Explained: 'समुद्रमंथना'तून हाती लागणार तेल-वायूचा मौल्यवान खजाना; इंधन होईल स्वस्त; भारत सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 30, 2026, 07:16 PM IST
समुद्र मंथन

OALP Round-XI: भारत सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी ओएलपी राउंड-11 ची सुरुवात केली आहे. यामुळे देशाच्या समुद्र आणि भूमीतील ऊर्जा खजान्याचा शोध घेण्यासाठी मोठा दरवाजा उघडला गेला आहे. ‘समुद्र मंथन’ सारखे हे अभियान देशाला स्वतःच्या तेल आणि गॅस उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे. कशी असेल ही मोहिम? याचा भारताला भविष्यात कसा होईल फायदा? सविस्तर जाणून घेऊया. 

या मोहिमेत राउंड 10 आणि 11 मिळून एकूण 2 लाख 62 हजार 817 चौरस किलोमीटर क्षेत्र बोली प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हे क्षेत्र पूर्वीच्या सर्व राउंडपेक्षा मोठे असून, यामुळे खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्या मोठ्या उत्साहाने सहभागी होणार आहेत. या निर्णयाने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला नवी दिशा मिळाली आहे आणि आयातीवर अवलंबित्व कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 

ओएलपी म्हणजे काय? 

ओपन एकरेज लायसन्सिंग प्रोग्राम (ओएलपी) ही एक विशेष योजना आहे. ज्यात कंपन्या देशातील कोणत्याही भागात, समुद्रात किंवा जमिनीवर तेल-गॅस शोधण्यासाठी बोली लावू शकतात. यापूर्वीच्या राउंडमध्येही अनेक क्षेत्रे उघडली होती, पण या वेळी राउंड 10 आणि 11 एकत्र करून इतके मोठे क्षेत्र खुले करण्यात आले आहे. हरदीप पुरी यांनी याला ‘समुद्र मंथन’ असे नाव दिले आहे, ज्याचा अर्थ आहे की समुद्रातून अमृत काढण्यासारखे खजाना बाहेर काढणे. यामुळे कंपन्या आता सहजपणे नवीन क्षेत्रे निवडू शकतील आणि तेथे शोधकार्य सुरू करतील. सरकारने हे क्षेत्र मुख्यतः समुद्री भागात अधिक ठेवले असून, यात खोल समुद्रातील ब्लॉक्सचा समावेश आहे. यामुळे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक वाढणार आहे.

ऊर्जा स्वावलंबनाशी कसा संबंध? 

भारत सध्या तेल आणि गॅससाठी खूप प्रमाणात आयात करतो. यामुळे परकीय चलन खर्च होतो आणि अर्थव्यवस्थेवर दबाव पडतो. पण आता सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला गती देण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. 2.62 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र उघडल्याने देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि आयात कमी होईल. हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, हे देशाच्या ऊर्जा भंडार शोधण्यासाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अभियान आहे. यातून नवीन तेल आणि गॅस साठे सापडले तर देशाची ऊर्जा गरज पूर्ण होण्यास मदत होईल. सरकारने यासाठी पारदर्शक बोली प्रक्रिया ठेवली आहे ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटेल. 

योजनेचे फायदे काय?

या क्षेत्रात शोधकार्य सुरू झाल्याने हजारो रोजगार निर्माण होतील. तेल आणि गॅस कंपन्या, तंत्रज्ञ, कामगार आणि पुरवठादार यांना मोठी संधी मिळेल. शिवाय, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. समुद्री भागात खोल पाण्यातील शोधासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाईल. यामुळे छोट्या-मोठ्या कंपन्यांना सहभागी होण्याची संधी आहे. पूर्वीच्या राउंडमध्येही काही यश मिळाले होते, पण या वेळी क्षेत्रफळ खूप मोठे असल्याने अपेक्षा जास्त आहेत. सरकारने हे क्षेत्र सेडिमेंटरी बेसिन्समध्ये निवडले आहे जेथे तेल-गॅस साठ्याची शक्यता जास्त आहे. यामुळे भविष्यात स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध होण्याची आशा आहे. 

सरकारने काय तयारी केली? 

ओएलपी राउंड-11 लाँच करण्यापूर्वी सरकारने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. बोली प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक ठेवली आहे. कंपन्या आता सहज अर्ज करू शकतील. यात पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक विकासाला प्राधान्य दिले आहे. हरदीप पुरी यांनी याला ‘निर्णायक पाऊल’ म्हटले आहे. यामुळे भारत जगातील प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशांमध्ये स्थान मिळवू शकेल. आता कंपन्या शोधकार्यासाठी लाखो कोटींची गुंतवणूक करतील. यातून नवीन तंत्रज्ञान आणि कौशल्ये देशात येणार आहेत. सरकारने यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे ज्यामुळे छोट्या कंपन्यांनाही सहभागी होता येईल.

भविष्यातील प्रभाव काय? 

या अभियानाने भारताच्या ऊर्जा धोरणात क्रांती घडवली आहे. यशस्वी झाल्यास देशाची तेल-गॅस आयात 50 टक्क्यांवरून कमी होऊ शकते. यामुळे महागाई नियंत्रणात राहील आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. ‘समुद्र मंथन’ सारखे हे प्रयत्न पुढील वर्षांतही चालू राहतील. सरकारने यासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आमंत्रण दिले आहे. एकूणच, हे पाऊल केवळ तेल-गॅस शोधापुरते मर्यादित नाही तर संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्राला नवी उभारी देणारे आहे. भारतीय नागरिकांना स्वस्त आणि उपलब्ध इंधन मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. हा निर्णय ‘आत्मनिर्भर भारत’ स्वप्नाला जवळ आणणारा ठरेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

