'या' बँकेत खातं असेल तर ऑनलाईन पेमेंट करता येणार नाही; भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेने जारी केल्या सूचना

Hdfc Bank Upi Service Down : देशातील सर्वात मोठी खाजगी बँक, एचडीएफसी बँकेने, त्यांच्या सर्व ग्राहकांसाठी एक नवीन आणि अतिशय महत्त्वाची अपडेट जारी केली आहे. एचडीएफसी बँकेची यूपीआय सेवा 13 डिसेंबर रोजी तात्पुरती बंद राहणार आहे. 13 डिसेंबरनंतर, एचडीएफसी बँकेची यूपीआय सेवा देखील 21 डिसेंबर रोजी तात्पुरती बंद राहणार आहे. एचडीएफसी बँकेने डिसेंबर 2025 मध्ये त्यांची प्रणाली अद्यतनित करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी दोन देखभाल कालावधी जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे यूपीआय सेवा बंद राहतील. या सिस्टम देखभाल कालावधींचा उद्देश सिस्टम मजबूत करणे आणि भविष्यातील सेवा व्यत्यय कमी करणे आहे.
एचडीएफसी बँकेची यूपीआय सेवा 13 डिसेंबर रोजी तात्पुरती उपलब्ध नसेल. ही सेवा पहाटे 2:30 ते सकाळी 6:30 पर्यंत बंद राहील. याचा अर्थ असा की लोक उद्या एकूण चार तास यूपीआय सेवा वापरू शकणार नाहीत. म्हणून, कृपया तुमचे सर्व पेमेंट आगाऊ पूर्ण करा. यानंतर 21 डिसेंबर रोजी यूपीआय सेवा पहाटे 2:30 ते सकाळी 6:30 पर्यंत बंद असेल. याचा अर्थ असा की लोक उद्या एकूण चार तास यूपीआय सेवा वापरू शकणार नाहीत. म्हणून, त्यानुसार तुमचे सर्व पेमेंट शेड्यूल करा.
UPI व्यतिरिक्त, उद्या HDFC बँकेच्या इतर अनेक सेवा देखील उपलब्ध नसतील. यामध्ये HDFC बँकेच्या बचत आणि चालू खात्यांमधून UPI व्यवहार, HDFC बँक रुपे क्रेडिट कार्डने केलेले UPI पेमेंट, HDFC मोबाइल बँकिंग अॅपद्वारे UPI आणि व्यापारी UPI कलेक्शन यांचा समावेश आहे.
एचडीएफसी बँकेने ग्राहकांना या काळात त्यांचे पेझॅप वॉलेट वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. बँकेचे मालकीचे मोबाइल वॉलेट, पेझॅप, देखभाल कालावधीत सामान्यपणे कार्य करत राहील, ज्यामुळे ग्राहकांना काही विशिष्ट पेमेंट आणि ट्रान्सफर करण्याची परवानगी मिळेल.