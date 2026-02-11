भारतातील अन्न सुरक्षा संकट: भेसळयुक्त आणि अति-प्रक्रिया केलेले अन्न सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक

संपूर्ण भारतात अन्न संस्कृती, परंपरा आणि दैनंदिन जीवनाशी खोलवर जोडलेलं आहे. तरीही एक अस्वस्थ वास्तव समोर येत आहे. सामान्यत: सेवन केलं जाणाऱ्या अन्नात भेसळ, दूषितता आणि अत्यधिक औद्योगिक प्रक्रियेचा वापर वाढत आहे. एकेकाळी ज्याच्याकडे गैरव्यवहार म्हणून पाहिले जात होते ते आता आधुनिक अन्न पुरवठा साखळीतील एक पद्धतशीर असुरक्षितता म्हणून ओळखले जात आहे. दूध, पनीर, मसाले, भाज्या, अंडी, मांस, मासे आणि पॅकेज केलेले अन्न, लाखो लोक दररोज वापरतात. त्यांची वैज्ञानिक छाननी वाढत आहे. सार्वजनिक आरोग्य तज्ञांनी इशारा दिला आहे की असुरक्षित अन्नाचा संपर्क मधुमेह, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी विकार आणि कर्करोगासह असंसर्गजन्य रोग (एनसीडी) मध्ये प्रमुख योगदान देत आहे. डॉ. नवल कुमार वर्मा MD (Hom), Hon PhD (Doctor of Science), Global Wellness (AYUSH) आणि खाद्यसुरक्षा तज्ज्ञ यांनी हा अभ्यास करत निरीक्षण नोंदवलं आहे.
- दैनंदिन अन्नातील धोका: कोट्यवधी भारतीयांकडून दररोज सेवन केल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ, दूषित घटक किंवा पोषक तत्वांची कमतरता सातत्याने आढळतेय.
- घातक रसायनांचा शिरकाव: सामान्य अन्नपदार्थांमध्ये आता रसायनांचे अवशेष (Residues), अँटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, सूक्ष्मजीव विषारी द्रव्ये (Microbial Toxins) आणि औद्योगिक मिश्रित पदार्थ सर्रासपणे आढळत आहेत.
- रासायनिक प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे वर्चस्व: आधुनिक आहारामध्ये अति-प्रक्रिया केलेले (Ultra-processed), उच्च कर्बोदके आणि जास्त चरबीयुक्त पदार्थांचे प्रमाण वाढले आहे, ज्यावर प्रभावी नियामक देखरेख (Regulatory Oversight) अपुरी पडत आहे.
- गंभीर आजारांशी थेट संबंध: असुरक्षित अन्न आणि लठ्ठपणा, मधुमेह (Diabetes), हृदयरोग, वंध्यत्व आणि कर्करोग यांसारख्या गंभीर आजारांचा जवळचा संबंध असल्याचे भक्कम वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध आहेत.
- जागतिक आरोग्य संस्थांचा इशारा: WHO, ICMR आणि जागतिक सार्वजनिक आरोग्य संस्थांनी मान्य केले आहे की, असुरक्षित अन्न हे असंसर्गजन्य रोगांच्या (NCDs) वाढत्या प्रमाणाचे मुख्य कारण आहे.
- लोकसंख्येवर परिणाम: तज्ञांच्या मते, अन्न सुरक्षेतील अपयश ही आता केवळ वैयक्तिक समस्या राहिलेली नसून, ती संपूर्ण लोकसंख्येला ग्रासणारी एक 'मूक आरोग्य आणीबाणी' बनत आहे.
भारतातील अन्नाचे दूषितीकरण आता काही मोजक्या उत्पादनांपुरते किंवा अधूनमधून होणाऱ्या नियमांच्या उल्लंघनापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. वैज्ञानिक देखरेख, अन्न सुरक्षा ऑडिट आणि स्वतंत्र तपासातून असे दिसून आले आहे की, अन्नाच्या गुणवत्तेत (Food Integrity) व्यापक आणि पद्धतशीर बिघाड झाला आहे.
चिंतेचा विषय बनलेले प्रमुख खाद्यपदार्थ:
दुग्धजन्य पदार्थ: दूध, दही, पनीर आणि तूप.
मसाले: विविध मसाले, मसाला पावडर आणि चवीसाठी वापरले जाणारे पदार्थ.
