भारतातील 'ही' सर्वात मोठी सरकारी बँक अखेर विकली जाणार! 3,400,000,000,000 रुपयांचे उत्पन्न 7,58,80,000,000 रुपयांचा नफा

IDBI Bank Stake Sale : एलआयसी आयडीबीआय बँकेतील त्यांचे भागभांडवल विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 3,400,000,000,000 रुपयांचे उत्पन्न 7,58,80,000,000 रुपयांचा नफा असलेल्या बँकेच्या विक्रीची चर्चा मागील अनेक दिवसांपासून सुरु आहे. अखेर लवकरच हा व्यवहार पूर्ण होणार आहे. टोरंटोस्थित फेअरफॅक्स फायनान्शियल ही कंपनी भागभांडवल मिळविण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे.
आयडीबीआय बँकेच्या व्यवहारासाठी आर्थिक बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख डिसेंबर अखेर आहे. केंद्र सरकार आणि एलआयसी बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकत आहेत. फेअरफॅक्स फायनान्शियल व्यतिरिक्त, कोटक महिंद्रा बँक देखील आयडीबीआय बँकेतील नियंत्रण भागभांडवल मिळविण्याच्या शर्यतीत आहे. 2025 च्या आर्थिक वर्षात बँकेचा महसूल 34,000 कोटी आणि निव्वळ नफा 7,588 कोटी इतका होता.
फेअरफॅक्स फायनान्शियल आणि कोटक महिंद्रा बँकेने दोन वर्षांपूर्वी आयडीबीआय बँकेतील भागभांडवल घेण्यास रस दाखवला होता आणि त्यांना शॉर्टलिस्ट करण्यात आले होते. फेअरफॅक्स फायनान्शियलची स्थापना भारतीय-कॅनेडियन अब्जाधीश प्रेम वत्सा यांनी केली होती. आयडीबीआय बँक बँकेच्या सध्याच्या बाजार मूल्याच्या आधारे संपूर्ण रोख ऑफर देण्याचा विचार करत आहे. यामुळे बोली प्रक्रियेत फेअरफॅक्स फायनान्शियलला आवडते स्थान मिळू शकते.
भारत सरकार आणि एलआयसी संयुक्तपणे आयडीबीआय बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकत आहेत. सध्याच्या बाजारभावानुसार, ही हिस्सेदारी अंदाजे 7 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. या वर्षी आतापर्यंत आयडीबीआय बँकेच्या शेअर्समध्ये जवळजवळ एक चतुर्थांश वाढ झाली आहे. बँकेचे बाजार मूल्य 1.02 लाख कोटी आहे. दरम्यान, कोटक महिंद्रा बँक रोख आणि शेअर्सच्या संयोजनाच्या बोलीचा विचार करत आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की बोली प्रक्रिया जानेवारीच्या सुरुवातीपर्यंत लांबू शकते. एमिरेट्स एनबीडीनेही आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा खरेदी करण्यास रस दाखवला होता. परंतु आता ते त्यांच्या सहभागाचा पुनर्विचार करत आहे. कारण त्यांनी अलीकडेच आरबीएल बँकेतील मोठा हिस्सा खरेदी करण्याचा करार केला आहे . फेअरफॅक्स फायनान्शियल आणि कोटक महिंद्रा बँकेने या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.