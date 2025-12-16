English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेला RBI ने दिली मान्यता; इंडसइंड बँकेसोबत होणार मोठा व्यवहार

बँकिंग क्षेत्रात मोठी घडामोड घडली आहे.  RBI ने भारतातील मोठ्या खाजगी बँकेला इंडसइंड बँकेसोबतच्या मोठ्या व्यवहारासाठी मान्यता येण्याचा अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 16, 2025, 07:52 PM IST
भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँकेला RBI ने दिली मान्यता; इंडसइंड बँकेसोबत होणार मोठा व्यवहार

HDFC Bank RBI Approval:  भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात मोठी घडामोड घडली आहे.  देशातील सर्वात मोठी खाजगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडून मोठी मान्यता मिळाली आहे.  एचडीएफसी बँकेला इंडसइंड बँकेत एकूण 9.50 टक्के पर्यंत हिस्सा ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडून मंजुरी मिळाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

एचडीएफसी बँकेच्या समूह कंपन्या आता इंडसइंड बँकेत 9.50 टक्के पर्यंत हिस्सा धारण करू शकतात. 15 डिसेंबर रोजी देण्यात आलेली ही मान्यता 14 डिसेंबर 2026 पर्यंत एका वर्षासाठी वैध आहे. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की कोणतीही समूह कंपनी कोणत्याही वेळी इंडसइंड बँकेच्या एकूण भागभांडवलाच्या किंवा मतदानाच्या हक्कांच्या 9.50 टक्के  पेक्षा जास्त हिस्सा धारण करू शकत नाही. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

एचडीएफसी बँक आणि तिच्या समूह कंपन्यांच्या एकूण शेअरहोल्डिंगला ही मान्यता लागू होते. ज्यामध्ये एचडीएफसी बँक प्रवर्तक किंवा प्रायोजक म्हणून समाविष्ट आहे. या कंपन्यांमध्ये एचडीएफसी म्युच्युअल फंड, एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी एआरजीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि एचडीएफसी सिक्युरिटीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

आरबीआयचे नियम काय आहे?

आरबीआयच्या नियमांनुसार, 'एकूण शेअरहोल्डिंग' मध्ये बँकेचे स्वतःचे शेअरहोल्डिंग, समान व्यवस्थापन किंवा नियंत्रणाखालील कंपन्यांचे शेअर्स, म्युच्युअल फंड, विश्वस्त आणि प्रमोटर ग्रुप कंपन्या यांचा समावेश होतो. एचडीएफसी बँकेने असेही स्पष्ट केले आहे की त्यांचा इंडसइंड बँकेत थेट गुंतवणूक करण्याचा कोणताही हेतू नाही. तथापि, त्यांच्या समूह कंपन्यांची एकत्रित गुंतवणूक मागील 5 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त होणार असल्याने, बँकेने आरबीआयला परवानगी असलेली गुंतवणूक मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली होती.

ग्रुप कंपन्यांच्या वतीने 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी अर्ज सादर करण्यात आला. बँकेला आरबीआयचे नियम लागू असल्याने हे करण्यात आले. बँकेने म्हटले आहे की त्यांच्या ग्रुप कंपन्यांनी केलेली गुंतवणूक त्यांच्या सामान्य व्यवसायाचा भाग होती. "ग्रुप कंपन्या" म्हणजे एकाच मोठ्या बँकेद्वारे किंवा कंपनीद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. उदाहरणार्थ, एचडीएफसी बँक ही एक मोठी बँक आहे आणि तिच्या अंतर्गत विमा आणि म्युच्युअल फंड कंपन्या यासारख्या अनेक लहान कंपन्या आहेत. जेव्हा या कंपन्या संयुक्तपणे दुसऱ्या कंपनीमध्ये शेअर्स खरेदी करतात तेव्हा आरबीआय लक्ष ठेवते की हिस्सा खूप मोठा होतो का? आरबीआय खात्री करते की कोणतीही एक बँक किंवा तिच्या समूह कंपन्या दुसऱ्या बँकेत असा हिस्सा खरेदी करू नये ज्यामुळे स्पर्धा कमी होईल किंवा जादा फायदा होईल. म्हणून, आरबीआयने एचडीएफसी बँक समूहाला इंडसइंड बँकेत 9.50 टक्के पर्यंत हिस्सा ठेवण्याची परवानगी दिली आहे, जी मागील 5 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. ही मंजुरी 14 डिसेंबर 2026  पर्यंत एका वर्षासाठी वैध आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
India's Largest Private Bank Recognized by RBIBig transaction with IndusInd BankHDFC Bank RBI Approvalइंडसइंड बँकएचडीएफसी बँक

इतर बातम्या

मु्ंबई उच्च न्यायालयात तब्बल 2,331 पदांसाठी मेगाभरती; पगार...

महाराष्ट्र बातम्या