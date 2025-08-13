VIDEO: भारतातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन आतून कशी दिसते? देशाच्या भविष्याचा फर्स्ट लूक खास तुमच्यासाठी!

India First Hydrogen Train: भारतीय रेल्वेने भविष्याकडे एक मोठी झेप घेतली आहे. धुराडे सोडणारे डिझेल इंजिन आणि विजेच्या तारांचे जाळे लवकरच भूतकाळ बनणार आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनची झलक दाखवली आहे, ज्यामुळे पर्यावरणपूरक आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा एक नवा अध्याय सुरू होत आहे.
रेल्वे मंत्र्यांनी ‘X’ वर शेअर केलेल्या व्हिडिओनुसार, या ट्रेनचे नाव ‘नमो ग्रीन रेल’ असण्याची शक्यता आहे, जरी याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. ही ट्रेन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनच्या संयोगातून वीज निर्मिती करते, ज्यामुळे केवळ पाणीच बाहेर पडते. हे ‘शून्य उत्सर्जन’ तंत्रज्ञान पर्यावरणाला कोणतेही नुकसान करत नाही.
1,200 अश्वशक्तीची ही ट्रेन पूर्णपणे भारतात विकसित केली आहे. चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF) येथे यशस्वी चाचणी झाली असून, हे ‘आत्मनिर्भर भारत’चे उत्तम उदाहरण आहे.
व्हिडिओत दाखवलेल्या ड्रायव्हिंग कोचचे बाह्य आणि आतील डिझाइन अत्यंत आधुनिक आहे, जे वंदे भारत ट्रेनची आठवण करून देते. डिजिटल आणि संगणकीकृत केबिनमध्ये मोठी स्क्रीन आहे, जी विमानाच्या कॉकपिटसारखी दिसते. यात्री कोच देखील वंदे भारतप्रमाणे आरामदायी आणि सुसज्ज असतील.
हायड्रोजन ट्रेनमुळे कार्बन डायऑक्साइड आणि नायट्रोजन ऑक्साइडसारख्या हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन होणार नाही. भारताला 2070 पर्यंत ‘नेट झिरो’ उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यात या ट्रेनचा मोठा वाटा असेल.
जर्मनी, फ्रान्स, स्वीडन आणि चीनसारखे मोजके देशच हायड्रोजन ट्रेन तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. जर्मनीने आधीच अशी ट्रेन सुरू केली आहे. भारत आता या देशांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे.
हायड्रोजन इंधन तंत्रज्ञान सध्या खर्चिक असले तरी दीर्घकाळात डिझेलपेक्षा स्वस्त ठरेल. शिवाय, या ट्रेन डिझेल इंजिनांप्रमाणे गोंगाट करणार नाहीत, ज्यामुळे प्रवाशांना शांत आणि आरामदायी प्रवास मिळेल.
भारत आपल्या गरजेचा 85% पेक्षा जास्त कच्चा तेल आयात करतो, ज्यावर अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतात. हायड्रोजनसारख्या स्वच्छ आणि स्वदेशी ऊर्जेमुळे तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि परकीय चलनाची बचत होईल.
ही ट्रेन भारताच्या रेल्वे यंत्रणेला पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक बनवेल. यामुळे भारत केवळ रेल्वे क्षेत्रातच नव्हे, तर जागतिक हायड्रोजन तंत्रज्ञानातही अग्रेसर होईल.