शेतीमाल: फळे आणि भाज्या.
प्राणिजन्य उत्पादने: अंडी, कुक्कुटपालन (Poultry), मांस, मासे आणि सागरी खाद्य.
प्रक्रिया केलेले अन्न: पॅकबंद आणि प्रक्रिया केलेले मांसाहारी पदार्थ.
हे केवळ काही लोकांमुळे घडत नाहीये
हा केवळ काही वाईट प्रवृत्तींचा किंवा व्यापाऱ्यांचा दोष नाही. हे आधुनिक अन्न पुरवठा साखळीतील खोलवर असलेल्या रचनात्मक कमकुवतपणाचे प्रतिबिंब आहे. यामध्ये खालील टप्प्यांचा समावेश होतो:
शेती आणि पशुखाद्य: शेतात वापरली जाणारी खते, कीटकनाशके आणि जनावरांचे निकृष्ट खाद्य.
औद्योगिक प्रक्रिया: कारखान्यांमध्ये केली जाणारी प्रक्रिया आणि त्यात मिसळली जाणारी रसायने.
साठवणूक: कोल्ड स्टोरेज आणि वाहतुकीदरम्यान होणाऱ्या त्रुटी.
विक्री: किरकोळ विक्रीच्या ठिकाणी होणारी हाताळणी.
हे संकट रोखण्यासाठी वैयक्तिक जागरूकतेसोबतच कडक सरकारी धोरणांची गरज आहे.
........
येथे मांसाहारी पदार्थांमधील भेसळ आणि त्याबाबतच्या वैज्ञानिक पुराव्यांचे मराठी भाषांतर दिले आहे:
मांसाहारी अन्न पदार्थांतील भेसळ: वैज्ञानिक पुरावे
अंडी (Eggs)
वैज्ञानिक अभ्यासातून खालील बाबी समोर आल्या आहेत:
अँटीबायोटिक्सचे अवशेष (Antibiotic residues): कोंबड्यांना दिल्या जाणाऱ्या औषधांचे अंश अंड्यांमध्ये उतरतात.
हार्मोनल ग्रोथ प्रमोटर्स: वेगाने उत्पादनासाठी वापरली जाणारी संप्रेरके.
जिवाणूंचा संसर्ग: साल्मोनेला (Salmonella) आणि ई. कोलाय (E. coli) सारख्या घातक जिवाणूंचा प्रादुर्भाव.
भेसळयुक्त पशुखाद्य: कोंबड्यांच्या खाद्यातून येणारे रासायनिक अवशेष.
दीर्घकालीन परिणामांमुळे खालील धोके उद्भवतात:
अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स (AMR): शरीरातील आजारांविरुद्ध लढण्याची औषधांची क्षमता संपणे.
आतड्यांतील सूक्ष्मजीवांचा बिघाड (Gut Microbiota): पचनसंस्थेतील उपयुक्त बॅक्टेरिया नष्ट होणे.
रोगप्रतिकारशक्तीचे असंतुलन: शरीरात सतत राहणारी सौम्य सूज (Low-grade inflammation).
चिकन आणि मांस (Poultry and Meat)
तपासणीदरम्यान सातत्याने खालील बाबी आढळल्या आहेत:
अँटीबायोटिक्सचा अतिवापर: उपचारांच्या गरजेपेक्षा जास्त आणि अतार्किक पद्धतीने अँटीबायोटिक्सचा वापर.
वजन वाढवण्यासाठी हार्मोन्स: प्राण्यांचे वजन वेगाने वाढवण्यासाठी हार्मोनल इंजेक्शनचा वापर.
अस्वच्छ कत्तलखाने: स्वच्छतेच्या अभावामुळे मांसात बॅक्टेरियल टॉक्सिन्स (विषाणू) तयार होणे.
रासायनिक प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज: मांसाचा ताजेपणा टिकवण्यासाठी आणि साठवणुकीचा काळ वाढवण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर.
...........
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) प्राणीजन्य अन्न साखळीशी संबंधित अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स (AMR) ला जगातील पहिल्या १० प्रमुख सार्वजनिक आरोग्य धोक्यांपैकी एक मानले आहे.
संसर्ग नियंत्रण (Infection Control): सामान्य संसर्गावर औषधे परिणामकारक ठरत नाहीत.
