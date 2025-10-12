English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील पहिली प्रायव्हेट सोन्याची खाण! कोण आहे या खाणीचा मालक?

भारतात प्रथमतच सोन्याच्या खाणीत उत्खनन सुरु होणार आहे. जाणून घेऊया कोण आहे या खाणीचा मालक. या खाणीमुळे देशाला काय फायदा होणार? 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 12, 2025, 04:42 PM IST
Private Gold Mine India: भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच, एका मोठ्या खाजगी सोन्याच्या खाणीतून उत्पादन सुरू होणार आहे . आंध्र प्रदेशातील कुरनूल जिल्ह्यात असलेल्या जोनागिरी सुवर्ण प्रकल्पातून ऑक्टोबर 2025 मध्ये पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू होणार आहे. जाणून घेऊया या खाणीचा मालक कोण आहे. 

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोने आयात करणारा देश आहे. या खाणीमुळे भारताला सोने आयात करावे लागणार नाही. जोनागिरी प्रकल्प सुरुवातीला दरवर्षी अंदाजे 500 किलो सोने उत्पादन करेल, हळूहळू ते दरवर्षी 1 टन पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. यामुळे भारताची एकूण देशांतर्गत वार्षिक उत्पादन क्षमता अंदाजे 1.5 टन लक्षणीयरीत्या वाढेल.
जिओमायसोर सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड ही या प्रकल्पाची प्राथमिक ऑपरेटर आहे. पुढील 15 वर्षांसाठी दरवर्षी अंदाजे 1,000 किलो शुद्ध सोने तयार करण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. भारत दरवर्षी परदेशातून अब्जावधी डॉलर्सचे सोने खरेदी करतो, ज्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो. या खाणीच्या कामकाजामुळे भारताचे सोने आयात बिल काही प्रमाणात कमी होईल आणि देशाचे आर्थिक स्वावलंबन मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे . हे पाऊल "आत्मनिर्भर भारत" मोहिमेशी पूर्णपणे सुसंगत आहे - म्हणजेच, देशाच्या गरजा आता स्वतःच्या संसाधनांमधून पूर्ण केल्या पाहिजेत .

जोनागिरी प्रकल्पात जेओआरसी - प्रमाणित 13.1 टन सोन्याचा साठा आहे . जेओआरसी अहवाल ऑस्ट्रेलियन कोडनुसार तयार केले जातात, ज्यामुळे कोणत्याही खनिज प्रकल्पाची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित होते . तज्ञांचा अंदाज आहे की या क्षेत्रातील एकूण संभाव्य साठा 42.5 टन 1.5 दशलक्ष औंस) इतका असू शकतो . याचा अर्थ पुढील काही दशकांसाठी ही खाण भारताच्या सोन्याच्या उत्पादन क्षमतेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.

जोनागिरी प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी ( EC ) आणि संचालनासाठी संमती (CTO) मिळाली आहे . आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ( APPCB) 0.3 MTPA धातू प्रक्रिया प्रकल्प आणि 0.4 MTPA खाणकामांना मान्यता दिली आहे . प्रकल्पाचे बांधकाम आणि चाचणी जवळजवळ पूर्ण झाली आहे आणि ऑक्टोबर 2025च्या अखेरीस व्यावसायिक उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. 

बी. प्रभाकरन आणि त्यांचे कुटुंब या खणीचे मालक आहे. जिओमायसोर सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​प्रमुख भागधारक आहेत . कुटुंबाच्या कंपन्या - थ्रिवेनी अर्थमूव्हर्स, प्राकर आणि लॉयड्स लिमिटेड - कंपनीचा अंदाजे 70 टक्के हिस्सा यांच्याकडे आहे. डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेडकडे 27.27 टक्के हिस्सा आहे . खाणकाम आणि प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विकास आणि संचालनासाठी थ्रिवेनी अर्थमूव्हर्स जबाबदार असतील .

प्रभाकरन म्हणतात, "जोंगिरी गोल्ड प्रोजेक्ट भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत मिशनला बळकटी देतो आणि देशाला धोरणात्मकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे." स्वातंत्र्यानंतर, भारतातील कोणत्याही मोठ्या खाजगी सोन्याच्या खाणी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाहीत. देशाच्या खाण धोरण आणि परवाना नियमांमधील गुंतागुंतीमुळे खाजगी गुंतवणूकदारांचा सहभाग मर्यादित झाला आहे. तथापि, जोनागिरी प्रकल्प सुरू झाल्यामुळे, भारत आता सोने खाण क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ रोजगार आणि महसूल वाढणार नाही तर सोने क्षेत्रातील तांत्रिक नवोपक्रम आणि गुंतवणूकीलाही गती मिळेल.

FAQ

1 भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच कोणती मोठी खाजगी सोन्याची खाण उत्पादन सुरू करणार आहे?
आंध्र प्रदेशातील कुरनूल जिल्ह्यातील जोनागिरी सुवर्ण प्रकल्प ही पहिली मोठी खाजगी सोन्याची खाण आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू होणार आहे.

2 जोनागिरी प्रकल्पाचे मालक कोण आहेत आणि कंपनी कोणती आहे?
बी. प्रभाकरन आणि त्यांचे कुटुंब हे जोनागिरी प्रकल्पाचे मालक आहेत. जिओमायसोर सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड ही या प्रकल्पाची प्राथमिक ऑपरेटर आहे. कुटुंबाच्या कंपन्या (थ्रिवेनी अर्थमूव्हर्स, प्रभाकर आणि लॉयड्स लिमिटेड) यांच्याकडे ७० टक्के हिस्सा आहे, तर डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेडकडे २७.२७ टक्के हिस्सा आहे.

3 जोनागिरी प्रकल्पाचे उत्पादन आणि क्षमता किती आहे?
सुरुवातीला दरवर्षी अंदाजे ५०० किलो सोने उत्पादन होईल, जे हळूहळू १ टन पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. पुढील १५ वर्षांत दरवर्षी १,००० किलो शुद्ध सोने तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे भारताची एकूण देशांतर्गत सोन्याची उत्पादन क्षमता १.५ टनपर्यंत वाढेल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

