Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • भारतातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी धाड! IT आणि ED ची एकाचवेळी कारवाई, 30 तास चौकशी, 150 कर्मचारी आणि 36 वाहने

भारतातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी धाड! IT आणि ED ची एकाचवेळी कारवाई, 30 तास चौकशी, 150 कर्मचारी आणि 36 वाहने

IT आणि ED ची एकाचवेळी कारवाई करत भारतातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी छापेमारी केली. 30 तास चौकशी सुरु होती.  150 कर्मचारी आणि 36 वाहने तैनात होती. एका महिला अधिकाऱ्याने याचे नेृतत्व केले. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 15, 2026, 06:19 PM IST
Bihar Raxaul IT-ED Raid: भारतातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी छापेमारी करण्यात आली. बिहारमधील मोतिहारी जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागात असलेल्या रक्सौलमध्ये आयकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. रक्सौल येथील प्रसिद्ध व्यापारी मोहम्मद कलीम यांच्या घरावर धाड टाकण्यात आली. तब्बल 30 तास हे धाडसत्र सुरु होते. 150 कर्मचारी आणि 36 वाहने तैनात होती. 

मागील सहा महिन्यांपासून आयकर विभागाचे पथक मोहम्मद कलीम यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होते, ज्यामुळे ही मोठी कारवाई करण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हाय-प्रोफाइल छाप्याचे नेतृत्व एका महिला संचालक-स्तरीय अधिकाऱ्याने केले आहे. आयकर विभागासोबतच, ईडी टीम देखील या कारवाईत सहभागी आहे. तपासाची व्याप्ती सतत वाढत आहे. आता केवळ मोहम्मद कलीमवरच नाही तर त्यांच्या नातेवाईक आणि जवळच्या सहकाऱ्यांच्या जागेवरही छापे टाकले जात आहेत. कागदपत्रे आणि व्यवहार तपासण्यासाठी पथकांनी चावल बाजार आणि परेवासह रक्सौलमधील पाचहून अधिक ठिकाणी चौकशी केली आहे.

आयकर पथकाने चार्टर्ड अकाउंटंट मोहम्मद कलीम यांच्या आश्रम रोडवरील निवासस्थानीही छापा टाकला.  कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्यात आली. पूर्वी सीमा सुरक्षा दलाचे (BMP) कर्मचारी तैनात असताना, आता निमलष्करी दल, SSB ला सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. रस्त्यापासून दुकाने आणि निवासी भागात मोठ्या संख्येने SSB कर्मचारी तैनात होते.

मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि दागिने जप्त

प्राप्तिकर विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छाप्यादरम्यान मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि दागिने जप्त करण्यात आले. जप्त केलेल्या रोख रकमेत जुन्या 2000 रुपयांच्या नोटा असल्याचे वृत्त आहे. जमीन खरेदीशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे देखील सापडली आहेत, ज्यांची चौकशी सुरू आहे. तथापि, अधिकारी सध्या कोणतीही अधिकृत टिप्पणी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. छापा पूर्ण झाल्यानंतरच जप्त केलेल्या रोख रक्कम, दागिने आणि मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांची एकूण रक्कम स्पष्ट होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे

आतापर्यंतचा सर्वात मोठा छापा 

रक्सौलच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा छापा मानला जातो हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. ही कारवाई शुक्रवारी सकाळी 6 वाजता हिरो एजन्सी आणि तनिष्क शोरूमचे मालक मोहम्मद कलीम यांच्या निवासस्थानी सुरू झाली. सुमारे 36 वाहने आणि 150 हून अधिक कर्मचाऱ्यांसह, पथकाने एकाच वेळी अनेक ठिकाणी छापे टाकले, हा छापा आजही सुरू आहे. या कारवाईची चर्चा रक्सौलमध्ये जोरात सुरू आहे आणि लोक तपासाच्या निकालांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