शस्त्रक्रिया (Surgery): शस्त्रक्रियेनंतर होणारे संसर्ग रोखणे कठीण होते.
कर्करोग उपचार (Cancer Care): केमोथेरपी दरम्यान कमी होणाऱ्या रोगप्रतिकारशक्तीमुळे बॅक्टेरियाचा धोका वाढतो.
इंटेन्सिव्ह मेडिसिन (ICU): अतिदक्षता विभागात दाखल असलेल्या रुग्णांच्या उपचारांत मोठे अडथळे येतात.
जेव्हा आपण असे मांस किंवा अंडी खातो ज्यामध्ये अँटीबायोटिक्सचे अवशेष असतात, तेव्हा आपल्या शरीरातील बॅक्टेरिया त्या औषधांना सरावतात. परिणामी, जेव्हा आपल्याला खरोखर एखाद्या आजारासाठी अँटीबायोटिक्सची गरज असते, तेव्हा ती औषधे शरीरावर काम करत नाहीत.
या धोक्यापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी, 'अँटीबायोटिक-मुक्त' (Antibiotic-free) उत्पादने कशी ओळखायची, याबद्दल तुम्हाला अधिक माहिती हवी आहे का?
............
माशांच्या साठवणुकीत आणि उत्पादनात वारंवार आढळणारे धोके:
कृत्रिम जतन (Artificial Preservation): मासे ताजे दिसण्यासाठी फॉर्मालिन (Formalin) आणि अमोनिया (Ammonia) सारख्या घातक रसायनांचा वापर.
जड धातूंचे प्रमाण (Heavy Metals): पाण्यातून माशांच्या शरीरात जाणारे पारा (Mercury) आणि कॅडमियम (Cadmium) सारखे विषारी धातू.
प्रदूषित पाणी: औद्योगिक सांडपाण्यामुळे दूषित झालेल्या जलस्रोतांतून होणारी मासेमारी.
मज्जासंस्थेचे नुकसान (Neurological Damage): मेंदू आणि मज्जासंस्थेच्या कार्यावर विपरीत परिणाम.
संप्रेरकांचे असंतुलन (Hormonal Disruption): शरीरातील हार्मोनल चक्र बिघडणे.
कर्करोगाचा धोका: शरीरात हळूहळू साठत जाणाऱ्या विषारी द्रव्यांमुळे (Bioaccumulation) दीर्घकाळात कर्करोगाचा धोका वाढतो.
पॅकबंद आणि प्रक्रिया केलेले मांसाहारी अन्न
(सॉसेज, नगेट्स, गोठवलेले मांस (Frozen Meats), रेडी-टू-ईट करी)
अति-प्रक्रिया केलेली (Ultra-processed): ही उत्पादने मुळातच अति-प्रक्रियेतून तयार केली जातात.
घातक घटक: यामध्ये रिफाइंड तेल, ट्रान्स फॅट्स आणि मिठाचे (सोडियम) प्रमाण अत्यंत जास्त असते.
अतिरिक्त रसायने: चव वाढवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी इमल्सिफायर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि फ्लेव्हर एनहान्सर्सचा वापर केला जातो.
उद्देशपूर्ण आणि सकारात्मक बदलाच्या शोधात, झी मीडिया "Zara Sochiye" (पुन्हा विचार करा) या तत्वज्ञानासह एक पाऊल पुढे टाकते. "Zara Sochiye" हा नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये यांची जाणीव करून देण्यासाठी आणि त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी एक उपक्रम आहे.
मेटाबॉलिक सिंड्रोम: लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेचे वाढलेले प्रमाण.
कर्करोग: विशेषतः कोलोन (मोठ्या आतड्याचा) आणि जठराचा कर्करोग.
हृदयरोग: हृदय आणि रक्तवाहिन्यांशी संबंधित गंभीर समस्या.
बाजारातून मासे खरेदी करताना ते फॉर्मालिनमुक्त आहेत की नाही, हे ओळखण्याच्या काही साध्या पद्धती आहेत.
........
अन्नातील भेसळ ही केवळ कायदेशीर त्रुटी नसून, ती शरीराला हळूहळू दिले जाणारे विष (Chronic, low-dose poisoning) आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
प्रमुख जैविक परिणाम (Biological Pathways):
ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस (Oxidative Stress): पेशींचे नुकसान करणारी प्रक्रिया.
