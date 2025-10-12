भारतातील पहिली प्रायव्हेट सोन्याची खाण! कोण आहे या खाणीचा मालक?

Private Gold Mine India: भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच, एका मोठ्या खाजगी सोन्याच्या खाणीतून उत्पादन सुरू होणार आहे . आंध्र प्रदेशातील कुरनूल जिल्ह्यात असलेल्या जोनागिरी सुवर्ण प्रकल्पातून ऑक्टोबर 2025 मध्ये पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू होणार आहे. जाणून घेऊया या खाणीचा मालक कोण आहे.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोने आयात करणारा देश आहे. या खाणीमुळे भारताला सोने आयात करावे लागणार नाही. जोनागिरी प्रकल्प सुरुवातीला दरवर्षी अंदाजे 500 किलो सोने उत्पादन करेल, हळूहळू ते दरवर्षी 1 टन पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. यामुळे भारताची एकूण देशांतर्गत वार्षिक उत्पादन क्षमता अंदाजे 1.5 टन लक्षणीयरीत्या वाढेल.
जिओमायसोर सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड ही या प्रकल्पाची प्राथमिक ऑपरेटर आहे. पुढील 15 वर्षांसाठी दरवर्षी अंदाजे 1,000 किलो शुद्ध सोने तयार करण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. भारत दरवर्षी परदेशातून अब्जावधी डॉलर्सचे सोने खरेदी करतो, ज्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो. या खाणीच्या कामकाजामुळे भारताचे सोने आयात बिल काही प्रमाणात कमी होईल आणि देशाचे आर्थिक स्वावलंबन मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे . हे पाऊल "आत्मनिर्भर भारत" मोहिमेशी पूर्णपणे सुसंगत आहे - म्हणजेच, देशाच्या गरजा आता स्वतःच्या संसाधनांमधून पूर्ण केल्या पाहिजेत .
जोनागिरी प्रकल्पात जेओआरसी - प्रमाणित 13.1 टन सोन्याचा साठा आहे . जेओआरसी अहवाल ऑस्ट्रेलियन कोडनुसार तयार केले जातात, ज्यामुळे कोणत्याही खनिज प्रकल्पाची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित होते . तज्ञांचा अंदाज आहे की या क्षेत्रातील एकूण संभाव्य साठा 42.5 टन 1.5 दशलक्ष औंस) इतका असू शकतो . याचा अर्थ पुढील काही दशकांसाठी ही खाण भारताच्या सोन्याच्या उत्पादन क्षमतेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.
जोनागिरी प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी ( EC ) आणि संचालनासाठी संमती (CTO) मिळाली आहे . आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ( APPCB) 0.3 MTPA धातू प्रक्रिया प्रकल्प आणि 0.4 MTPA खाणकामांना मान्यता दिली आहे . प्रकल्पाचे बांधकाम आणि चाचणी जवळजवळ पूर्ण झाली आहे आणि ऑक्टोबर 2025च्या अखेरीस व्यावसायिक उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
बी. प्रभाकरन आणि त्यांचे कुटुंब या खणीचे मालक आहे. जिओमायसोर सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्रमुख भागधारक आहेत . कुटुंबाच्या कंपन्या - थ्रिवेनी अर्थमूव्हर्स, प्राकर आणि लॉयड्स लिमिटेड - कंपनीचा अंदाजे 70 टक्के हिस्सा यांच्याकडे आहे. डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेडकडे 27.27 टक्के हिस्सा आहे . खाणकाम आणि प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विकास आणि संचालनासाठी थ्रिवेनी अर्थमूव्हर्स जबाबदार असतील .
प्रभाकरन म्हणतात, "जोंगिरी गोल्ड प्रोजेक्ट भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत मिशनला बळकटी देतो आणि देशाला धोरणात्मकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे." स्वातंत्र्यानंतर, भारतातील कोणत्याही मोठ्या खाजगी सोन्याच्या खाणी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाहीत. देशाच्या खाण धोरण आणि परवाना नियमांमधील गुंतागुंतीमुळे खाजगी गुंतवणूकदारांचा सहभाग मर्यादित झाला आहे. तथापि, जोनागिरी प्रकल्प सुरू झाल्यामुळे, भारत आता सोने खाण क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ रोजगार आणि महसूल वाढणार नाही तर सोने क्षेत्रातील तांत्रिक नवोपक्रम आणि गुंतवणूकीलाही गती मिळेल.
1 भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच कोणती मोठी खाजगी सोन्याची खाण उत्पादन सुरू करणार आहे?
2 जोनागिरी प्रकल्पाचे मालक कोण आहेत आणि कंपनी कोणती आहे?
3 जोनागिरी प्रकल्पाचे उत्पादन आणि क्षमता किती आहे?
