भारताला 2070 पर्यंत ‘नेट झिरो’ उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यात या ट्रेनचा मोठा वाटा असेल.

जागतिक पातळीवर भारताची मान

जर्मनी, फ्रान्स, स्वीडन आणि चीनसारखे मोजके देशच हायड्रोजन ट्रेन तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. जर्मनीने आधीच अशी ट्रेन सुरू केली आहे. भारत आता या देशांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे.

स्वस्त आणि शांत प्रवास

हायड्रोजन इंधन तंत्रज्ञान सध्या खर्चिक असले तरी दीर्घकाळात डिझेलपेक्षा स्वस्त ठरेल. शिवाय, या ट्रेन डिझेल इंजिनांप्रमाणे गोंगाट करणार नाहीत, ज्यामुळे प्रवाशांना शांत आणि आरामदायी प्रवास मिळेल.

ऊर्जा आत्मनिर्भरता

भारत आपल्या गरजेचा 85% पेक्षा जास्त कच्चा तेल आयात करतो, ज्यावर अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतात. हायड्रोजनसारख्या स्वच्छ आणि स्वदेशी ऊर्जेमुळे तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि परकीय चलनाची बचत होईल.

भारतीय रेल्वेचे भविष्य

ही ट्रेन भारताच्या रेल्वे यंत्रणेला पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक बनवेल. यामुळे भारत केवळ रेल्वे क्षेत्रातच नव्हे, तर जागतिक हायड्रोजन तंत्रज्ञानातही अग्रेसर होईल.

FAQ

भारताची पहिली हायड्रोजन ट्रेन कशी कार्य करते आणि तिचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो?

उत्तर: ही ट्रेन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनच्या संयोगातून वीज निर्मिती करते, ज्यामुळे केवळ पाणीच बाहेर पडते. ही ‘शून्य उत्सर्जन’ ट्रेन आहे, जी कार्बन डायऑक्साइड किंवा नायट्रोजन ऑक्साइडसारखे हानिकारक वायू सोडत नाही, त्यामुळे पर्यावरणाला कोणतेही नुकसान होत नाही. ही ट्रेन भारताला 2070 पर्यंत ‘नेट झिरो’ उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यास मदत करेल.

प्रश्न: हायड्रोजन ट्रेनचे डिझाइन आणि सुविधा कशा आहेत?

उत्तर: ट्रेनचे बाह्य आणि आतील डिझाइन अत्यंत आधुनिक असून, वंदे भारत ट्रेनशी साम्य आहे. ड्रायव्हिंग कोचमध्ये डिजिटल आणि संगणकीकृत केबिन असून, मोठ्या स्क्रीन बसवल्या आहेत, जे विमानाच्या कॉकपिटसारखे दिसते. यात्री कोच देखील अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आणि आरामदायी असतील.

प्रश्न: ही ट्रेन भारतासाठी का महत्त्वाची आहे?

उत्तर: ही 1,200 अश्वशक्तीची ट्रेन पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित केली आहे, जी ‘आत्मनिर्भर भारत’चे प्रतीक आहे. ती डिझेलपेक्षा स्वस्त आणि शांत प्रवास देईल, तेल आयात कमी करेल आणि भारताला जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांच्या पंक्तीत हायड्रोजन तंत्रज्ञानात अग्रेसर बनवेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Hydrogen Train IndiaAshwini Vaishnawnamo green railindian railwaysicf chennai

इतर बातम्या

नियोजनशून्य कारभारामुळे 85 कोटींचा निधी खर्च अन् काम शून्य....

मुंबई बातम्या