हार्मोनल असंतुलन (Endocrine Disruption): शरीरातील संप्रेरकांच्या कार्यात अडथळा.
दीर्घकालीन सूज (Persistent Systemic Inflammation): शरीराच्या अंतर्गत भागांत सतत राहणारी जळजळ किंवा सूज.
DNA हानी: पेशींच्या जनुकीय रचनेत बिघाड.
रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे: संसर्गाशी लढण्याची शरीराची क्षमता क्षीण होणे.
कर्करोगाची सुरुवात (Cancer initiation).
ऑटोइम्युन आजार (Autoimmune diseases).
वंध्यत्व आणि पुनरुत्पादन क्षमता कमी होणे.
मज्जासंस्थेशी संबंधित विकार (उदा. अल्झायमर, पार्किन्सन).
अति-प्रक्रिया केलेले पदार्थ (UPFs): चयापचय क्रियेतील अडथळा
अति-प्रक्रिया केलेले पदार्थ—मग ते शाकाहारी असोत वा मांसाहारी—त्यांची काही समान वैशिष्ट्ये असतात:
रिफाइंड कर्बोदके (Refined Carbohydrates): मैदा आणि साखरेचा अतिवापर.
औद्योगिक फॅट्स: प्रक्रियेद्वारे बदललेली घातक चरबी (Trans fats).
कृत्रिम घटक: टिकवण्यासाठी वापरलेली रसायने आणि स्टॅबिलायझर्स.
पोषक तत्वांचा अभाव: फायबर (तंतुमय पदार्थ) आणि सूक्ष्म पोषक तत्वांची अत्यंत कमी पातळी.
पचनसंस्था बिघडवतात: आतड्यांतील उपयुक्त सूक्ष्मजीवांमध्ये (Gut microbiota) बदल करतात.
इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढवतात: ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका निर्माण होतो.
असामान्य चरबी साठवण: शरीरात चुकीच्या पद्धतीने चरबी साठण्यास प्रवृत्त करतात.
जैविक वृद्धत्व: शरीर अकाली वृद्ध होण्याची प्रक्रिया वेगवान करतात.
महत्त्वाची नोंद: आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे की, अति-प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे मृत्यूदर आणि कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो, मग तुम्ही कितीही कमी कॅलरीज घेत असलात तरीही.
हे सर्व पाहता, आपण काय खातोय यावर नियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज बनली आहे.
........
असंक्रामक रोग (NCDs), कर्करोग आणि अपयशी अन्न व्यवस्था
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि आंतरराष्ट्रीय कर्करोग संशोधन संस्थांच्या मते:
"लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयरोग आणि कर्करोगाची जागतिक साथ ही असुरक्षित, अति-प्रक्रिया केलेली आणि दूषित अन्न व्यवस्था यांच्याशी घट्ट जोडलेली आहे."
कमी वयात आजार: तरुण वयातच मधुमेह आणि लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढले आहे.
विशिष्ट कर्करोग: हार्मोन्सशी संबंधित आणि पचनसंस्थेच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे.
फॅटी लिव्हर: मद्यपान न करणाऱ्या लोकांमध्येही 'फॅटी लिव्हर'चा त्रास मोठ्या प्रमाणावर आढळत आहे.
अकाली आजार: मध्यमवय गाठण्यापूर्वीच लोकांना एकापेक्षा जास्त जुनाट आजार (Chronic Diseases) जडत आहेत.
हे संकट अनुवांशिक नाही, तर ते पर्यावरणीय, आहाराशी संबंधित आणि मोठ्या प्रमाणावर टाळता येण्याजोगे आहे.
ज्या देशांचे सार्वजनिक आरोग्य उत्तम आहे, ते अन्नाकडे केवळ एक व्यापार म्हणून न पाहता, 'सार्वजनिक आरोग्य हस्तक्षेप' (Public-health intervention) म्हणून पाहतात.
कडक देखरेख: अन्नातील अँटीबायोटिक्सच्या अवशेषांची कठोरपणे तपासणी केली जाते.
फार्म-टू-प्लेट ट्रेसेबिलिटी: अन्न शेतातून ताटात येईपर्यंतच्या प्रवासाची संपूर्ण नोंद अनिवार्य असते.
त्वरित चेतावणी प्रणाली: अन्नात दोष आढळल्यास रिअल-टाइम अलर्ट आणि बाजारातून तो माल त्वरित परत (Recall) मागवण्याची व्यवस्था.
स्पष्ट लेबलिंग: पाकिटाच्या दर्शनी भागावर आरोग्यास घातक घटकांबद्दल स्पष्ट चेतावणी देणारी लेबल्स.
मार्केटिंगवर निर्बंध: अति-प्रक्रिया केलेल्या (Ultra-processed) पदार्थांच्या जाहिरातींवर, विशेषतः लहान मुलांसाठीच्या जाहिरातींवर कडक मर्यादा.
........
डॉ. नवल कुमार वर्मा, MD (Hom), Hon PhD (Doctor of Science) जागतिक आरोग्य (AYUSH) आणि अन्न सुरक्षा तज्ज्ञ
"आधुनिक अन्न आता पोषणाकडून 'बायोकेमिकल तणावा'कडे (Biochemical Stress) सरकले आहे. मग ते शाकाहारी असो वा मांसाहारी, आज आपण जे काही सेवन करतोय त्यातील मोठा हिस्सा शरीरात जळजळ (Inflammation), विषारी द्रव्ये आणि चयापचय क्रियेत बिघाड निर्माण करत आहे."
- अन्नाची शुद्धता ही प्रमाणापेक्षा महत्त्वाची: शुद्धतेशिवाय घेतलेल्या कॅलरीज आजारांना निमंत्रण देतात. पोषण धोरणामध्ये केवळ पोट भरणे नव्हे, तर विषशास्त्र (Toxicology) आणि दीर्घकालीन आरोग्याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
- अँटीबायोटिक आणि हार्मोन-मुक्त साखळी: प्राणीजन्य पदार्थांनी केवळ उत्पादनाचे निकष नव्हे, तर मानवी आरोग्याचे निकष पूर्ण केले पाहिजेत.
- अति-प्रक्रिया (Ultra-processing) कमी करा: औद्योगिक रसायनांनी बनवलेले अन्न हे पोषण नसून शरीरातील संप्रेरके आणि चयापचय क्रियेत अडथळा आणणारे घटक आहेत.
- आयुष (AYUSH) आणि आधुनिक पोषण शास्त्राची सांगड: पारंपारिक अन्न व्यवस्था पचनशक्ती, हंगामी व स्थानिक आहार आणि वैयक्तिक प्रकृतीवर भर देते. ही तत्त्वे आधुनिक मायक्रोबायोम आणि सिस्टिम्स-बायोलॉजी संशोधनाशी सुसंगत आहेत.
- कर्करोग प्रतिबंध अन्नापासून सुरू होतो: "रुग्णालये आजारावर उपचार करतात, पण अन्नाचे योग्य धोरण आजार रोखते."
- ताजे, ज्याचा स्रोत माहित आहे असे आणि कमीत कमी प्रक्रिया केलेले अन्न निवडा.
- पॅकबंद आणि प्रक्रिया केलेले मांस (Sausages, Nuggets) मर्यादित करा.
- रिफाइंड आणि जास्त कर्बोदके असलेल्या पाकीटबंद पदार्थांचे सेवन कमी करा.
- अँटीबायोटिक-मुक्त आणि जबाबदार स्रोतांकडून मिळणाऱ्या प्राणीजन्य उत्पादनांना प्राधान्य द्या.
- अन्नाची पारदर्शकता, चाचणी आणि कडक अंमलबजावणीची मागणी करा.
भेसळयुक्त शाकाहारी आणि मांसाहारी अन्न, तसेच अति-प्रक्रिया केलेला आहार हा मानवी आरोग्यावर केला जाणारा एक 'मूक जैविक प्रयोग' आहे.
असुरक्षित अन्नामुळे शरीरात जळजळ (Inflammation) वाढते.
ही जळजळ असंसर्गजन्य रोग (NCDs) आणि कर्करोगाला खतपाणी घालते.
यावर प्रतिबंध केवळ अन्न सुधारणा, कडक नियमन आणि जनजगृतीद्वारेच शक्य आहे.
सार्वजनिक आरोग्याचे भविष्य केवळ रुग्णालये आणि औषधांवर अवलंबून नसून, आपण काय खातो, ते कसे उत्पादित केले जाते आणि त्याचे नियमन किती प्रामाणिकपणे केले जाते, यावर अवलंबून असेल.